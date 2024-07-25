Россия, Китай, Германия, Франция и Канада выступят на ЧМ по городкам в Беларуси

Сборные России, Германии, Канады, Франции и других стран выступят на чемпионате мира по городкам, который стартует 2 августа в белорусском городе Молодечно.

«У Республики Беларусь большой опыт проведения международных соревнований по городошному спорту, в 2009 году в Молодечно принимали IV чемпионат мира. В этом году нас удивят составом участников, новым стадионом и замечательным талисманом – бобром Спрыциком. На русском языке это означает «ловкий».

В 2024 году чемпионат мира по городошному спорту внесен правительством Республики Беларусь в перечень особо значимых спортивных событий. Наш чемпионат – единственное всемирное спортивное мероприятие 2024 года в Республике Беларусь», – рассказала президент Международной Федерации городошного спорта и Федерации городошного спорта России Надежда Павлова.

В сильнейшей подгруппе А выступят Россия, Беларусь, Германия и Казахстан, а в дебютной подгруппе Б сыграют Гвинея, Иран, Канада, Китай, Куба, Туркмения, Турция, Франция и Эквадор. Предварительные заявки поступили от максимального количества государств за всю историю чемпионатов мира.

Россию будут представлять 22 спортсмена.