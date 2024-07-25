Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпиаде»

Александр Овечкин отметил, что хотел бы снова сыграть на ЧМ и Олимпийских играх.

– Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону?

– Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику.

– Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы – трехкратный чемпион мира, а во вторую – все остальное.

– Не думал об этом с такой точки зрения.

Вообще, надеюсь, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, – сказал 38-летний капитан « » .