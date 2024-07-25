«Бордо» утратит профессиональный статус. Контракты с игроками будут расторгнуты, тренировочный центр закроют
«Бордо» утратит профессиональный статус.
Французский клуб уведомил Федерацию футбола Франции, что откажется от профессионального статуса, полученного в 1937 году. Об этом сообщает Sud Ouest.
«Бордо» больше не может покрывать зарплаты игроков и персонала клуба. В прошлом сезоне общая сумма зарплат футболистов и сотрудников первой команды составила 25 миллионов евро. По состоянию на 30 июня чистый убыток «Бордо» составил 40 миллионов евро.
Отказ от профессионального статуса приведет к расторжению контрактов со всеми игроками и закрытию тренировочного центра, в котором занимаются 70 молодых футболистов, около половины из которых проживают на территории комплекса.
Во вторник клуб обратится в суд с просьбой начать процедуру, которая заморозит все долги на сумму около 90 миллионов евро.
Ранее шестикратный чемпион Франции согласился на перевод в третий по силе дивизион страны. Ему может грозить еще одно понижение в классе – контролирующий орган примет решение, изучив бюджет клуба на следующий сезон.
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Лопез почти обанкротил Лотус в Ф1, прямо сейчас убивает Боавишту в Португалии (бывшие чемпионы, а сейчас на грани вылета). Теперь убил Бордо. Ужасный человек, конечно. Верю, что настанет день, когда он отстанет от спорта.
Было бы красиво если бы Зизу взял этот не чужой клуб под свою опеку. Например как Роналдо взял Вальядолид.
Очень жаль, тем более имея такую большую армию болельщиков и такой прекрасный стадион.
1) матчами против "Днепра" в 1985 и 1988 годах;
2) тем, что за него играли Жиресс, Тигана и Смертин;
3) ну, и как вино, конечно.