Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один

Норвегия дважды обыграла Италию в отборе ЧМ.

Сборная Норвегии разгромила Италию в обоих матчах квалификации ЧМ-2026 – 3:0 дома и 4:1 на выезде.

Норвежцы впервые с 1998 года вышли в финальную часть чемпионата мира.

Команда Столе Сольбаккена заняла первое место в отборочной группе, выиграв все 8 матчей.

Помимо Италии, соперниками Норвегии были Израиль, Эстония и Молдавия.