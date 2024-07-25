Винер об олимпийском движении: «Если трансгендер несет факел – это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет»
Ирина Винер указала на Содом и Гоморру в олимпийском движении.
«Олимпийское движение пусть оно будет с гендерами, пусть оно будет без Пьера де Кубертена, где всегда был озвучен его девиз «Выше, быстрее, сильнее». Сейчас же этого девиза нет.
Нет России, например, в нашем виде спорта. Нет России в биатлоне. Ну какое это «выше, быстрее, сильнее»? Сейчас на площади около Эйфелевой башни будут вручать золотые медали вместо наших спортсменов кому-то другому.
Наверное, каждый должен выбирать. У каждого свой выбор в жизни есть. Выбор! Вот и все. У нас такой выбор, у других – другой выбор.
Я говорю это спокойно, потому что я уже смирилась с тем, что мы будем делать клубы, с тем, что мы будем с дружественными странами выступать, соревноваться. <...>
И потом наш президент, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю, он сказал: «Зачем нам мир, если там нет России?» Зачем нам Олимпиада, если там нет России? Вот и все.
Если там молятся на Лексуса и Вована, чтобы не было Игр дружбы (российские пранкеры ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха – Sports).
Если трансгендер несет факел Олимпиады (дрэг-квин Minima Geste ранее участвовал в эстафете огня – Sports)... Это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер в интервью на ютуб-канале «Москва – Россия?»
«Как сказал наш президент Байден, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю...»
Пришлось срочно поменять подгузники.
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В Париже что ли? Или про какие игры она говорит
Это важно подчеркнуть
Мужик не в своей дисциплине для них общественная норма
Становится больше не ЛГБТ как таковых, а тех, кто открыто заявил о своей принадлежности к ним.
Зачем Вам Содом и Гоморра?
И со скорострельностью Анки-пулеметчицы !
P.S. Теннисистов наших смотреть не будет ?
Он же их выписали из россиян )
P.P.S. Половина Спортса у него поэтому в бане и я в том числе )
Ну и в целом мне близок такой панковски-анархический взгляд на мир. Люди, которые шатают скрепы, вызывают у меня куда больше симпатии чем те, кто эти скрепы всячески охраняет.
Во-вторых, меня даже в Твиттере нет. Кого и где я отменяю?