Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024.

Как сообщает L’Equipe, организаторам пришлось нормировать некоторые виды продуктов, чтобы их хватило всем. К примеру, спортсмены жаловались на нехватку куриных яиц и скорость пополнения запасов некоторых других продуктов.

Ресторан Sodexo Live, работающий в деревне, сообщил, что решает проблему: «Мы очень серьезно относимся к отзывам спортсменов и активно работаем над адаптацией наших поставок к увеличению мощности ресторанов в олимпийской деревне, а также к фактическому потреблению, наблюдавшемуся в первые дни.

Некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, особенно популярны, и поэтому объемы поставок были увеличены, чтобы «удовлетворить потребности спортсменов».

Компания Carrefour, ответственная за поставку 600 тонн свежих продуктов для питания спортсменов во время Игр, подтвердила, что с учетом «первых оценок потребляемых блюд ее попросили пересмотреть увеличение первоначально запланированных объемов поставок, которые компания сможет удовлетворить».

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

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83 комментария
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Голодные игры
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Давно пора раскрутить и вывести в федеральные СМИ тему голода в западных странах )))
Потом можно добавлять темы о нехватке качественных товаров - одежды, обуви, лекарств, автомобилей, компьютеров и т.д.
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питание как в пятизвёздочном отеле, но с перерывами
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Они туда жрать приехали что ли?
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Ответ Lanc
Давно пора раскрутить и вывести в федеральные СМИ тему голода в западных странах ))) Потом можно добавлять темы о нехватке качественных товаров - одежды, обуви, лекарств, автомобилей, компьютеров и т.д.
Владимир Рудольфович, перелогиньесь.
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Это всё происки того повара))))
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Вот это другое дело! А не так как вчера,что кормят на убой. Еще про кровати надо,что картонные и разваливаются.
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"Мясо - вредно" Лозунг в столовой 2 дома Старсобеса, где завхоз Альхен.
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Ответ Юквэл
Может лучше одно соревнование ввести - поедание еды. Целый месяц смотреть как едят бананы, хот-доги, круассаны и прочее.
Мы впереди планеты всей. Огуречный хруст, жара, июль - ночи такие темные.
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Ответ red_devils
питание как в пятизвёздочном отеле, но с перерывами
Вспомнилось: «пенсия хорошая, но маленькая»))
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Всем, как у меня ,после этой новости проснулось желание перекусить - приятного аппетита!!!
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Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
Какие двойные унитазы в Сочи? Ты даже спустя 10 лет не проверяешь информацию. Это были раздельные кабинки, затем с них сняли перегородку, чтобы сделать там кладовку. В это время ради хайпа там фоткались спортсмены и журналисты. Ппц вы амёбные
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Олимпиада в Париже будет самой провальной в истории.
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"- Ну говори, говори, чай не жрать сюда пришёл?
- Не скажи, и пожрать, и ещё кой чего." "Государственная граница".
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Сумо включили в программу Олимпиады?
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Ответ red_devils
питание как в пятизвёздочном отеле, но с перерывами
Интервальное голодание
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Самое смешное, что Олимпиада еще даже не началась. Было бы такое в России, тут начался бы ад
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Повар-диверсант в деле
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Ответ Дмитрий00
Они туда жрать приехали что ли?
Ага. И сексом заниматься. Зачем ещё туда едут
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Сегодня в соцсетях уже начинаются пачками появляться видео от спортсменов которых ограбили и тд. У австралийских велогонщиков вообще тачку выставили и в двух кварталах от места всё раскидали что не ценное...и это ещё открытия не случилось...
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+5
Ответ Groznyi2024
Какие двойные унитазы в Сочи? Ты даже спустя 10 лет не проверяешь информацию. Это были раздельные кабинки, затем с них сняли перегородку, чтобы сделать там кладовку. В это время ради хайпа там фоткались спортсмены и журналисты. Ппц вы амёбные
Тут таких любителей набросить на вентилятор без особых доказательств полно, всех не переубедить. Пытаются хоть как-то обхаять Сочи. Хотя, многие прекрасно понимают, что пусть путём больших затрат, наши последние Олимпиада и ЧМ, да и любые массовые международные мероприятия были одними из лучших в истории с точки зрения организации, это отмечал весь мир, когда проходили соревнования и на фоне их нынешние европейские позорные ситуации выглядят проигрышно. А, сейчас уже все тихонько пытаются забыть.
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+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"Мясо - вредно" Лозунг в столовой 2 дома Старсобеса, где завхоз Альхен.
"Тщательно пережëвывая пищу ты помогаешь обществу! "
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В России такой херни не было! Франция ещё до официального открытия провалила ОИ! Макрон кретин!
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Вы фсё фрёте! Это пропаганда!
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Лягушачьи лапки хотя бы в достатке ?
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Спортсмены не доедают? Ну тогда пусть все недоеденное голодающим детям африки отправляют. Благотворительность!
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Ответ КБ_12
"Цивилизованный запад" во всех подобных новостях, начиная от дешманских кроватей, продолжая нехваткой еды.))))
Так в Токио те же самые кровати были
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Макрон ещё не обвинил Россию, что русские шпионы сожрали все яйца и гриль в олимпийской деревне!? А ХА ХА
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Русский повар всё съел😀
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Мясо на гриле? Зелёные против! Только паровые котлеты из сои! Коровы слишком много пукают, загрязняют атмосферу парниковыми газами.
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