Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. КХЛ сможет проводить соревнования независимо от международных федераций
Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг.
Ранее закон был одобрен Советом Федерации.
Согласно изменениям, спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования, а также независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать их регламенты.
Документом закрепляется право лиг самостоятельно утверждать календарные планы соревнований, которые они организовывают. При этом обязательно включать в них периоды, когда соревнования не проводятся, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Лигам предоставляется право утверждать порядок перехода спортсменов и тренеров в другие клубы, в том числе в иностранные организации. Помимо этого, они смогут устанавливать размер выплат, связанных с переходом спортсменов.
Перечень видов спорта определит Минспорт. Лиги смогут аккредитовывать агентов, а также устанавливать нормы, регламентирующие их деятельность.
Напомним, ранее КХЛ предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Если это произойдет, лига также будет неподконтрольна ИИХФ.
Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?
Путин расширяет полномочия.
в ближайшие лет 10 можно не беспокоиться о таких мелочах, как Олимпиады и ЧМ.
- У нас есть НХЛ дома
НХЛ дома: значит так, щас все переходим в СКА, а там разберемся
Сборная России
Казахстан
Сборная мира (Турция, ОАЭ, Индия)
Россия-25
Беларусь
Сборная НХЛ (ночной хоккейной лиги)
ты вообще понимаешь что все эти т.н."выходы" это только на бумаге...????