Телегину закрыли выезд из РФ из-за долга в 64 млн рублей. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку за особняк в Барвихе после развода с Пелагеей

Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долга в 64 млн рублей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SHOT, несколько лет назад Телегин и его на тот момент жена Пелагея купили особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров.

После развода экс-игрок сборной России по хоккею перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды «Авангарда» арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.

ТАСС сообщает, что приставы начали взыскание более 5 млн рублей исполнительского сбора с 32-летнего хоккеиста. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что Телегину в связи с неоплаченной задолженностью закрыт выезд из России.

Напомним, несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой.