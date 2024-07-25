Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. КХЛ сможет проводить соревнования независимо от международных федераций

Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации.

Согласно изменениям, спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования, а также независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать их регламенты.

Документом закрепляется право лиг самостоятельно утверждать календарные планы соревнований, которые они организовывают. При этом обязательно включать в них периоды, когда соревнования не проводятся, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Лигам предоставляется право утверждать порядок перехода спортсменов и тренеров в другие клубы, в том числе в иностранные организации. Помимо этого, они смогут устанавливать размер выплат, связанных с переходом спортсменов.

Перечень видов спорта определит Минспорт. Лиги смогут аккредитовывать агентов, а также устанавливать нормы, регламентирующие их деятельность.

Напомним, ранее КХЛ предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Если это произойдет, лига также будет неподконтрольна ИИХФ.

Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?