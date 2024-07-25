Кузнецов завтра приедет в Санкт-Петербург. Форвард может перейти в СКА («Матч ТВ»)

Теги СКА Трактор возможные переходы КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов приедет в Санкт-Петербург для завершения перехода в СКА.

26 июля хоккеист прибудет в Санкт-Петербург, сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение с клубом. Перед этим СКА проведет обмены, чтобы вписаться под потолок зарплат.

Ранее была информация, что «Трактор», который тоже интересуется Евгением Кузнецовым, готов повторить финансовое предложение петербуржцев.

Хоккеист ранее стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».

48 комментариев
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Приедет в команду с легендарным тренером играть за миску супа :)
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Сначала 4 летний контракт, а потом скажут не оправдал ожидание и расторгнут на следующий год. Это же практика СКА.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Приедет в команду с легендарным тренером играть за миску супа :)
Мне бы такую миску, пусть уже без супа, я бы хлебушком помакал.
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Ответ shahmur
Там сбитый летчик здесь миссия - все что нужно знать об уровне хоккея.
Видимо вы хотели сказать мЕссия.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Приедет в команду с легендарным тренером играть за миску супа :)
Руки прочь от Миски ! Он в Динамо ! ))
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Не всем выпадает возможность поиграть под руководством великого тренера, Женю можно понять
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Ответ RusSh
Сначала 4 летний контракт, а потом скажут не оправдал ожидание и расторгнут на следующий год. Это же практика СКА.
Трактору тупо нужно набраться терпения, а там или как Гусев для Динамо, или сами скажут ну его нафиг..
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Как неожиданно)
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Потолок зарплат у СКА как границы России - нигде не заканчиваются!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Приедет в команду с легендарным тренером играть за миску супа :)
Ну это для нас для народа , который всё видит , за миску супа он будет играть , а по факту то там ромашка насыпет столько , что мама-папа не горюй , как и пол команды за левак подписаны. Тьфу на этот ска и рр , когда уже закончится этот цирк
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Ответ ТимТалер
Руки прочь от Миски ! Он в Динамо ! ))
А хлебушек в Рейнджерс))
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Ответ ДудьСдулся
В мае во время чемпионата мира по хоккею в Словакии 27-летний Кузнецов сдал допинг-пробу. В его крови был обнаружен кокаин. От вскрытия пробы В спортсмен отказался. Кузнецов был временно отстранен от игр с 13 июня. Срок четырехлетней дисквалификации истекает 12 июня 2023 года. В мае в соцсетях появилось видео, на котором Кузнецов запечатлен в номере гостиницы перед столом, на котором рассыпан белый порошок. Российский хоккеист попытался объяснить, как он оказался на видео, заявив, что никогда не употреблял наркотики и готов в любой момент пройти экспертизу.
вошел не в ту дверь ))))))))))))
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Ответ Shirgaziev Ilnur
честно комменты интереснее, чем сама новость.
Как и все новости , связанные со ска , вообще не читаю , особенно когда рр что то печатает ))) сразу в комменты , сразу лить 💩на него и всех причастных , т.к. другого варианта нет для нормального человека с горячим сердцем , который не может обойти мимо этот беспредел под названием " Самая Крысиная Ассоциация"
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честно комменты интереснее, чем сама новость.
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Ромульену принадлежит право первой ночи
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Нюхач
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Ответ Beerfanidi
Трактору тупо нужно набраться терпения, а там или как Гусев для Динамо, или сами скажут ну его нафиг..
да болельщики уже не рады всей этой клоунаде.
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Кузя не подведи! Проваливай половину сезона, потом на лавку, обмен в Сочи ну а там на прямых ногах докатаешь)))
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Чтобы купить что-нибудь не нужное, сначала надо продать что-нибудь не нужное...
Интересно, кто встанет на выход?)
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Там сбитый летчик здесь миссия - все что нужно знать об уровне хоккея.
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Ответ catcher69
всё пройдёт....и это тоже...)))))
Не спорю )
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Да вообще по#######.....
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Ответ catcher69
он мог себе выписать хоть 10 летний, но просто такого наверное нет )))))))) блажит как может))))
Возможно) 😃👍
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Ответ Tony Norkin
Ну это для нас для народа , который всё видит , за миску супа он будет играть , а по факту то там ромашка насыпет столько , что мама-папа не горюй , как и пол команды за левак подписаны. Тьфу на этот ска и рр , когда уже закончится этот цирк
всё пройдёт....и это тоже...)))))
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Лучше бы в Трактор вернулся
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Не может перейти, а перейдёт!
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теперь , Кузя, можешь нюхать, сколько хочешь
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Йозэ Гальченюка представлял как козыря в рукаве. В итоге «Не оправдал оказанного вам высокого доверия», и поехал в Амур. А эта сорока опять тащит все, что блестит. 🤦‍♂️
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Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию летом 2019 года после того, как допинг-проба, взятая на чемпионате мира 2019 года, дала положительный результат на наличие у хоккеиста запрещенного вещества. Хоккеист был лишен бронзовой медали мирового первенства.
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Точно может? Уверены? Переживаю, "вдруг" перехватят))
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