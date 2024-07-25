Конор написал Хабибу в личные сообщения: «Братан, я выкуплю твой дом, чтобы насрать там»

Конор Макгрегор написал Хабибу Нурмагомедову в личные сообщения.

«Братан, я только что заплатил деньги, чтобы выкупить твой дом у правительства, потому что тебе это не по карману. Теперь я планирую устроить большое ирландское дерьмо.

Братан, я насрал у тебя дома. Ты бросил семью, а теперь я забираю твой дом, чтобы срать там и ссать. Где туалетная бумага?» − выложил в соцсетях скриншот переписки , после чего удалил публикацию. Скриншот предоставил сайт BJ Penn.

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