Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпиаде»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Александр Овечкин отметил, что хотел бы снова сыграть на ЧМ и Олимпийских играх.

– Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону? 

– Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику. 

– Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы – трехкратный чемпион мира, а во вторую – все остальное.  

– Не думал об этом с такой точки зрения.

Вообще, надеюсь, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, – сказал 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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23 комментария
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Тут никаких надежд нет, что балаболить зря
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думаю, когда Овечкин вернётся в Россию доигрывать, для него специально организуют какие-нибудь "Олимпийские игры БРИКС", чтобы дед взял золотую медальку олимпиады по хоккею наконец-то. Главное к тому времени, чтобы Саудовская Аравия не натурализовала лучших хоккеистов мира
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Если только в другой жизни.
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Ответ rent56
Тут никаких надежд нет, что балаболить зря
Он же заявляет, что после окончания карьеры в Россию возвращаться собирается. Так что с его точки зрения - совсем и не зря.)
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В плейстейш разве что
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Ну теперь Александр, благодаря стараниям любимого президента, в вашем возрасте возможность сыграть ещё на чемпионате мира и на Олимпийских играх останется только в мечтах или во снах, что впрочем тоже наверное не так уж и плохо, как знать…)))
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Дед, выпей таблетки, при всем уважении)
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Для этого возрастные рекорды Ягра придëтся бить
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Ага и опять опозорится как в 2010 и 2014. Идея класс
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И это говорит человек,что сам лично принимал решения не ехать в сборную во время ЧМ и Олимпиады
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Нет
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Может он имел ввиду Олимпиаду дружественных стран и такой же чемпионат мира ? Смогла же Северная Корея стать 10 кратным чемпионом мира по футболу .
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Всему есть предел в том числе и физическивозрастной играть Овечкину за сборную на ОИ и ЧМ , если только в "товарняках " !
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Как тренер, если только или послом доброй воли новой России😏
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+ Путинтим ещё разрастется...
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Ответ Отличник Ослов
Может он имел ввиду Олимпиаду дружественных стран и такой же чемпионат мира ? Смогла же Северная Корея стать 10 кратным чемпионом мира по футболу .
*в виду
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Ответ Khorunzhiy
И это говорит человек,что сам лично принимал решения не ехать в сборную во время ЧМ и Олимпиады
Ну справедливости ради , на те же Чм до 32 лет всегда был готов поехать , даже уже на игры плей офф, а насчёт последней олимпиады сама НХЛ , не пустила туда игроков
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