Светлана Журова считает, что Fan ID отменять нельзя.

Ранее экс-кандидат в президенты заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.

«Не имеет значения, Даванков это сказал или кто-то другой. Я считаю, что правильнее это делать не депутатам, а вместе с силовыми структурами проанализировать необходимость сохранения Fan ID.

Отменять закон необязательно, в нем не прописано, что Fan ID введен для футбола, и если они внимательно читали закон, они это понимают. Там достаточно постановления правительства и проработки этого вопроса правительством.

Закон, я считаю, отменять не нужно ни в коем случае, потому что когда к нам вернутся международные соревнования, нам опять придется по каждому соревнованию отдельно принимать закон о Fan ID.

Тут вопрос обсуждения с силовиками, РФС и правительством. Если Даванков хочет взять на себя эту ответственность – то пожалуйста. Вот как раз отменить закон – это популизм», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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