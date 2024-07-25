Британские спортсмены отказались от питания в олимпийской деревне: «Не хватает некоторых продуктов, также страдает качество еды»

Теги сборная Великобритании Энди Энсон Олимпиада-2024 НОК Великобритании Питание еда Легкая атлетика

Британские спортсмены отказались от питания в олимпийской деревне Парижа-2024.

Об этом заявил глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

«Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Также страдает качество еды: спортсменам подают плохо прожаренное мясо. В ближайшие пару дней они должны значительно улучшить это.

Наши спортсмены решили, что предпочтут питаться в центре ассоциации в Клиши, поэтому нам приходится приглашать еще одного повара, поскольку спрос намного превышает то, что мы предполагали.

Спортсмены приходят туда не просто пообедать, они собирают еду на ужин, поскольку не хотят идти в ресторан для спортсменов. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у наших спортсменов было преимущество за счет большего количества еды. Это самая большая проблема на данный момент», – цитирует Энсона The Times.

Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024

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35 комментариев
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Да чтоб англичане не "пнули" французов, да когда такое в истории было?!)))))
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Это британцы-то на качество еды жалуются?!
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Представители страны "высокой" кухни естественно недовольны
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Если нет хлеба, могут есть пирожные.
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Ответ Аврал
Каждый день мы будем читать о том что что-то не так на ЭТОЙ Олимпиаде.Кровати,питание,организация,журналисты и прочее.Скажу вам честно(как живущий во Франции)всем-на всё-насрать.Олимпиада для французов-просто ещё один повод состричь денег с лохов-туристов.Всё.
дак мы тоже тут не сильно температурим. обсудим клопов, говно в сене, плохую еду да поедем на залив сардельки жарить да загорать. близко к сердцу не принимаем
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Совсем оборзели, яйца им подавай вместо овсянки...
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Ответ Pablo Rodrigues
Да чтоб англичане не "пнули" французов, да когда такое в истории было?!)))))
Согласен) Тоже сразу об этом подумал)
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Они не нашли инглиш брэкфест и фиш энд чипс в меню ?
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Каждый день мы будем читать о том что что-то не так на ЭТОЙ Олимпиаде.Кровати,питание,организация,журналисты и прочее.Скажу вам честно(как живущий во Франции)всем-на всё-насрать.Олимпиада для французов-просто ещё один повод состричь денег с лохов-туристов.Всё.
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Ответ Pavlo Pedko
Если нет хлеба, могут есть пирожные.
Лучше печенье Макарон.
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Диверсия русского повара удалась.
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Овсянки не хватает?
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Жрать меньше надо.. Хе..
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Так с яйцами не только в России проблемы, вопрос глобального характера!
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Ответ Pablo Rodrigues
Да чтоб англичане не "пнули" французов, да когда такое в истории было?!)))))
Снял с языка!
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Ответ Pavlo Pedko
Если нет хлеба, могут есть пирожные.
Их в меню не предлагали.Хотя совет отличный.
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лягушачьи жопки не понравились? вспомнил байку с вахты. к нам французы приехали оборудование для сейсморазведки калибровать. наши поварихи заморочились, стейков им нажарили, салаты. вахтовое хрючево то простое и калорийное типа столовки. привезли им они чето му хрю. нос воротят. поварешки обидились. на следующий день им полные тормозки перловки нахреначили. без масла и соли. кушайте не обляпайтесь мусье
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Ну уж готовить французы умеют,хотя очень жадные и экономят на всем—— единственная нация которая штопает простыни….
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Да уж обделались лягушатники, уж хрючева то можно было завезти побольше, чай не голод, да и форум не самый маленький
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Какие интересные новости с Олимпиады.
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Да, ладно, просто Гиннеса не хватает ))
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Плохо прожаренное мясо? А как же британский бифштекс с кровью?
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Лягушатники, где в меню британское блюдо «жаба в норе»?
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Голодные игры
(теперь официально)
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Хоть какой-то плюс для наших, дома хоть сыты остались.
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Да быть того не может!
Это же лучшие ои
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Ответ Аврал
Каждый день мы будем читать о том что что-то не так на ЭТОЙ Олимпиаде.Кровати,питание,организация,журналисты и прочее.Скажу вам честно(как живущий во Франции)всем-на всё-насрать.Олимпиада для французов-просто ещё один повод состричь денег с лохов-туристов.Всё.
Ещё и презервативы скорее всего просроченные или недожаренные
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