«МЮ» представил синюю выездную форму. Она вдохновлена тремя реками Манчестера и джерси 30-летней давности
«Манчестер Юнайтед» презентовал новую выездную форму в синем цвете.
«Текстурный элемент, нанесенный в виде серии повторяющихся круговых узоров поверх темно-синей основы, можно было увидеть на форме «Манчестер Юнайтед» 30 лет назад», – говорится на сайте клуба.
Дизайн формы также вдохновлен тремя реками, протекающими через Манчестер, – Ирк, Медлок и Ирвелл.
Комплект выполнен компанией adidas.
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Одна река была как белый день,
Другая чёрная как ночь,
А волны третьей были пламенем,
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