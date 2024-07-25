Дмитрий Песков: «Два года назад выяснилось, что букмекеры выделяют 1-1,5 млрд рублей на развитие спорта – копейки. Сейчас сумма должна быть кратно больше»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Ставки на спорт Дмитрий Песков Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что букмекерские отчисления на развитие спорта должны исчисляться «многими миллиардами».

По данным Единого регулятора азартных игр, объем целевых отчислений букмекеров во втором квартале 2024 года превысил 8,4 млрд рублей.

«До недавнего времени букмекерские компании, конторы зарабатывали достаточно большие, можно даже сказать огромные деньги.

Потом пытались выяснить, сколько [из них] тратится на спорт, об этом шла речь два года назад на президентском Совете по физкультуре и спорту, и выяснилось, что идет там 1 млрд или 1,5 млрд рублей на развитие спорта, то есть копейки, просто копейки, то есть люди наживаются и ничего не тратят.

После этого там произошли определенные пертурбации, поменялись люди, которые курируют эту отрасль, и по поручению президента [РФ Владимира Путина] вот эти один или полтора миллиарда рублей должны были превратиться в существенную сумму.

Я не скажу вам, какая это сумма сейчас, но убежден, что она гораздо больше, она должна быть кратно больше.

Поскольку все президентские поручения на контроле, то в течение года, когда будет следующий совет, встанет вопрос о том, как это поручение было исполнено, и люди, которые сейчас курируют этот сектор, отчитаются и расскажут нам, как они поддерживают на эти уже большие деньги детский, общий и спорт высоких достижений», – заявил Песков на Фестивале новых медиа в «Сенеже».

Ставки на Спортсе

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55 комментариев
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Букмекеров надо доить
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Букмекеров надо доить
а доят лудоманов
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Букмекеры зло.
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Ясно, реклама буков в приложении Спортса, ставшая вдвое длиннее, станет длиннее ещё втрое
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Так сказал, как-будто все поручения на контроле президента исполняются. Никто о них спустя неделю не помнит
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Ответ Макс Фет
почему? введение фанайди исполнили
а майские указы за 15 лет - нет
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+9
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Такой мерзкий тип, не знаю в чём прикол держать его на этой должности, видимо что то личное. Одна рожа вызывает рвотные спазмы, а если ещё и говорить начнёт...
Они там все мерзкие.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Букмекеров надо доить
букмекеры сами доят. нехило .
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Для него лярды-мало, неудивительно. Найдут лазейку, чтобы и букмекеры и их покормили. А для развития детского спорта самим и копейку жалку дать.
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Такой мерзкий тип, не знаю в чём прикол держать его на этой должности, видимо что то личное. Одна рожа вызывает рвотные спазмы, а если ещё и говорить начнёт...
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Букмекеры - это зло, как наркотики.
+7
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букмекеры,так же ,как и вы со своей шайкой,грабят и обманывают российский народ.язык не поворачивается написать свой народ. причины всем понятны, почему.
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буки молодцы, тащат на своем горбу всю медийку и спорт. Все мои любимые спортивные передачи спонсируют буки. Если вы азартный человек - не делайте ставки, друзья. Если у вас зависимость - надо обращаться за помощью. По такому принципу и алкоголь и табак и вообще все плохое давайте запретим, чтоб не было никаких соблазнов
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Пусть реклама в плеере будет не 15 секунд а 1 час
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А у нас букмекерские конторы все государственные? По этой причине они должны отчислять деньги?
Если частные, на каком основании они хоть копейку должны куда-то направлять?
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Ответ Adanilove1991
Так сказал, как-будто все поручения на контроле президента исполняются. Никто о них спустя неделю не помнит
почему? введение фанайди исполнили
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Ответ slavik12345
Букмекеры зло.
только весь спорт на них и держится
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А говорят плохие 90е куда-то ушли, времена рэкета...а оказывается вот он родной здесь только под другим соусом)
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Ответ Stewee
Какой же жалкий популизм) Государство почти триллион в прошлом году на массовый спорт выделяло: https://www.forbes.ru/sport/509775-844-mlrd-rublej-budzeta-i-56-procentov-zdorovyh-rossian-kak-za-god-pohorosel-sport "самим и копейку жалку дать"🤡
Лучше бы государство запретило гос. финансирование футбола. Тогда всяким Соболевым не будут платить по 4 миллиона евро в год за счет Газпрома.
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Сами по себе ставки на спорт вполне естественное явление для человека, увлеченного спортом во всех его проявлениях. Это природный азарт. Но то как государство само использует гэмблинг, и особенно подверженных ему патологических личностей опосредованно через букмекеров, вызывает большие вопросы. Это необузданные спонсорство и брендирование ведущих спортивных лиг, реклама со всех массмедийных ресурсов не может вызывать вопросов. И это разумеется не только в России; но у нас, как водится, это приобрело шквальный характер, когда ворота западной игровой открылось нараспашку еще в конце девяностых. И какое, нафиг, "кратно" - это должно быть тысячекратно.
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Ответ MIHAS
Букмекеров нужно сильно ограничить или вовсе запретить. Разогнали лудоманию в стране, лечить не знают как, а наживаются на горе постоянно. Детей втягивают в азарт. тьфу!
Попытка запрета букмекеров это все равно что попытаться ввести сухой закон или запретить курение табака.

Не сработает.
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Ну ничего себе, "оказалось". Вот это неожиданность.
Как посты в соцсетях мониторить, то вы тут как тут.
А здесь пару лярдов недополучили, ну ничего, через годик, возможно, подобьем нормативную базе, через два получим деньги...
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Ответ Мистер Блин
букмекеры,так же ,как и вы со своей шайкой,грабят и обманывают российский народ.язык не поворачивается написать свой народ. причины всем понятны, почему.
А чем они, собственно, грабят и обманывают народ? Если человек знает меру или думает головой, он и не будет в ставки лезть, это личный выбор каждого ставить или нет. Проиграл - сам виноват, а букмекер никого ставить не заставляет
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Ответ Adanilove1991
Так сказал, как-будто все поручения на контроле президента исполняются. Никто о них спустя неделю не помнит
есть поручения на которые он может влиять, а есть на которые нет, судя по всему тут он именно влиянием а не властью надавил.
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Ответ Любитель шоколада
« Если человек знает меру или думает головой, он и не будет в ставки лезть, это личный выбор каждого ставить или нет» А почему государство тогда запрещает финансовые пирамиды ? Если человек знает финансы или думает головой, он и не будет в пирамиды лезть, это личный выбор каждого лезть или нет.
Потому что не всегда очевидно, что это пирамида. Пирамида Мейдоффа вон лет 40 успешно проработала, и вкладывались туда не обычные люди, а банки, страховые компании и прочие совсем неглупые ребята.
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Ответ Artur Sekhian
буки молодцы, тащат на своем горбу всю медийку и спорт. Все мои любимые спортивные передачи спонсируют буки. Если вы азартный человек - не делайте ставки, друзья. Если у вас зависимость - надо обращаться за помощью. По такому принципу и алкоголь и табак и вообще все плохое давайте запретим, чтоб не было никаких соблазнов
Это как сутенеры, спонсирующие институт благородных девиц.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Букмекеров надо доить
Букмекеров нужно сильно ограничить или вовсе запретить. Разогнали лудоманию в стране, лечить не знают как, а наживаются на горе постоянно. Детей втягивают в азарт. тьфу!
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Ответ Artur Sekhian
буки молодцы, тащат на своем горбу всю медийку и спорт. Все мои любимые спортивные передачи спонсируют буки. Если вы азартный человек - не делайте ставки, друзья. Если у вас зависимость - надо обращаться за помощью. По такому принципу и алкоголь и табак и вообще все плохое давайте запретим, чтоб не было никаких соблазнов
В Советском Союзе сознательно не ограничивали пьянство потому что торговля алкоголем приносила государству колоссальные доходы.

И проблемы с Горбачевской Перестройкой связаны как раз со значительным снижением доходов от продажи алкоголя во временя антиалкогольной кампании.
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Ответ Варлампий Варлампий
У буков не такая уж и большая рентабельность, 5-7%, доить надо нефтянку
До 80% стоимости нефтепродуктов - налоги. Если их ещё больше доить, то это будет оплачивать покупатель этих продуктов. Доить надо зарубежных потребителей. Если у лидеров стран ОПЕК наконец-то отрастут яйца, то можно преспокойно будет сделать нефть по 250-300 баксов на экспорт, что принесёт государству этих стран сверхдоходы. И не нужно будет кошмарить внутреннего потребителя.
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Ответ ДикийСлон
До 80% стоимости нефтепродуктов - налоги. Если их ещё больше доить, то это будет оплачивать покупатель этих продуктов. Доить надо зарубежных потребителей. Если у лидеров стран ОПЕК наконец-то отрастут яйца, то можно преспокойно будет сделать нефть по 250-300 баксов на экспорт, что принесёт государству этих стран сверхдоходы. И не нужно будет кошмарить внутреннего потребителя.
« то можно преспокойно будет сделать нефть по 250-300 баксов на экспорт»

И для Индии и Китая ?
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