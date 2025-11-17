Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф
Нигерия не вышла на второй ЧМ подряд.
Сборная Нигерии не сыграет на ЧМ-2026.
В 3-м раунде африканской квалификации ЧМ нигерийцы проиграли по пенальти сборной Демократической республики Конго (1:1, пенальти – 3:4). Нигерия не вышла на чемпионат мира во 2-й раз подряд – последний раз команда принимала участие в турнире в 2018 году.
Сборная ДР Конго может выйти на ЧМ-2026 через межконтинентальные стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
