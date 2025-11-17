  • Спортс
  Брат Гирасси Карамба назвал «###### позорищем» непопадание форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке: «Лучший бомбардир ЛЧ и КЧМ, второй в Бундеслиге, лучший африканский бомбардир года»
Брат Серу Гирасси выложил гневный пост после решения КАФ.

Карамба Гирасси, брат и агент Серу Гирасси, выразил негодование в соцсетях после того, как стало известно, что форвард «Боруссии» Дортмунд и сборной Гвинеи не вошел в тройку номинантов на приз лучшему футболисту года в Африке. 

За награду поборются Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) и Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия).

«###### (долбаное – Спортс’‘) позорище. Даже не в топ-3. 🤡

Лучший бомбардир Лиги чемпионов, лучший бомбардир клубного чемпионата мира, лучший африканский бомбардир 2025 года, 21-й в голосовании за «Золотой мяч», номинант на премию лучшему нападающему ФИФА и второй лучший бомбардир Бундеслиги», – написал Карамба Гирасси.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Foot Mercato
