Кузнецов завтра приедет в Санкт-Петербург. Форвард может перейти в СКА («Матч ТВ»)
Евгений Кузнецов приедет в Санкт-Петербург для завершения перехода в СКА.
26 июля хоккеист прибудет в Санкт-Петербург, сообщает «Матч ТВ».
Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение с клубом. Перед этим СКА проведет обмены, чтобы вписаться под потолок зарплат.
Ранее была информация, что «Трактор», который тоже интересуется Евгением Кузнецовым, готов повторить финансовое предложение петербуржцев.
Хоккеист ранее стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».
Интересно, кто встанет на выход?)