Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф

Нигерия не вышла на второй ЧМ подряд.

В 3-м раунде африканской квалификации ЧМ нигерийцы проиграли по пенальти сборной Демократической республики Конго (1:1, пенальти – 3:4). Нигерия не вышла на чемпионат мира во 2-й раз подряд – последний раз команда принимала участие в турнире в 2018 году.

Сборная ДР Конго может выйти на ЧМ-2026 через межконтинентальные стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года.