«МЮ» представил синюю выездную форму. Она вдохновлена тремя реками Манчестера и джерси 30-летней давности

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую выездную форму в синем цвете.

«Текстурный элемент, нанесенный в виде серии повторяющихся круговых узоров поверх темно-синей основы, можно было увидеть на форме « » 30 лет назад», – говорится на сайте клуба.

Дизайн формы также вдохновлен тремя реками, протекающими через Манчестер, – Ирк, Медлок и Ирвелл.

Комплект выполнен компанией adidas.

Фото: instagram.com/manchesterunited/