Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. КХЛ сможет проводить соревнования независимо от международных федераций

Теги ФХР ИИХФ переходы Владимир Путин КХЛ правила календарь Политика ТАСС регламент Хоккей

Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации.

Согласно изменениям, спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования, а также независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать их регламенты.

Документом закрепляется право лиг самостоятельно утверждать календарные планы соревнований, которые они организовывают. При этом обязательно включать в них периоды, когда соревнования не проводятся, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Лигам предоставляется право утверждать порядок перехода спортсменов и тренеров в другие клубы, в том числе в иностранные организации. Помимо этого, они смогут устанавливать размер выплат, связанных с переходом спортсменов.

Перечень видов спорта определит Минспорт. Лиги смогут аккредитовывать агентов, а также устанавливать нормы, регламентирующие их деятельность.

Напомним, ранее КХЛ предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Если это произойдет, лига также будет неподконтрольна ИИХФ.

Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?

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20 комментариев
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Город засыпает.
Путин расширяет полномочия.
+30
-4
+26
"При этом обязательно включать в них периоды, когда соревнования не проводятся, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионатах мира."

в ближайшие лет 10 можно не беспокоиться о таких мелочах, как Олимпиады и ЧМ.
+25
-9
+16
Схематоз, выходите из организаций, но паузы для сборных оставляйте😅
+15
-3
+12
Ответ Westmoreland
Неужели Путину заняться не чем, скоро и переходы хоккеистов будет утверждать..
Конечно, все остальное либо успешно завершено, либо устойчиво развивается под руководством верных соратников
+10
-3
+7
- Мам, я хочу НХЛ
- У нас есть НХЛ дома

НХЛ дома: значит так, щас все переходим в СКА, а там разберемся
+10
-4
+6
Ответ VintDV
Может быть это первый шаг к независимости лиги....
от кого ???
+7
-2
+5
Путин едет по строне, на серебряном коне
+8
-5
+3
Неужели Путину заняться не чем, скоро и переходы хоккеистов будет утверждать..
+5
-4
+1
А РПЛ сможет благодаря расширению полномочий отказаться от фан айди?)
+2
-1
+1
Может быть это первый шаг к независимости лиги....
+3
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0
Комментарий удален пользователем
видимо, будет кубок мира кхл эдишн
Сборная России
Казахстан
Сборная мира (Турция, ОАЭ, Индия)
Россия-25
Беларусь
Сборная НХЛ (ночной хоккейной лиги)
+3
-3
0
еще один барьер - а, как он скажется на переходы в недружественные лиги?
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
кк ты себе это представляешь ???
ты вообще понимаешь что все эти т.н."выходы" это только на бумаге...????
+1
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