МОК планирует наградить американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 на Играх в Париже

МОК планирует наградить фигуристов медалями Олимипиады-2022 на Играх в Париже.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан сообщала, что церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями Пекина-2022 пройдет 7 августа в Париже.

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания России и отдельных фигуристов на лишение золота командного турнира.

«Это решение принято как раз вовремя, чтобы обеспечить возможность распределения золотых и серебряных медалей во время Олимпийских игр в в 2024 году.

Теперь МОК будет работать с , Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже.

Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», – сообщили в МОК.