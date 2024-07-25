Винер об олимпийском движении: «Если трансгендер несет факел – это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Олимпиада-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ эстафета олимпийского огня Пьер де Кубертен Гимнастика

Ирина Винер указала на Содом и Гоморру в олимпийском движении.

«Олимпийское движение пусть оно будет с гендерами, пусть оно будет без Пьера де Кубертена, где всегда был озвучен его девиз «Выше, быстрее, сильнее». Сейчас же этого девиза нет.

Нет России, например, в нашем виде спорта. Нет России в биатлоне. Ну какое это «выше, быстрее, сильнее»? Сейчас на площади около Эйфелевой башни будут вручать золотые медали вместо наших спортсменов кому-то другому.

Наверное, каждый должен выбирать. У каждого свой выбор в жизни есть. Выбор! Вот и все. У нас такой выбор, у других – другой выбор.

Я говорю это спокойно, потому что я уже смирилась с тем, что мы будем делать клубы, с тем, что мы будем с дружественными странами выступать, соревноваться. <...>

И потом наш президент, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю, он сказал: «Зачем нам мир, если там нет России?» Зачем нам Олимпиада, если там нет России? Вот и все.

Если там молятся на Лексуса и Вована, чтобы не было Игр дружбы (российские пранкеры ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха – Sports).

Если трансгендер несет факел Олимпиады (дрэг-квин Minima Geste ранее участвовал в эстафете огня – Sports)... Это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер в интервью на ютуб-канале «Москва – Россия?»

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77 комментариев
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а почему трансгендер не может нести факел? это тоже живой человек, не преступник, почему эта ... его ограничивает?
+97
-26
+71
Попробовал мысленно представить себе тренера сборной бездуховных СШП по баскетболу Стива Керра, который на трезвую голову и не на кухне жене, а открытым городу и миру текстом не стесняясь говорит:

«Как сказал наш президент Байден, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю...»

Пришлось срочно поменять подгузники.
+55
-15
+40
Ответ стоун
а почему трансгендер не может нести факел? это тоже живой человек, не преступник, почему эта ... его ограничивает?
Потому что она клиническая.... Обычный ф....зм. Дискриминация человека по расовому, этническому или любому другому происхождению.
+48
-12
+36
Мертвое море несколько цивилизаций пережило. И Винер переживет...
+32
-3
+29
Ответ viktorpavlov70
Судя по комментам все в замешательстве, кто хуже Винер или трансгендеры? Это как в старой дилемме. Ты лежишь на кровати голый, справа от тебя лежит красивая обнажённая девушка, а слева бородатый педик. К кому из них ты повернёшься лицом?)))
Трансгендеры - ребята безобидные. Винер однозначно хуже.
+25
-9
+16
А посреди мёртвые с косами стоят. И тишина...🤪
+15
-1
+14
Ответ Michael Sh
Комментарий удален пользователем
+1000 _+ вор в законе еще. А сколько еще чего было, где его не посадили. Да если его за изнасилование посадили и не отмазали, представляю сколько он тр...нул без тюряги...
+19
-5
+14
там Мертвое море
-----------
В Париже что ли? Или про какие игры она говорит
+11
-3
+8
в дружественной нам бразилии разрешены гей браки,она просто об этом еще не знает
+9
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+8
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
тебе ответил некто валера синюков чуть выше, он только адресата перепутал
+15
-10
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А море мёртвое, потому что, его Винер убила, ррраунд!
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То есть у "м*мки" Винер заказы только на натуральных девчонок....
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Ответ Michael Sh
Комментарий удален пользователем
upd: разобраться в том, за что же сидел г-н усманов (за кражу, изнасилование или еще что-то) крайне трудно. есть факт, что товарищ сидел — и, будучи ребенком узбекской элиты, надо было очень постараться, чтобы в это вляпаться. поэтому чистоте «реабилитации» в 2000-е, когда усманов стал уже богат и очень влиятелен, верится с трудом 🤨
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Ответ фанат спартака с 1967
в дружественной нам бразилии разрешены гей браки,она просто об этом еще не знает
А в Иране Хомейни разрешил коррекцию пола)
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
А есть какие то подтверждения твоим словам от людей из медицины? И, желательно, из стран, где нет гонений на лгбт
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Ответ Michael Sh
Комментарий удален пользователем
Так его же вроде за взятки и мошенничество судили, разве нет?
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Ответ Pigmalion
В том-то и дело, что Израиль построил прекрасное государство, потому не каждый может в Израиле почувствовать себя дома. Буквально, основной закон Израиля это "Израиль — национальное государство еврейского народа".
Демократическое национальное еврейское государство с равными правами для всех его граждан,в независимости от вероисповедания...

Это важно подчеркнуть
+5
-1
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Ответ SSS1
Комментарий скрыт
Даже не пытайтесь пустоголовым что то доказать, у них своя правда на все)
Мужик не в своей дисциплине для них общественная норма
+6
-3
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Мне, наверное, не поверят, но я уже такой старенький, что помню, как давным-давно, в незапамятные буквально времена, в неком городе с красивым именем Соч (проверочное слово: Цхинвал) тоже была Олимпиада. И на той Олимпиаде в городе Соч тоже носили олимпийские факелы. И среди несунов была одна тётенька, которая в свое время была - о ужас! - на несколько лет дисквалифицирована за скушанный допинг. Имя этой тётеньки-факелоносицы я чой-то запамятовал, вспоминается, что было оно не очень длинным и начиналось и заканчивалось на "а". Может быть баба Ира Винер его знает? Пущай тогда подскажет. Кхе-кхе-кхе...
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Потому что общество начинает относиться к ЛГБТ спокойнее, и негетеросексуалы реже "сидят в шкафу" десятилетиями.

Становится больше не ЛГБТ как таковых, а тех, кто открыто заявил о своей принадлежности к ним.
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Сидим дома.
Зачем Вам Содом и Гоморра?
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Ответ OldRedWhite
Президента не трожь ! Замаскированный англосакс !
Сколько Гамарджобу знаю и читаю , он постоянно врет, причём на любую тему ))
И со скорострельностью Анки-пулеметчицы !
P.S. Теннисистов наших смотреть не будет ?
Он же их выписали из россиян )
P.P.S. Половина Спортса у него поэтому в бане и я в том числе )
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Топить за свободу и умение спокойно принимать людей, которые отличаются от тебя - это признак стада?

Ну и в целом мне близок такой панковски-анархический взгляд на мир. Люди, которые шатают скрепы, вызывают у меня куда больше симпатии чем те, кто эти скрепы всячески охраняет.
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Ответ Всеволод Бобров
Ну да, всех кто не вписывается в ваш мир вы отменяете, свобода))) Главное не перепутать.
Во-первых, фашизм - это сугубо государствоцентричное явление. Муссолини не даст соврать.

Во-вторых, меня даже в Твиттере нет. Кого и где я отменяю?
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
С вероятностью более 90% (насчёт конкретных процентов данные разнятся) ваши дети не станут ни геями, не лесбиянками, ни транссексуалами. Никакая информация об "извращениях" это не изменит.
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Где-то перевернулся Умберто Эко, узнав, что людей, выступающих за свободу и ненасилие, в фашисты записывают.
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Ответ viktorpavlov70
Судя по комментам все в замешательстве, кто хуже Винер или трансгендеры? Это как в старой дилемме. Ты лежишь на кровати голый, справа от тебя лежит красивая обнажённая девушка, а слева бородатый педик. К кому из них ты повернёшься лицом?)))
Это Ирина Александровна - красивая обнажённая девушка в данном случае? 😲
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На счёт факелоносца трансвестита я согласен. Это перебор. Но такая уж у них бедолаг повестка. Можно только посоветовать всем, кому это претит.
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Ну на Мертвом море прекрасные оазисы зелени и вообще это замечательный курорт, как и далее до Эйлата или на север до самой Хайфы, это не только прекрасные дороги, но и милые небольшие городки и поселения, а также опять же прекрасные островки зелени и воды на этой выжженной солнцем земле! Израиль 🇮🇱 построил прекрасное государство, где каждый сможет себя почувствовать своим, а россиянину даже не нужно знать другого языка, кроме своего собственного, чтобы прекрасно себя чувствовать на земле обетованной!!!✅
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Ответ justbored
Это Ирина Александровна - красивая обнажённая девушка в данном случае? 😲
Она, кстати, как раз на трансгендера больше похожа
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