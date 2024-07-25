Депутат Журова о Fan ID: «Отменять нельзя ни в коем случае, предложение Даванкова – популизм. Это нужно обсуждать не депутатам, а силовикам, РФС и правительству»
Светлана Журова считает, что Fan ID отменять нельзя.
Ранее экс-кандидат в президенты Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене Fan ID.
«Не имеет значения, Даванков это сказал или кто-то другой. Я считаю, что правильнее это делать не депутатам, а РФС вместе с силовыми структурами проанализировать необходимость сохранения Fan ID.
Отменять закон необязательно, в нем не прописано, что Fan ID введен для футбола, и если они внимательно читали закон, они это понимают. Там достаточно постановления правительства и проработки этого вопроса правительством.
Закон, я считаю, отменять не нужно ни в коем случае, потому что когда к нам вернутся международные соревнования, нам опять придется по каждому соревнованию отдельно принимать закон о Fan ID.
Тут вопрос обсуждения с силовиками, РФС и правительством. Если Даванков хочет взять на себя эту ответственность – то пожалуйста. Вот как раз отменить закон – это популизм», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»
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Что такого страшного было на трибунах без фануйди?
хорошо светке журовой на катке было. границы дорожки видны - беги. идеально для нынешней думы. плохо для России и её граждан.
Ввести необходимый стране МигрантId - сложно, это нужно обдумать
И немедленно обсудила.