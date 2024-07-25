Телегину закрыли выезд из РФ из-за долга в 64 млн рублей. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку за особняк в Барвихе после развода с Пелагеей
Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долга в 64 млн рублей.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SHOT, несколько лет назад Телегин и его на тот момент жена Пелагея купили особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров.
После развода экс-игрок сборной России по хоккею перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды «Авангарда» арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.
ТАСС сообщает, что приставы начали взыскание более 5 млн рублей исполнительского сбора с 32-летнего хоккеиста. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что Телегину в связи с неоплаченной задолженностью закрыт выезд из России.
Напомним, несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой.
-хорошая версия. мноооогое объясняет! (с)
Телегин же брал наверняка давно, когда ценник был не такой конь как сейчас, плюс наверняка под маленький ипотечный процент.
Сейчас цены на особняки в пределах Рубля которые находятся - просто в дичайшем космосе. Вообще легко поверю, что Телегин при желании продаст в 3-4х дороже, чем покупал
Ну все, в Минск и Астану без него поедут
Что-то трещат скрепы, не выдерживают...