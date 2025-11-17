Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
Норвегия дважды обыграла Италию в отборе ЧМ.
Сборная Норвегии разгромила Италию в обоих матчах квалификации ЧМ-2026 – 3:0 дома и 4:1 на выезде.
Норвежцы впервые с 1998 года вышли в финальную часть чемпионата мира.
Команда Столе Сольбаккена заняла первое место в отборочной группе, выиграв все 8 матчей.
Помимо Италии, соперниками Норвегии были Израиль, Эстония и Молдавия.
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
