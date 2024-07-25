Конор написал Хабибу в личные сообщения: «Братан, я выкуплю твой дом, чтобы насрать там»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор натив контент Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор написал Хабибу Нурмагомедову в личные сообщения.

«Братан, я только что заплатил деньги, чтобы выкупить твой дом у правительства, потому что тебе это не по карману. Теперь я планирую устроить большое ирландское дерьмо.

Братан, я насрал у тебя дома. Ты бросил семью, а теперь я забираю твой дом, чтобы срать там и ссать. Где туалетная бумага?» − выложил в соцсетях скриншот переписки Конор Макгрегор, после чего удалил публикацию. Скриншот предоставил сайт BJ Penn.

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102 комментария
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Конор не сможет найти туалетную бумагу в доме Хабиба.
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Конор, конечно, качественно умеет в трэшток! Здесь на сайте точно не затерялся бы, только из банов бы не вылезал
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100% по синей лавке написал
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+39
аххахаахаха вроде такая мерзость, но смешно ведь и самое смешное что Конор ведь реально может так сделать :D
+45
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+36
Ответ zalik73
Конор не сможет найти туалетную бумагу в доме Хабиба.
Вытрется полотенцем
+39
-5
+34
Ответ zalik73
Конор не сможет найти туалетную бумагу в доме Хабиба.
)))
+33
0
+33
Ответ mbauer
Не понял я - он уже выкупил и насрал или только трындит?
Нет, он уже насрал и теперь с кулечком ждет, где бы разместить. Пока в инете разместил
+33
-6
+27
ну вообще то если выкупил, то это уже твой дом
+24
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+23
Ответ kids
сдулся и как боец и как медиа-личность
ты про Хабиба? так-то да
+28
-8
+20
У ирландца какие-то фантомные боли, никак его Хабиб не отпускает.
+30
-11
+19
Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий удален модератором
Вспомнился мем: медведь спрашивает у зайца: "заяц, бумага есть?" А потом смотрит на него неоднозначно
+13
0
+13
Ответ Sergey Rubtsov
Вытрется полотенцем
Недооцененный комментарий )
+13
-1
+12
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Комментарий скрыт
Не то что праведный Хабиб. Который, правда, не платил налоги и сбежал из страны. Но это другое, понимать надо!
+22
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+11
А ведь для многих этот человек кумир
+15
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Как на всю жизнь остаться шестиклассником)
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Не понял я - он уже выкупил и насрал или только трындит?
+12
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Конор еще на алименты подаст
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+7
Именно таких новостей мы ждём на нашем политическом сайте.

Спасибо, братан.
+6
0
+6
Конор жгет и в этом ему нету равных
+8
-3
+5
Ответ Тюменский медвежонок
аххахаахаха вроде такая мерзость, но смешно ведь и самое смешное что Конор ведь реально может так сделать :D
Сделать что? Да он в Дагестан приехать никогда не сможет
+8
-3
+5
Ответ banchik1
У ирландца какие-то фантомные боли, никак его Хабиб не отпускает.
не только у ирландцев)
+10
-6
+4
Вот он угорает 😂
+6
-3
+3
Вот это настоящие дружеские отношения ! :)
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+3
Животное есть Животное.👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
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Ответ Тюменский медвежонок
аххахаахаха вроде такая мерзость, но смешно ведь и самое смешное что Конор ведь реально может так сделать :D
Его максимум, это написать и удалить
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий удален модератором
Не смог найти отличия и использовал по назначению
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Ответ Тюменский медвежонок
аххахаахаха вроде такая мерзость, но смешно ведь и самое смешное что Конор ведь реально может так сделать :D
Американский пирог сразу вспомнил и Стифлера 🤣
+2
0
+2
Ответ Sergey Rubtsov
Вытрется полотенцем
кто знает, тот знает 😁 your wife is a towel mate
+4
-2
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Ответ mbauer
Не понял я - он уже выкупил и насрал или только трындит?
Выкупил и навалил уже в своём доме
+2
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+2
Чистый дебил !!
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