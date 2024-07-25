Шведские гандболистки закупили матрасы IKEA в олимпийскую деревню Парижа

Теги сборная Швеции жен Олимпиада-2024 Гандбол

Женская сборная Швеции по гандболу закупила матрасы фирмы IKEA для проживания в Париже во время Олимпийских игр.

Как пишет Aftonbladet, большинство игроков команды заказали матрасы за собственный счет, так как их не устроили предложенные в олимпийской деревне.

«Проблема не в том, что [в олимпийской деревне] картонные кровати – это меня вполне устраивает. Но матрасы жесткие. Они совсем новые, и потребовалось бы время, чтобы смягчить их.

Мы почувствовали, что не можем ждать, и решили с самого начала хорошо высыпаться», – заявила гандболистка Ямина Робертс.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. 

Антисекс-кровати будут и в Париже! Кстати, а почему антисекс?

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
для шведов наверно вообще стресс жить в комнате, где мебель не из IKEA, для них это наверно сразу враждебная обстановка
+39
-1
+38
Ответ Groznyi2024
А где новость о том, что сборную Австралии по велоспорту ограбили в Париже?
Ну только не по велоспорту, а по bmx, и не сборную, а одного конкретного спортсмена, и не в Париже, а в Брюсселе перед поездкой в Париж)))

А новость у Спортса в телеге есть, скоро и тут появится, наверное
+21
-2
+19
Это реклама матрасов IКЕA?
+13
-2
+11
А где новость о том, что сборную Австралии по велоспорту ограбили в Париже?
+21
-10
+11
Кто то с собой туалетную бумагу Зева привёз, а то парижская жёсткая, как наждачка
+6
0
+6
Ответ shtrek
Тестировщики матрасов не требуются женской шведской сборной ? Друг спрашивает
какая отвратительно построенная шутка
+6
0
+6
Ответ Дэн Селедкин
И, заметьте, никаких бунтов а-ля Юлия Ефимова в Екатеринбурге... Просто купили и все..
Так она тоже просто переехала и все. Бунт у неё в чем был? Она просто рассказала, что условия ей не нравятся, обьяснила почему.
+3
0
+3
Ответ Дэн Селедкин
И, заметьте, никаких бунтов а-ля Юлия Ефимова в Екатеринбурге... Просто купили и все..
поддерживают отечественного товаропроизводителя.
+2
0
+2
Ответ shtrek
Тестировщики матрасов не требуются женской шведской сборной ? Друг спрашивает
можешь с другом протестировать, в Париж вылетать не надо)
+1
0
+1
Ответ shtrek
Тестировщики матрасов не требуются женской шведской сборной ? Друг спрашивает
Шведские гандболистки – они такие, что и друг с другом могут протестировать, без твоего друга, друг!
+1
0
+1
Ну тут претензии тяжело предъявлять, использованные матрасы в деревню искать не будут, да и негигиенично. А новые часто бывают жесткими, да. Кто то как раз на таких любит спать наоборот.
0
0
0
Главное название товара поинтереснее чтоб было, типа матрас из ИКЕА Стрюккбрюмшта, или унитаз Мульвтумбенкрукка
0
0
0
Можно было также заказать мини-холодильники и телевизоры при желании))
0
0
0
Ответ maks44
Это реклама матрасов IКЕA?
Ну совсем чуть-чуть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий