Россия, Китай, Германия, Франция и Канада выступят на ЧМ по городкам в Беларуси

Теги городошный спорт Экзотические виды

Сборные России, Германии, Канады, Франции и других стран выступят на чемпионате мира по городкам, который стартует 2 августа в белорусском городе Молодечно.

«У Республики Беларусь большой опыт проведения международных соревнований по городошному спорту, в 2009 году в Молодечно принимали IV чемпионат мира. В этом году нас удивят составом участников, новым стадионом и замечательным талисманом – бобром Спрыциком. На русском языке это означает «ловкий».

В 2024 году чемпионат мира по городошному спорту внесен правительством Республики Беларусь в перечень особо значимых спортивных событий. Наш чемпионат – единственное всемирное спортивное мероприятие 2024 года в Республике Беларусь», – рассказала президент Международной Федерации городошного спорта и Федерации городошного спорта России Надежда Павлова.

В сильнейшей подгруппе А выступят Россия, Беларусь, Германия и Казахстан, а в дебютной подгруппе Б сыграют Гвинея, Иран, Канада, Китай, Куба, Туркмения, Турция, Франция и Эквадор. Предварительные заявки поступили от максимального количества государств за всю историю чемпионатов мира.

Россию будут представлять 22 спортсмена.

45 комментариев
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Городки - шикарный спорт, без шуток. Жалко, что Россия не умеет популяризировать в мире свои виды. Тоже самое можно и про хоккей с мячом сказать.
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Ответ Ебздрогыч
Эту новость комментировать - ну только портить! Она идеальна в своей самодостаточности!
Поэтому ты так возбудился
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Ответ Ебздрогыч
Эту новость комментировать - ну только портить! Она идеальна в своей самодостаточности!
Поэтому вы написали уже 3 комментария?
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Вайлд-кард для чемпиона по огуречному хрусту
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А Лигу Чемпионов по городкам будут показывать? 🤔
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В детстве помню была неподалеку площадка для городков, серьезная, с защитными матами, с картинками фигур. Мужики даже давали сбивать эти фигуры иногда. Звук еще такой, не забудешь.
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Германия, Франция, Канада...
В хоккей и футбол нельзя, а в городки можно...
Какой-то стремный цирк, этот ваш мир вокруг)
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Ответ Loooong
Чемпионат , который мы заслужили
ну подумайте, здесь есть недовольные. видно никогда не играли в городки.
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а вот этот финал можно доверить комментировать Геничу и Шнякину
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Ответ Сергей Шамраев
Городки? Я не ослышался?? 😂😂😂. Ребята это уже зашквар. Ждём чемпионаты по пряткам, метанию ножичков в круг на земле и выше ноги от земли 😂
Сам ты зашквар. А городки очень хорошая игра.
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Ответ Lina Starkova
Городки - шикарный спорт, без шуток. Жалко, что Россия не умеет популяризировать в мире свои виды. Тоже самое можно и про хоккей с мячом сказать.
А как же чемпионат по огуречному хрусту???🤔
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Ответ Lina Starkova
Городки - шикарный спорт, без шуток. Жалко, что Россия не умеет популяризировать в мире свои виды. Тоже самое можно и про хоккей с мячом сказать.
Надо сказать, что хоккей и с шайбой-то не особенно популярен в мире.

То есть сборные-то есть много где, но вот уровень мастерства...
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Ответ Федя Букин
А Лигу Чемпионов по городкам будут показывать? 🤔
Чердак готовит на матче презентацию. Генич в теме
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Ответ Фёдор Кузнецов
Поэтому вы написали уже 3 комментария?
Так это нейросеть
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Ответ marchellinos
Ничего веселее этой новости я сегодня ещё не читал 😅😂🤣
Ущипните меня, это сон какой-то…Или трэшовый стёб)))👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Ответ Сергей Шамраев
Городки? Я не ослышался?? 😂😂😂. Ребята это уже зашквар. Ждём чемпионаты по пряткам, метанию ножичков в круг на земле и выше ноги от земли 😂
А чем городки отличаются по сути от керлинга. Раньше на всех стадионах были площадки для городков в свободном доступе. просто у нас не умеют свое развивать.
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Ответ Lina Starkova
Городки - шикарный спорт, без шуток. Жалко, что Россия не умеет популяризировать в мире свои виды. Тоже самое можно и про хоккей с мячом сказать.
Лапта ещё
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Ответ Федя Букин
А Лигу Чемпионов по городкам будут показывать? 🤔
Ну надеюсь что какой нибудь из каналов матч покажет
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Ответ Ебздрогыч
Ну меня прям порвало от этой новости, не смог сдержаться. Городки, чемпионат мира, сильнейшая подгруппа - элита мировых городков, федерация ГОРОДОШНОГО спорта, Гвинея, Иран и Эквадор... Блин, да если бы эту новость придумывали на пару ИА Панорама и Пездуза вместе взятые - так бы круто не получилось бы!
и продолжаешь
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А если сбивать городки хрустящими огурцами, то можно и рейтинг Супербоула переплюнуть.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Поэтому вы написали уже 3 комментария?
Плюсы сами себя не заработают. Как и минусы))
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Я хочу это видеть! Особенно сборные Гвинеи и Китая :)

На самом деле городки - классная игра, и хорошо, что по этой игре проводится турнир такого масштаба. Но присутствие гвинейцев и китайцев, мягко говоря, удивляет :)
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Отличный и очень умный вид спорта! У меня дед был председателем городочного комитета улицы в Москве, насмотрелся я на этот контингент в детстве, настоящие мужики!
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Городки? А в города?
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Огласите, пожалуйста, фамилии игроков сборных Германии, Канады и Франции.🤣
Что за мастера едут на этот турнир года?
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Ничего веселее этой новости я сегодня ещё не читал 😅😂🤣
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Ответ Олег Петровв
В детстве помню была неподалеку площадка для городков, серьезная, с защитными матами, с картинками фигур. Мужики даже давали сбивать эти фигуры иногда. Звук еще такой, не забудешь.
Звук как в боулинге, только лучше.
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Сначала чемпионат мира по огуречному хрусту, теперь по городкам... Что скажете, скейтеры?
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Есть эксперты? Кто фаворит?
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