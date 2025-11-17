  • Спортс
  • Сольбаккен о выходе Норвегии на ЧМ: «После жеребьевки был уверен, что Италия займет первое место. Игроки выполнили отличную работу»
1

Сольбаккен о выходе Норвегии на ЧМ: «После жеребьевки был уверен, что Италия займет первое место. Игроки выполнили отличную работу»

Тренер Норвегии: был уверен, что Италия займет 1-е место, но первыми стали мы.

Тренер сборной Норвегии оценил выход команды на ЧМ-2026. В воскресенье норвежцы разгромили в гостях Италию (4:1), выиграв все 8 матчей квалификации.

«Не думаю, что в жизни может быть много вечеров, которые лучше, чем этот. Это что-то нереальное.

Когда я увидел результаты жеребьевки, то был практически уверен, что Италия займет первое место. Но первыми стали мы. В этом отборочном цикле спрос с моих игроков был очень высоким, и они дали мне сполна. Они выполнили отличную работу», – сказал Столе Сольбаккен.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoсборная Норвегии по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Италии по футболу
logoСтоле Сольбаккен
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
