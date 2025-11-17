Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией

Италия впервые проиграла при Дженнаро Гаттузо.

Сборная Италии потерпела первое поражение под руководством Дженнаро Гаттузо .

В 10-м туре квалификации ЧМ-2026 итальянцы дома разгромно уступили Норвегии со счетом 1:4.

До этого у Гаттузо было пять побед во главе национальной команды. Он возглавил сборную летом.

Италия не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира, уступив первую строчку в отборочной группе норвежцам. Команде предстоит сыграть стыковые матчи.