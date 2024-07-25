«Бордо» утратит профессиональный статус. Контракты с игроками будут расторгнуты, тренировочный центр закроют

Теги Бордо лига 1 Франция трансферы бизнес Д2 Франция Д3 Франция кризис деньги Футбол

«Бордо» утратит профессиональный статус.

Французский клуб уведомил Федерацию футбола Франции, что откажется от профессионального статуса, полученного в 1937 году. Об этом сообщает Sud Ouest.

«Бордо» больше не может покрывать зарплаты игроков и персонала клуба. В прошлом сезоне общая сумма зарплат футболистов и сотрудников первой команды составила 25 миллионов евро. По состоянию на 30 июня чистый убыток «Бордо» составил 40 миллионов евро. 

Отказ от профессионального статуса приведет к расторжению контрактов со всеми игроками и закрытию тренировочного центра, в котором занимаются 70 молодых футболистов, около половины из которых проживают на территории комплекса.

Во вторник клуб обратится в суд с просьбой начать процедуру, которая заморозит все долги на сумму около 90 миллионов евро.

Ранее шестикратный чемпион Франции согласился на перевод в третий по силе дивизион страны. Ему может грозить еще одно понижение в классе – контролирующий орган примет решение, изучив бюджет клуба на следующий сезон. 

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

72 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль. Бесславный конец некогда мощного клуба
+92
-5
+87
А ведь не сказать чтобы сильно давно были чемпионами. С Шамахом, Кавенаги и Гуркюффом.
+69
-2
+67
Предлагаю в честь такого повода отправить Спартак в ФНЛ
+80
-30
+50
Ответ Gunner_14
Жаль. Бесславный конец некогда мощного клуба
Ну, почему сразу конец. Могут вернуться через какое-то время. Наполи шлялся непонятно где, было банкротство, потом вернулся.
+51
-5
+46
Ответ Зелёный гопник
Малком там играл
И Алексей Смертин)
+30
-1
+29
Ответ weddory
Предлагаю в честь такого повода отправить Спартак в ФНЛ
Химки этим займутся на выходных 😉
+28
-7
+21
Ответ Игорь Новиков
Ну, почему сразу конец. Могут вернуться через какое-то время. Наполи шлялся непонятно где, было банкротство, потом вернулся.
Рейнджерс туда же.
+21
-3
+18
Ответ ОттоДракула
А ведь не сказать чтобы сильно давно были чемпионами. С Шамахом, Кавенаги и Гуркюффом.
Малком там играл
+20
-3
+17
Один из сильнейших клубов Франции нулевых. Быстро скатились. Даже можно сказать - стремительно.
+18
-1
+17
Интересно было бы понять причины, как относительно ещё недавний чемпион Франции, игравший в ЛЧ и продававший Малкома и Кунде за 35-40 млн. евро, бывший клуб Зидана и Смертина, - докатился до жизни такой? Спортс, сделай качественный материал на тему!
+16
-1
+15
Ответ Kir5
Интересно было бы понять причины, как относительно ещё недавний чемпион Франции, игравший в ЛЧ и продававший Малкома и Кунде за 35-40 млн. евро, бывший клуб Зидана и Смертина, - докатился до жизни такой? Спортс, сделай качественный материал на тему!
Два слова - Жерар Лопез.
Лопез почти обанкротил Лотус в Ф1, прямо сейчас убивает Боавишту в Португалии (бывшие чемпионы, а сейчас на грани вылета). Теперь убил Бордо. Ужасный человек, конечно. Верю, что настанет день, когда он отстанет от спорта.
+13
-1
+12
В небесную лигу Франции, получается
+8
-1
+7
Огромная потеря для французского футбола. Зато ПСЖ не жалеет на всяких понторезов по 200 миллионов.
+10
-4
+6
Такой клуб прокакали.
+6
-1
+5
Жаль... Всегда любил играть за этот клуб в FIFA MANAGER 08. Нравилась эмблема и название. Молодой сверхталант Обертан, Шамах, Планус...
Было бы красиво если бы Зизу взял этот не чужой клуб под свою опеку. Например как Роналдо взял Вальядолид.
+7
-2
+5
Просто плакать хочется, а ведь надо было всего лишь согласиться на предложение FSG. Гори в аду, Жерар Лопес.
+6
-1
+5
"Фиорентина" в начале 2000-ых также исчезла,чтобы потом возродиться.
+5
-1
+4
Ответ ОттоДракула
И Алексей Смертин)
Алексей мы вас узнали
+5
-1
+4
Ответ Любитель побеждать
Вроде клуб напрямую причастен к Легендарному рекорду Спартака 1-18))
Нет. Они играли в ЛЧ 1999/2000
+4
-1
+3
Письмо Макрону писали?
+4
-1
+3
Помню Бордо 80-х . Какой состав! Какая игра!
Очень жаль, тем более имея такую большую армию болельщиков и такой прекрасный стадион.
+4
-1
+3
жаль. неужели абсолютно никто из арабов или американцев не предложил смешные для низ 100 млн?
+6
-3
+3
Типичный ротор
+3
-1
+2
Ответ Кокич
Bordeaux мне запомнился: 1) матчами против "Днепра" в 1985 и 1988 годах; 2) тем, что за него играли Жиресс, Тигана и Смертин; 3) ну, и как вино, конечно.
Я помню эти матчи..эх,ушла эпоха..
+2
0
+2
Ответ Gunner_14
Жаль. Бесславный конец некогда мощного клуба
С чего конец-то? Да, не приятный момент, но специально проходят через банкротство, что бы долги списать. Вернутся они, хоть и придётся с низов начинать, но такой клуб явно не исчезнет.
+3
-1
+2
Bordeaux мне запомнился:
1) матчами против "Днепра" в 1985 и 1988 годах;
2) тем, что за него играли Жиресс, Тигана и Смертин;
3) ну, и как вино, конечно.
+3
-1
+2
Ответ Бульон Швепс
Зидан там 4 года отыграл
Дюгарри, Лизаразю. В 1996 дошли до финала КУЕФА, проиграли Баварии и распродали лучших игроков, будущих ЧМ и ЧЕ
+3
-1
+2
Ответ Кокич
Bordeaux мне запомнился: 1) матчами против "Днепра" в 1985 и 1988 годах; 2) тем, что за него играли Жиресс, Тигана и Смертин; 3) ну, и как вино, конечно.
Зидан там 4 года отыграл
+3
-1
+2
Печально, хоть я и не француз…
+3
-1
+2
Не то что болейщик , я даже французкий чемпионат смотрел только когда Монпелье выиграл чемпионат , но за Бордо действительно грустно .А ведь какие то игроки знаменитые могли бы легко спасти клуб
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий