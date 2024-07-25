Депутат Журова о Fan ID: «Отменять нельзя ни в коем случае, предложение Даванкова – популизм. Это нужно обсуждать не депутатам, а силовикам, РФС и правительству»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Светлана Журова Государственная дума Краснодар Политика Fan ID Владислав Даванков Футбол

Светлана Журова считает, что Fan ID отменять нельзя.

Ранее экс-кандидат в президенты Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.

«Не имеет значения, Даванков это сказал или кто-то другой. Я считаю, что правильнее это делать не депутатам, а РФС вместе с силовыми структурами проанализировать необходимость сохранения Fan ID.

Отменять закон необязательно, в нем не прописано, что Fan ID введен для футбола, и если они внимательно читали закон, они это понимают. Там достаточно постановления правительства и проработки этого вопроса правительством.

Закон, я считаю, отменять не нужно ни в коем случае, потому что когда к нам вернутся международные соревнования, нам опять придется по каждому соревнованию отдельно принимать закон о Fan ID.

Тут вопрос обсуждения с силовиками, РФС и правительством. Если Даванков хочет взять на себя эту ответственность – то пожалуйста. Вот как раз отменить закон – это популизм», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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128 комментариев
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Почему нельзя отменять?
Что такого страшного было на трибунах без фануйди?
+176
-4
+172
Журову забыли спросить
+99
-3
+96
почему люди из фигурки и коньков всегда, абсолютно всегда недалёкого ума? видимо в детстве головой много о лёд ударялись(
+87
-5
+82
Со следующей недели ютуб замедляют и скорее всего скоро заблокируют. Дожили короче.
+86
-12
+74
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Манежка, это стадион такой? На манежку теперь только с фанайди пускают?
+53
0
+53
Ну как обычно, за футбол отвечать силовикам, за интернет - Мизулиной, за музыку- Шаману, а за космос - Рогозину. Причем сама Журова, кстати, больше занимается не своей работой, а комментированием инцидентов Евро и ОИ. Ещё чуть-чуть и настанет благодать.
+51
-4
+47
Ответ иди поплачь
почему люди из фигурки и коньков всегда, абсолютно всегда недалёкого ума? видимо в детстве головой много о лёд ударялись(
это безызбежно :-)
+42
-2
+40
Так зашипела, как будто под неё копнули... Силовики, силовики, силовики... Что там по Крокусу, силовая ты наша?
+40
-2
+38
закон о фануйди приняли в думе, но отменять в думе нельзя. силовики - это исполнительная власть, они законы не принимают и не отменяют. как и правительство.
хорошо светке журовой на катке было. границы дорожки видны - беги. идеально для нынешней думы. плохо для России и её граждан.
+28
-2
+26
Ответ Птюч
Со следующей недели ютуб замедляют и скорее всего скоро заблокируют. Дожили короче.
Уже начали. Ростелеком точно
+29
-4
+25
Спросите у Журовой, почему тогда на кубок фан-ай-ди нет и на хоккее. Что она там начнёт блеять.
+24
0
+24
Ответ Птюч
Со следующей недели ютуб замедляют и скорее всего скоро заблокируют. Дожили короче.
его уже замедлили, на смарт тв и браузерах. а вскоре и др мобильных устройств дойдут
+24
-2
+22
Ввести абсолютно ненужный ФанId - конечно, дайте два
Ввести необходимый стране МигрантId - сложно, это нужно обдумать
+20
0
+20
Несвязанные с футболом люди почти принимают важные для футбола решения...
+21
-2
+19
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
вот тогда путь бы и вводили "манежка id". а стадионы тут ни при чем
+19
0
+19
Ответ ynester
это безызбежно :-)
Бро, голоса закончились, завтра плюсану)
+18
0
+18
Ответ Дмитрий9779
Почему нельзя отменять? Что такого страшного было на трибунах без фануйди?
Без Фан айди даже не скандировали "Зенит позор России!" на трибунах по всей стране.
+20
-5
+15
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Нигде в мире не согласовывают, и даже пиво на трибунах продают, и все чинно-благородно. А вы русских какими-то дикарями тут выставляете. На кубковых матчах сейчас народу без айди собирается больше, чем на обычных, и никаких беспорядков. Да, и чем российский паспорт так плох для идентификации человека? Почему нельзя просто по паспорту пускать тогда?)
+14
0
+14
Главное не давать обсуждать это людям, которые на этот самый футбол ходят, платят за него и вообще собсно кормят силовиков, рфс и правительство.
+13
0
+13
Может она делом займётся, там закон какой-то против засилья мигрантов или произвола чиновников одобрит. Оставьте футбол в покое. Ведь на трибунах нет никакого драйва.
+14
-1
+13
Ответ Pertinax Gandi
Спросите у Журовой, почему тогда на кубок фан-ай-ди нет и на хоккее. Что она там начнёт блеять.
А смысл у всей этой ручной пропаганды вообще что то спрашивать?
+11
0
+11
Скорее Журову гнать из депутатов. За пенсионную реформу и за фан айди.
+11
0
+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну как обычно, за футбол отвечать силовикам, за интернет - Мизулиной, за музыку- Шаману, а за космос - Рогозину. Причем сама Журова, кстати, больше занимается не своей работой, а комментированием инцидентов Евро и ОИ. Ещё чуть-чуть и настанет благодать.
так ты поезди по маленьким городкам и деревушкам. Многие скажут что это реально благодать. Там шамана нонстопом 24/7 слушают везде, от местных ДК до личных машин.
+13
-5
+8
Почему нам болельщикам указывает та которая на стадионе не бывает.
+8
0
+8
Журову бы отменить вместо Fan ID
+8
0
+8
Ответ Допустим, наверное
Комментарий скрыт
Мож потому что чушь написал?
+8
0
+8
Фануйди нужно обсуждать не депутатам, сказала депутат Журова.
И немедленно обсудила.
+7
0
+7
Ответ Дима
его уже замедлили, на смарт тв и браузерах. а вскоре и др мобильных устройств дойдут
3-2-расы!!!
+5
0
+5
Надо фан айди для депутатов. Нашли активы больше чем зп - сразу в тюрьму
+5
0
+5
Журова нашла видимо свой интерес в этом... Только хоть кто то может объяснить, чем игры фнл отличаются от РПЛ? Т.е. условный Зенит завтра вылетает в ФНЛ, и фан айди не нужен? Полный стадион болельщиков.. И про безопасность и силовиков никто не вспоминает... Ну ведь маразм же... Вот ФК урал в ФНЛ и на трибунах сразу стало не безопасно??? Или в ФНЛ болельщиков за людей не считают? Почему нет фан айди в хоккее? Баскетболе?... Отмени фан айди и будет только атмосфернее на стадионах и клубу будут больше зарабатывать в условиях отсутствия еврокубков....
+5
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+5
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