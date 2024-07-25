Кузнецов завтра приедет в Санкт-Петербург. Форвард может перейти в СКА («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов приедет в Санкт-Петербург для завершения перехода в СКА.

26 июля хоккеист прибудет в Санкт-Петербург, сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение с клубом. Перед этим проведет обмены, чтобы вписаться под потолок зарплат.

Ранее была информация, что « », который тоже интересуется , готов повторить финансовое предложение петербуржцев.

Хоккеист ранее стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».