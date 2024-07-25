«Хаас» объявил о многолетнем контракте с Оконом с 2025 года

Теги переходы Гран-при Венгрии Феррари Форс-Индия Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Формула-2 Манор Рено Кевин Магнуссен Эстебан Окон Хаас Рейсинг Пойнт Альпин Оливер Бермэн Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон перейдет в «Хаас» в следующем сезоне.

Эстебан подписал многолетний контракт с американским коллективом.

Ранее было объявлено об уходе из «Хааса» Нико Хюлькенберга (продолжит карьеру в «Заубере» / «Ауди») и Кевина Магнуссена. Напарником Окона будет пилот «Формулы-2» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн.

27-летний Окон – победитель Гран-при Венгрии-2021. Эстебан покинет «Альпин» (ранее – «Рено») после пяти сезонов в команде. До этого француз выступал за «Манор», «Форс-Индию» / «Рейсинг Пойнт» и был резервным пилотом «Мерседеса».

Все известные на данный момент составы команд на сезон-2025 – здесь.

Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2024

19 комментариев
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главное что бы берман был не очень быстр, иначе капец хаасу :)
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Ответ V12twinturbo
Окон будет безумствовать в этом случае?
а когда он не жестил по отношению к напарникам ?
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надеюсь Берман обгонит Окона и его вышвырнут из Формулы
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Ответ Alexey Konev
надеюсь Берман обгонит Окона и его вышвырнут из Формулы
Берман в Ф2 никого обогнать не может, а тут сильный напарник, победитель ГП и дебютный сезон)
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Ответ delPierro
и чем же он написал насолил? десятку занял до получки и не вернул?;)) или что?
просто человек - говно
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Ответ V3ttel
Критикуют Окона, а он только в этом сезоне Гасли уступает, а в предыдущие ехал на уровне Алонсо и Гасли в гонках. Даже выиграл у испанца в 2022
Его критикуют не из-за навыков гонщика, а из-за поведения и характера
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Пара пилотов просто песня, посредственный дебютант и придурок))
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Эстебан, конечно, не лучший напарник для юниора. Правда, может, в нем проснутся отеческие чувства, и он пожалеет цыпленочка, то есть, медвежонка. :)
И сам повзрослеет, наконец. Окон - это пример пилота с высоким потенциалом, которому очень мешает незрелость.
Тот же Пиастри уже выглядит более сложившимся. И, в том числе, от этого более успешен.
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Ответ pan_admiral
Посмотрим, что будет в 2026, но сейчас это можно сказать повышение. Потому что ныне Альпины это Минарди времён Хаккинена.
Шило на мыло на самом деле. В Хаасе достаточно приколов по выбору тактики. Да и машина я бы не сказал, что лучше относительно Альпин (если в текущей стадии рассматривать, в начале сезона Хаас был посильнее). Но Хаас просто мастера по слабым обновлениям: в предыдущие 3 сезона они делали машину только слабее, да и затягивали с ними очень сильно. Не знаю, проблема в Штайнере или в чем-то другом, но если смотреть на Хаас вне текущего сезона, то однозначно понижение. Если учитывать текущий, то одно и то же
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Посмотрим, что будет в 2026, но сейчас это можно сказать повышение. Потому что ныне Альпины это Минарди времён Хаккинена.
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Не знаю, не верю ни в Окона, ни в Хаас. То, что в этом году команда борется - это ни о чем не говорит

Много проблем с тактикой. И часто одно успешное решение затем нивелируется следующим. Да, машина не ест столько резины, сколько в прошлые года. Но по части обновлений ещё нужно смотреть. В прошлые года Хаас на пафосе привозил их огромным пакетом под гран-при США, что вообще не помогало команде и по ощущением только замедляло

Основные конкуренты в этом сезоне проваливаются. Альпин и Заубер. Не думаю, что если бы эти команды ехали хотя бы как год-два назад, то Хаас был бы настолько успешен.

Но посмотрим, может все проблемы были от Штайнера и скепсис скоро исчезнет. Хотя это сложно представить, учитывая, что Хаасу поставляют моторы Феррари, а Феррари непредсказуемо
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Однако, переход в Хаас, это как Боттас в Заубере. Не нужон он топам
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Не завидую Бермэну. Если он будет достаточно быстр, у Окона будет падать забрало с завидной регулярностью
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Зачеееем!? 😖 Ещё и многолетний.. 🤦
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Ответ Alexey Konev
надеюсь Берман обгонит Окона и его вышвырнут из Формулы
и чем же он написал насолил? десятку занял до получки и не вернул?;))
или что?
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Ответ DelNord
Эстебан, конечно, не лучший напарник для юниора. Правда, может, в нем проснутся отеческие чувства, и он пожалеет цыпленочка, то есть, медвежонка. :) И сам повзрослеет, наконец. Окон - это пример пилота с высоким потенциалом, которому очень мешает незрелость. Тот же Пиастри уже выглядит более сложившимся. И, в том числе, от этого более успешен.
Пиастри более успешен от уровня болида что в предыдущем сезоне, что в этом
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