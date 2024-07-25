Владелец Okko Шишкин получил 100% акций «Телеспорта» Макаренко по опциону. Одна из причин – потеря прав на Ла Лигу

Теги Петр Макаренко премьер-лига Россия Ла Лига Сборная России по футболу бизнес телевидение Лига наций УЕФА Okko Телеспорт Евро-2028 Футбол

Владелец Okko получил 100% акций «Телеспорта».

Как сообщает «РБК», владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 99% акций АО «Телеспорт Груп», принадлежавших Петру Макаренко. Шишкину уже принадлежала оставшаяся доля в 1%.

Сделка прошла по «рыночной цене», точная сумма не называется. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Сообщается, что переход доли Макаренко Шишкину стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право выкупить компанию при определенных обстоятельствах. Одним из этих обстоятельств стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей Ла Лиги.

«Действия Макаренко привели к потере «Телеспорт груп» ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером «Телеспорт груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России», – сказал гендиректор Okko.

Сейчас «Телеспорт» владеет правами на показ в России Олимпиады-2024, Евро-2028, Лиги наций до 2027 года, а также товарищеских матчей в 2024 году.

В апреле главу «Телеспорта» Петра Макаренко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре прошлого года Шишкин потребовал исключить Макаренко из состава акционеров «Телеспорта» через суд и взыскать убытки в размере 1,8 млрд рублей. В июле иск главы Okko был удовлетворен арбитражным судом, в настоящее время разбирательства продолжаются.

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51 комментарий
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Честно говоря, уже запутался что там в их борделе происходит. Всё кровати двигают?
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Прочёл. Не разобрался. Понял, что мошенники везде, где большие деньги. Получается ничего нового не узнал
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Очень хорошо. Макаренко какой то мутный тип со своим (уже нет) Телеспортом. Непонятная прсредническа структура, которая перепродает права телеканалам. Окко делают качественный продукт, будет точно не хуже
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+12
Ответ Мартинелли
Это номинальный владелец, реальный владелец так и остался Сбер
Новость то не об этом, а о том что жулик Макаренко остался с носом и абсолютно поделом
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Крутится наш Петя между Газпромом и Сбером, а в итоге где оказался… но в любом случае спасибо за времена, когда Италию прямо в соцсетях транслировали
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Ответ Savardus
Ну теоретически теперь могут снова отнять Ла-Лигу у "Матча". Но, скорее всего сверху скажут нельзя. "Они воры, но они наши воры".
Каким образом они могут отнять, когда права теперь только у матча?
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Нормуль, отжал сбербанк очередной бизнес
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Ответ GavrilOFF
Были новости, что Сбер вышел из состава собственников. Или Вы считаете, что это способ обхода блокирующих санкций на Сбер?
Естественно! Тем более, что подписка Окко входит в Сберпрайм
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ничего себе опциончик. больше похоже что макаренко откупился
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жабагадюкинг
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Ответ Savardus
Ну теоретически теперь могут снова отнять Ла-Лигу у "Матча". Но, скорее всего сверху скажут нельзя. "Они воры, но они наши воры".
Каким образом? Контракт уже наверняка подписан.
+2
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Ответ Hafiz
Ребята, Серию А в этом сезоне МатчТВ будет показывать? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Пока неизвестно.Контракт закончился.Никто не объявлял о том что новый заключили
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+1
Ответ Hafiz
Ребята, Серию А в этом сезоне МатчТВ будет показывать? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Так ничего пока никто не сказал. У Газпрома истёк срок прав, а ОККО молчит.
+2
-1
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Ответ Savardus
так а кто матчу продал права изначально? Телеспорт.
Так ключевое слово " уже продал" , от смены владельца Телеспорта прошлые сделки этой структуры никуда не денутся, и никто их не анулирует, если все было оформлено в рамках закона о медиаправах
+1
0
+1
Ответ Savardus
Новость то не об этом, а о том что жулик Макаренко остался с носом и абсолютно поделом
будто этот чувак не жулик из Окко, везде где такие бабки крутятся жулики!
+1
0
+1
Ответ Мартинелли
Это номинальный владелец, реальный владелец так и остался Сбер
Были новости, что Сбер вышел из состава собственников. Или Вы считаете, что это способ обхода блокирующих санкций на Сбер?
+2
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+1
Ответ Дмитрий Калашников
Только теперь они будут такую ену Мат4 тв заламывать , 4то оставить Мат4 без футбола в будущем!
Чччччччччччч
Держи, друг, у меня их много.
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не увидел большой пользы в окко. толком ничего не посмотришь, кроме футбола. фильмов НИКАКИХ нет, а какие чудом попадаются - все за дополнительную плату, почти. а я УЖЕ заплатил! ау! и не заметил за что. в итоге карта отвязана. тусуйтесь, попрошайки.
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Ответ vitya.georg
не увидел большой пользы в окко. толком ничего не посмотришь, кроме футбола. фильмов НИКАКИХ нет, а какие чудом попадаются - все за дополнительную плату, почти. а я УЖЕ заплатил! ау! и не заметил за что. в итоге карта отвязана. тусуйтесь, попрошайки.
Там куча фильмов, как ты умудрился ничего не найти?
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Как в том меме, где кот смотрит на часы и потом такой: "пора"
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Ответ Канал ВАнал
Это значит что теперь Матчу скорее всего будет сложнее отжимать права на турниры у ОККО, а ещё теоретически они могут объявить о показе Олимпиады, ибо у Телеспорта на неё есть права. Но я не уверен, что это так работает.
Спасибо.
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Ответ PFC_ZENIT
Если владелец ОККО забрал себе Телеспорт, а сам Телеспорт купил олимпиаду, то ОККО ее покажет?
Есть вероятность.
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Ответ Ковид 07.10.52
Фамилию они и ссылку. Не придумывайте, четко никто не отказывался, тем более с заявлением не выступал.
Такое же решение приняли в "Газпром медиа" (в холдинг входит "Матч ТВ"). "В связи с сегодняшним решением МОК по недопуску российской сборной до Олимпийских игр такое усеченное событие не вызовет интереса у российских телезрителей", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы холдинга.

Научись гуглить.
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Ответ Канал ВАнал
Они выступили с заявлением, что не будут покупать. Так же как и Первый с ВГТРК. Госдума за это их по головке погладила, за преданность.
Фамилию они и ссылку. Не придумывайте, четко никто не отказывался, тем более с заявлением не выступал.
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Ответ Ковид 07.10.52
Кто отказывался,фамилии пожалуйста. Просто купить не могли, потому что права были у телеспорта, а у них все счета арестованы.
Они выступили с заявлением, что не будут покупать. Так же как и Первый с ВГТРК. Госдума за это их по головке погладила, за преданность.
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Ответ Канал ВАнал
Продать матчу?) Ты типа не в курсе, что они демонстративно отказались покупать права и показывать ОИ?
Кто отказывался,фамилии пожалуйста. Просто купить не могли, потому что права были у телеспорта, а у них все счета арестованы.
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Ответ Ковид 07.10.52
Единственное, что я понял, что ОККО теперь может показывать ОИ24 или продать матчу. ради этого и это решение сегодня опубликовали.
Продать матчу?) Ты типа не в курсе, что они демонстративно отказались покупать права и показывать ОИ?
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Ответ Ковид 07.10.52
Единственное, что я понял, что ОККО теперь может показывать ОИ24 или продать матчу. ради этого и это решение сегодня опубликовали.
я думаю с матчем будут разговаривать по Евро , и мундиалю!
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Ответ Hafiz
Ребята, Серию А в этом сезоне МатчТВ будет показывать? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
да
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Единственное, что я понял, что ОККО теперь может показывать ОИ24 или продать матчу. ради этого и это решение сегодня опубликовали.
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