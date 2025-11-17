Сольбаккен о выходе Норвегии на ЧМ: «После жеребьевки был уверен, что Италия займет первое место. Игроки выполнили отличную работу»
Тренер Норвегии: был уверен, что Италия займет 1-е место, но первыми стали мы.
Тренер сборной Норвегии оценил выход команды на ЧМ-2026. В воскресенье норвежцы разгромили в гостях Италию (4:1), выиграв все 8 матчей квалификации.
«Не думаю, что в жизни может быть много вечеров, которые лучше, чем этот. Это что-то нереальное.
Когда я увидел результаты жеребьевки, то был практически уверен, что Италия займет первое место. Но первыми стали мы. В этом отборочном цикле спрос с моих игроков был очень высоким, и они дали мне сполна. Они выполнили отличную работу», – сказал Столе Сольбаккен.
