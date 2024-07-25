Телегину закрыли выезд из РФ из-за долга в 64 млн рублей. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку за особняк в Барвихе после развода с Пелагеей

Теги Авангард ЦСКА светская хроника происшествия КХЛ Иван Телегин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долга в 64 млн рублей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SHOT, несколько лет назад Телегин и его на тот момент жена Пелагея купили особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров.

После развода экс-игрок сборной России по хоккею перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды «Авангарда» арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.

ТАСС сообщает, что приставы начали взыскание более 5 млн рублей исполнительского сбора с 32-летнего хоккеиста. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что Телегину в связи с неоплаченной задолженностью закрыт выезд из России.

Напомним, несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой.

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33 комментария
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Ипотека за особняк в Барвихе звучит как кредит за яхту в Монте-Карло
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Такую же сумму составляет долг Сафонова по неуплате алиментов, но он благополучно отбыл до городу Парижу. Это уже не двойные, это тройные стандарты. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
Ну судя по вашему комментарию, быку как раз таки дозволено))
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Даже не знаю, что больше говорит об умственных способностях Телегина-брак с Пелагеей, ипотека на особняк на Барвихе, который никогда не отобьется на продаже и чудовищно дорог в содержании, или невыплата долга
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Ответ TheDustman
Комментарий удален модератором
ты оскорбил женщину даже не зная кто она.. тут не в законе проблема, а в таких "людях" как ты
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Такую же сумму составляет долг Сафонова по неуплате алиментов, но он благополучно отбыл до городу Парижу. Это уже не двойные, это тройные стандарты. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
Умные люди подсказали Сафонову лайфхак с выплатой 100 тысяч и снятия запрета благодаря этому
+14
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+14
Такую же сумму составляет долг Сафонова по неуплате алиментов, но он благополучно отбыл до городу Парижу. Это уже не двойные, это тройные стандарты. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
+20
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Ответ Марсель Объелся
Ипотека за особняк в Барвихе звучит как кредит за яхту в Монте-Карло
яхта-то поликвиднее будет
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Ответ TheDustman
Комментарий удален модератором
напиши еще, что про Пике и Шакиру никогда не слышал.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Даже не знаю, что больше говорит об умственных способностях Телегина-брак с Пелагеей, ипотека на особняк на Барвихе, который никогда не отобьется на продаже и чудовищно дорог в содержании, или невыплата долга
А в чём ужас брака с Пелагеей? Я реально не в курсе, она с каким-нибудь прибабахом в голове или там что-то другое?
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Ответ TheDustman
Комментарий удален модератором
Она как бы не богаче его была, с учётом работы на первом канале много лет (там десятки миллионов за сезон голоса капает).
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ПелаГЕЙ
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Ответ TheDustman
Комментарий удален модератором
Тут скорее напоминание от законодательства, что нужно выплачивать ипотеку. Ну или не покупать дома в Барвихе
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Даже не знаю, что больше говорит об умственных способностях Телегина-брак с Пелагеей, ипотека на особняк на Барвихе, который никогда не отобьется на продаже и чудовищно дорог в содержании, или невыплата долга
Он собрал к-к-комбо!!
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Может не стоило в Барвихе изначально покупать. Ну что за понты? )
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Ответ marchellinos
Вот бы узнать причину того, почему не платил. Ведь есть договор. Есть условия платежей. Если есть трудности, надо их решать. Я так думаю.
-может потому что ты м**ак?
-хорошая версия. мноооогое объясняет! (с)
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Вот бы узнать причину того, почему не платил. Ведь есть договор. Есть условия платежей. Если есть трудности, надо их решать. Я так думаю.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Даже не знаю, что больше говорит об умственных способностях Телегина-брак с Пелагеей, ипотека на особняк на Барвихе, который никогда не отобьется на продаже и чудовищно дорог в содержании, или невыплата долга
Хет трик. Первый в карьере Телегина?
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Даже не знаю, что больше говорит об умственных способностях Телегина-брак с Пелагеей, ипотека на особняк на Барвихе, который никогда не отобьется на продаже и чудовищно дорог в содержании, или невыплата долга
ну по поводу никогда не отобьется на продаже я бы поспорил.
Телегин же брал наверняка давно, когда ценник был не такой конь как сейчас, плюс наверняка под маленький ипотечный процент.
Сейчас цены на особняки в пределах Рубля которые находятся - просто в дичайшем космосе. Вообще легко поверю, что Телегин при желании продаст в 3-4х дороже, чем покупал
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дак спросил бы у чердака как с ипотекой вопросы решать, чо как маленький?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Такую же сумму составляет долг Сафонова по неуплате алиментов, но он благополучно отбыл до городу Парижу. Это уже не двойные, это тройные стандарты. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
Быку-то как раз дозволено.)))
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Ответ fbd
Ну судя по вашему комментарию, быку как раз таки дозволено))
Это выражение появилось за много веков до появления Краснодара и его быков.
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Звезда Авангарда 😂
Ну все, в Минск и Астану без него поедут
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Ответ TheDustman
Нет там таких зарплат и близко. Равно как и на России24. Из первых-вторых рук знаю. Даже топовые журналистки- новости прайм-тайм и интервью в первыми лицами государства- месячная зарплата редко «пробивает» пару сотен тысяч рублей. А нередко куда меньше. А основной доход у них идет- когда зовут всякие жырные форумы вести. Там гонорары как месячные зарплаты достигать могут. Так что в плане бабла там не сантехника уровень, но и на порядок меньшие суммы что Вы озвучили. P.S.: ценность голоса на государевом канале околонулевая: ума и харизма много не надо текст с картинки за кадром читать. Очередь до горизонта из желающих вообще хоть бесплатно работать- зато в ящике и доступ к телу сильных мира сего. Неспроста там типичная успешная карьера: выйти в топы и выудить в женихи богатого дурачка. Выудила? Вся жизнь почти наперед обеспечена. Особенно после последующего почти 100% развода.
Я сомневаюсь, что Нагиев там зарабатывал всего несколько сотен. Он за такую мелочь даже со стула не встанет. Так же, как и Агутин или даже Баста.
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Ответ Валентин и ыч
так у него деньги банально кончились. Думаешь кто там в семье основной доход давал?
Жёны, даже если много зарабатывают, обычно не дают основой доход в семью.
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У меня коллеге ССП забанила карту из-за долга в 4,5тыс, а тут 64 ляма и всего лишь выезд закрыли, вместо ареста бессмысленного особняка...
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Комментарий удален модератором
Ответ иди поплачь
ну по поводу никогда не отобьется на продаже я бы поспорил. Телегин же брал наверняка давно, когда ценник был не такой конь как сейчас, плюс наверняка под маленький ипотечный процент. Сейчас цены на особняки в пределах Рубля которые находятся - просто в дичайшем космосе. Вообще легко поверю, что Телегин при желании продаст в 3-4х дороже, чем покупал
А с чего вдруг такой спрос?
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Телегины, Сафоновы, Бакальчуки, Львова-Белова...
Что-то трещат скрепы, не выдерживают...
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Для чего вы меня оскорбили или я не понял вашу фразу
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Ответ marchellinos
Вот бы узнать причину того, почему не платил. Ведь есть договор. Есть условия платежей. Если есть трудности, надо их решать. Я так думаю.
Думал Пелагея все сама выплатит.
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