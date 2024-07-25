Шведские гандболистки закупили матрасы IKEA в олимпийскую деревню Парижа

Женская сборная Швеции по гандболу закупила матрасы фирмы IKEA для проживания в Париже во время Олимпийских игр.

Как пишет Aftonbladet, большинство игроков команды заказали матрасы за собственный счет, так как их не устроили предложенные в олимпийской деревне.

«Проблема не в том, что [в олимпийской деревне] картонные кровати – это меня вполне устраивает. Но матрасы жесткие. Они совсем новые, и потребовалось бы время, чтобы смягчить их.

Мы почувствовали, что не можем ждать, и решили с самого начала хорошо высыпаться», – заявила гандболистка Ямина Робертс.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Антисекс-кровати будут и в Париже! Кстати, а почему антисекс?