Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
Италия впервые проиграла при Дженнаро Гаттузо.
Сборная Италии потерпела первое поражение под руководством Дженнаро Гаттузо.
В 10-м туре квалификации ЧМ-2026 итальянцы дома разгромно уступили Норвегии со счетом 1:4.
До этого у Гаттузо было пять побед во главе национальной команды. Он возглавил сборную летом.
Италия не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира, уступив первую строчку в отборочной группе норвежцам. Команде предстоит сыграть стыковые матчи.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5253 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости