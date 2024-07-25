«Спартак» объявил о трансфере Барко из «Ривер Плейт». Контракт хавбека – на три года

Эсекиэль Барко стал футболистом «Спартака».

Московский клуб сообщил о трансфере 25-летнего футболиста.

Барко подписал контракт со «Спартаком» на три года. Он будет играть под 5-м номером.

Ранее сообщалось, что красно-белые выплатят 14 миллионов за трансфер полузащитника.

Аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году.

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