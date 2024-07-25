Британские спортсмены отказались от питания в олимпийской деревне: «Не хватает некоторых продуктов, также страдает качество еды»

Британские спортсмены отказались от питания в олимпийской деревне Парижа-2024.

Об этом заявил глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

«Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Также страдает качество еды: спортсменам подают плохо прожаренное мясо. В ближайшие пару дней они должны значительно улучшить это.

Наши спортсмены решили, что предпочтут питаться в центре ассоциации в Клиши, поэтому нам приходится приглашать еще одного повара, поскольку спрос намного превышает то, что мы предполагали.

Спортсмены приходят туда не просто пообедать, они собирают еду на ужин, поскольку не хотят идти в ресторан для спортсменов. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у наших спортсменов было преимущество за счет большего количества еды. Это самая большая проблема на данный момент», – цитирует Энсона The Times.

Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне Парижа-2024