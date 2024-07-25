«Спартак» объявил о трансфере Барко из «Ривер Плейт». Контракт хавбека – на три года
Эсекиэль Барко стал футболистом «Спартака».
Московский клуб сообщил о трансфере 25-летнего футболиста.
Барко подписал контракт со «Спартаком» на три года. Он будет играть под 5-м номером.
Ранее сообщалось, что красно-белые выплатят 14 миллионов за трансфер полузащитника.
Аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
он молодой, ему 25 только. странно, я чего то не понимаю, видимо)
Статистика слабая, переплатили, в общем, лучше после ухода Федуна не стало.
Приоритетная позиция - АПЗ.
Хотя…наверное руководство вместе с агентом опять слаженно сработали и немерено бабла на карман попилили…
год-два поиграет здесь, если сверкнет - уедет. а не за копейки отдавать, когда год контракта останется.
ну, раз трофеями затарился, самое время подумать о деньгах, чивоуштам
пожелаем же аргентинцу по-полной выдоить московский денежный мешок!
бгг
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🤣
Год у них уходит на адаптацию, один год максимум нормально поиграет, а в последний год чамаданное настроение или выкручивание рук нового контракта или продажа за 3-5 млн...
Купить 25 вингеров и напрочь забить о том, что проблемы вообще в другом месте