«Бордо» утратит профессиональный статус. Контракты с игроками будут расторгнуты, тренировочный центр закроют

«Бордо» утратит профессиональный статус.

Французский клуб уведомил Федерацию футбола Франции, что откажется от профессионального статуса, полученного в 1937 году. Об этом сообщает Sud Ouest.

« » больше не может покрывать зарплаты игроков и персонала клуба. В прошлом сезоне общая сумма зарплат футболистов и сотрудников первой команды составила 25 миллионов евро. По состоянию на 30 июня чистый убыток «Бордо» составил 40 миллионов евро.

Отказ от профессионального статуса приведет к расторжению контрактов со всеми игроками и закрытию тренировочного центра, в котором занимаются 70 молодых футболистов, около половины из которых проживают на территории комплекса.

Во вторник клуб обратится в суд с просьбой начать процедуру, которая заморозит все долги на сумму около 90 миллионов евро.

Ранее шестикратный чемпион Франции согласился на перевод в третий по силе дивизион страны. Ему может грозить еще одно понижение в классе – контролирующий орган примет решение, изучив бюджет клуба на следующий сезон.

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