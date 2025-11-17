Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет

Шевалье пропустил самый быстрый гол в истории дебютов за сборную Франции.

Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в дебютном матче за сборную Франции.

В воскресенье Франция одержала победу над Азербайджаном (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026, пропустив гол на 4-й минуте – в составе азербайджанцев забил Ренат Дадашов.

Шевалье пропустил самый быстрый гол за последние 90 лет в дебютном матче за Францию – спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка. Подобного не было с 1935 года, когда Рене Льенсе пропустил на 4-й минуте в своем первом матче за национальную команду.