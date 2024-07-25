«Спартак» объявил о трансфере Барко из «Ривер Плейт». Контракт хавбека – на три года

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт трансферы Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко стал футболистом «Спартака».

Московский клуб сообщил о трансфере 25-летнего футболиста.

Барко подписал контракт со «Спартаком» на три года. Он будет играть под 5-м номером.

Ранее сообщалось, что красно-белые выплатят 14 миллионов за трансфер полузащитника.

Аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году.

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77 комментариев
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Ответ Caniball
Добро пожаловать. Посмотрим как закроет проблемную позицию десятки.
никак, он вингер
+98
-11
+87
Добро пожаловать. Посмотрим как закроет проблемную позицию десятки.
+43
-14
+29
заплатили 14 млн евро и контракт всего на 3 года? это как вообще?)

он молодой, ему 25 только. странно, я чего то не понимаю, видимо)
+31
-3
+28
Ответ Caniball
Добро пожаловать. Посмотрим как закроет проблемную позицию десятки.
Никак. Можешь скринить))
+34
-7
+27
В помощь топу Угальде
+21
-4
+17
Переплатили раза в два
+15
-6
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Видимо, в руководстве поняли, что перепродавать игроков не умеют, поэтому контракт сразу с прицелом на уход свободным агентом.
Статистика слабая, переплатили, в общем, лучше после ухода Федуна не стало.
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0
+9
Ответ velosipedin
никак, он вингер
Он может и десятку играть, на вингера берут бразила из Ференцвароша
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Ответ velosipedin
никак, он вингер
Он не вингер.
Приоритетная позиция - АПЗ.
+8
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+6
Ответ velosipedin
у него рост 167 см, его затопчут в центре. малыши по флангам обычно бегают
Хави, Иньеста, Касорла, Канте, Месси.. продолжать можно очень долго, низкорослых атакующих полузащитников огромное количество, сложнее будет высоких товарищей перечислить
+4
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+4
Ответ velosipedin
у него рост 167 см, его затопчут в центре. малыши по флангам обычно бегают
Скажи это Вальбуэна.
+4
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Добро пожаловать!!! Удачи!!!
+8
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Так и хочется ему сказать-беги, беги домой, обратно.
Хотя…наверное руководство вместе с агентом опять слаженно сработали и немерено бабла на карман попилили…
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Ответ Caniball
Добро пожаловать. Посмотрим как закроет проблемную позицию десятки.
не слушай их. Он 10/8, никакой он не вингер.
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Ну наконец-то неделю не могли объявить его!!!! Удачи ему.
+3
0
+3
Добрый день, надеемся на удачный выбор🚀🚀🚀
+4
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Вот и хорошо.
+3
-1
+2
Ответ Петрович
В том то и дело, что молодой, Спартак для него возможность выше прыгнуть в Европе, поэтому контракт на 3. Был бы дольше контракт, то просил бы больше денег. И да, вы чего-то не понимаете, как и я, как и 99% со спортса, так как такие суммы мы только в новостях видим, а те кто за них отвечают явно больше понимают)
так если он после хочет "прыгнуть выше в европе" - то и контракт нужно было давать на 4-5 лет, нет?
год-два поиграет здесь, если сверкнет - уедет. а не за копейки отдавать, когда год контракта останется.
+2
0
+2
Его статистика - очень слаба
+9
-7
+2
надеюсь со штрафных будет поливать не хуже фернандо))
+3
-2
+1
Ответ velosipedin
никак, он вингер
Маркиньос из Ференца тогда кто? Или его на лавку берут?
+2
-1
+1
удачи ему, удар, скорость и дриблинг все при нем, но как он впишется в тот хаос, который сейчас в команде, это вопрос. Точно не угальде, который еще до прихода казался сомнительным трансфером.
+2
-1
+1
всё будет СПАРТАААК🚀🚀🚀
+4
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парень уже чемпион в Штатах и Аргентине, кубки разные брал…

ну, раз трофеями затарился, самое время подумать о деньгах, чивоуштам

пожелаем же аргентинцу по-полной выдоить московский денежный мешок!

бгг
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Ну наконец икорка подъехала, щас как бросят перчатку Зениту
--
🤣
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Заплатить за 25 летнего футболиста 14 млн и подписать контракт на 3 года?
Год у них уходит на адаптацию, один год максимум нормально поиграет, а в последний год чамаданное настроение или выкручивание рук нового контракта или продажа за 3-5 млн...
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Удачи! Надеюсь, усилит команду.
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Наконец-то дождались. Красно-белые, поздравляю с трансфером)
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Ответ velosipedin
никак, он вингер
Спартак учится у Боули
Купить 25 вингеров и напрочь забить о том, что проблемы вообще в другом месте
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Ответ Aggrrist
Трансферная политика большинства российских клубов это швах. У них появилась возможность перезагрузить систему из-за отстранения в ЕК, а они скупают всяких гастролеров в три цены, которые всегда готовы сбежать. Даже за 14 мультов можно не хило поднять пару футбольных школ. Можете минусовать, но их только жёсткий лимит в заявке исправит. Хотя бы пока ЕК нет.
Краснодар и Динамо со своими школами где-то в параллельной вселенной относительно Спартака и Зенита.
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