«МЮ» представил синюю выездную форму. Она вдохновлена тремя реками Манчестера и джерси 30-летней давности

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия фото игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую выездную форму в синем цвете.

«Текстурный элемент, нанесенный в виде серии повторяющихся круговых узоров поверх темно-синей основы, можно было увидеть на форме «Манчестер Юнайтед» 30 лет назад», – говорится на сайте клуба.

Дизайн формы также вдохновлен тремя реками, протекающими через Манчестер, – Ирк, Медлок и Ирвелл.

Комплект выполнен компанией adidas.

Фото: instagram.com/manchesterunited/

48 комментариев
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Убей не вижу отсылку к рекам)
Скорее реклама пирамиды Мавроди)
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Она вдохновлена тремя реками.

Одна река была как белый день,
Другая чёрная как ночь,
А волны третьей были пламенем,
Но ожидало их одно.
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Ответ phantomno1
Теперь я Челси наф
У Юнайтед не один раз уже были синие вторые-третьи формы, тут новости нет
+21
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+18
Манчестер теперь синий
+15
-5
+10
Теперь я Челси наф
+14
-5
+9
Ответ Ебздрогыч
Она вдохновлена тремя реками. Одна река была как белый день, Другая чёрная как ночь, А волны третьей были пламенем, Но ожидало их одно.
Вела меня от юга и до севера
Дорога по неведомым краям
Менялся мир, чего в нём только не было
А три реки впадали в океан
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Красивая форма. 👍
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Красиво!
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Крутая)
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красивая форма,обязаны становится чампионами в такой форме
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Убей не вижу отсылку к рекам) Скорее реклама пирамиды Мавроди)
Может на воротнике? Там какие-то извилистые линии (но их две…) 🤷🏻‍♂️
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Красиво!
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Убей не вижу отсылку к рекам) Скорее реклама пирамиды Мавроди)
😆точняк
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У океана три руки, о о о ооо
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- А почему такой огромный логотип "Адидас"?
- Ну так три полоски - три реки
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Цвет приятный глазу, но с Манчестер Юнайтед не ассоциируется вообще никак. Странный дизайн
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Убей не вижу отсылку к рекам) Скорее реклама пирамиды Мавроди)
так у вас в китае все реки коричневые
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Ответ Bayern2004
У Мавроди было три,а тут на одну больше.
А тут квадрат Мавроди.
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Не плохо, не хорошо. Но раз такими решили на Стэмфорд-Бридж минимум раз выпендриться, то их воля. Высокие технологии всегда любили МЮ, полюбит ли МЮ высокие тактические технологии в новом сезоне будем посмотреть) Водафоны, Куалкоммы - вернули бы ретроградный с технологической точки зрения "Шарп", но прогрессивный и мощный по игре, мы были бы не против. притом, что за МЮ сильно не переживается с вангальского шестнадцатого года как)
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Это скорее слезы болельщиков за последние сезоны
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Зачем они нарядили пьяного Карвахаля в форму Челси?
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Через 30 лет будет новая форма отсылающая на эту 😁
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Не зашла 🥴
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кроме фото на Сименс ничего больше не было? вроде ничего, но особо не понятно из-за качества фото
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красивая
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Убей не вижу отсылку к рекам) Скорее реклама пирамиды Мавроди)
Все так. Там есть свой лысый мавроди, который всем продает доминирование
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Ответ фанат спартака с 1967
красивая форма,обязаны становится чампионами в такой форме
Чемпионами в чемпионате по красоте формы – несомненно.
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Ответ AntonIQ
- А почему такой огромный логотип "Адидас"? - Ну так три полоски - три реки
Меладзе и Виагра вошли в чат
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Ответ e34
Вела меня от юга и до севера Дорога по неведомым краям Менялся мир, чего в нём только не было А три реки впадали в океан
А я почему-то слышал "а ты лети водааааа и в океан"))
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Ответ e34
Вела меня от юга и до севера Дорога по неведомым краям Менялся мир, чего в нём только не было А три реки впадали в океан
В озеро на голове ЭТХ
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