Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024.

Как сообщает L’Equipe, организаторам пришлось нормировать некоторые виды продуктов, чтобы их хватило всем. К примеру, спортсмены жаловались на нехватку куриных яиц и скорость пополнения запасов некоторых других продуктов.

Ресторан Sodexo Live, работающий в деревне, сообщил, что решает проблему: «Мы очень серьезно относимся к отзывам спортсменов и активно работаем над адаптацией наших поставок к увеличению мощности ресторанов в олимпийской деревне, а также к фактическому потреблению, наблюдавшемуся в первые дни.

Некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, особенно популярны, и поэтому объемы поставок были увеличены, чтобы «удовлетворить потребности спортсменов».

Компания Carrefour, ответственная за поставку 600 тонн свежих продуктов для питания спортсменов во время Игр, подтвердила, что с учетом «первых оценок потребляемых блюд ее попросили пересмотреть увеличение первоначально запланированных объемов поставок, которые компания сможет удовлетворить».

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати