  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
35

Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один

Норвегия дважды обыграла Италию в отборе ЧМ.

Сборная Норвегии разгромила Италию в обоих матчах квалификации ЧМ-2026 – 3:0 дома и 4:1 на выезде. 

Норвежцы впервые с 1998 года вышли в финальную часть чемпионата мира.

Команда Столе Сольбаккена заняла первое место в отборочной группе, выиграв все 8 матчей.

Помимо Италии, соперниками Норвегии были Израиль, Эстония и Молдавия. 

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5251 голос
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСтоле Сольбаккен
logoКвалификация ЧМ
logoвысшая лига Норвегия
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
вчера, 21:44
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
вчера, 21:41
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
9 минут назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
27 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
35 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
36 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
57 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
сегодня, 17:04
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Маттеус о Марадоне: «Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»
3 минуты назад
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
9 минут назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
14 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
25 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
47 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
57 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22