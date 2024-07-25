МОК планирует наградить американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 на Играх в Париже

Теги сборная России МОК ISU НОК США CAS НОК Японии сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Олимпиада-2024 командные соревнования Фигурное катание

МОК планирует наградить фигуристов медалями Олимипиады-2022 на Играх в Париже.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан сообщала, что церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями Пекина-2022 пройдет 7 августа в Париже.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания России и отдельных фигуристов на лишение золота командного турнира.

«Это решение принято как раз вовремя, чтобы обеспечить возможность распределения золотых и серебряных медалей во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Теперь МОК будет работать с ISU, Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже.

Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», – сообщили в МОК.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да пусть сша подавятся этими медалями!
+14
-6
+8
Хоть бронзу-то оставят нашим сборникам?
+6
-1
+5
А бронзу когда вручать собираются?
+4
-1
+3
Ответ Евгений
Да пусть сша подавятся этими медалями!
Поддерживаю.
+7
-4
+3
"Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», – сообщили в МОК" - что-то про бронзу ни слова. Будут радоваться в своей песочнице незаслуженным медалям.
+4
-3
+1
Медали будет вручать дедушка Валиевой?)))
+5
-5
0
Видимо, это будет главной задачей для МОК на Олимпиаде в Париже!
+2
-2
0
МОК не может не вручить бронзовые медали! Решение ИСУ в настоящий момент в силе! Либо по решению ИСУ россиянам, либо по решению КАС канадцам.
0
0
0
МОК -- Маниакально Озабоченная Компания.
0
0
0
Вот уж нагадили те, кто накормил дитя запрещенкой.
0
0
0
Ответ Sincere
А бронзу когда вручать собираются?
Почтой после окончания ОИ
+1
-1
0
Ответ bomzerub
Медали будет вручать дедушка Валиевой?)))
дед в отставке. там папа уже есть!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий