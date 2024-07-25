Дмитрий Песков: «Два года назад выяснилось, что букмекеры выделяют 1-1,5 млрд рублей на развитие спорта – копейки. Сейчас сумма должна быть кратно больше»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что букмекерские отчисления на развитие спорта должны исчисляться «многими миллиардами».

По данным Единого регулятора азартных игр, объем целевых отчислений букмекеров во втором квартале 2024 года превысил 8,4 млрд рублей.

«До недавнего времени букмекерские компании, конторы зарабатывали достаточно большие, можно даже сказать огромные деньги.

Потом пытались выяснить, сколько [из них] тратится на спорт, об этом шла речь два года назад на президентском Совете по физкультуре и спорту, и выяснилось, что идет там 1 млрд или 1,5 млрд рублей на развитие спорта, то есть копейки, просто копейки, то есть люди наживаются и ничего не тратят.

После этого там произошли определенные пертурбации, поменялись люди, которые курируют эту отрасль, и по поручению президента [РФ Владимира Путина] вот эти один или полтора миллиарда рублей должны были превратиться в существенную сумму.

Я не скажу вам, какая это сумма сейчас, но убежден, что она гораздо больше, она должна быть кратно больше.

Поскольку все президентские поручения на контроле, то в течение года, когда будет следующий совет, встанет вопрос о том, как это поручение было исполнено, и люди, которые сейчас курируют этот сектор, отчитаются и расскажут нам, как они поддерживают на эти уже большие деньги детский, общий и спорт высоких достижений», – заявил Песков на Фестивале новых медиа в «Сенеже».

Ставки на Спортсе

Беттинг-спонсоры в РПЛ: у 13 клубов из 16, больше всего – у «Фонбета», «Локо» сменил партнера