Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет
В воскресенье Франция одержала победу над Азербайджаном (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026, пропустив гол на 4-й минуте – в составе азербайджанцев забил Ренат Дадашов.
Шевалье пропустил самый быстрый гол за последние 90 лет в дебютном матче за Францию – спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка. Подобного не было с 1935 года, когда Рене Льенсе пропустил на 4-й минуте в своем первом матче за национальную команду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sports.fr
