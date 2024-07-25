«Хаас» объявил о многолетнем контракте с Оконом с 2025 года
Пилот «Альпин» Эстебан Окон перейдет в «Хаас» в следующем сезоне.
Эстебан подписал многолетний контракт с американским коллективом.
Ранее было объявлено об уходе из «Хааса» Нико Хюлькенберга (продолжит карьеру в «Заубере» / «Ауди») и Кевина Магнуссена. Напарником Окона будет пилот «Формулы-2» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн.
27-летний Окон – победитель Гран-при Венгрии-2021. Эстебан покинет «Альпин» (ранее – «Рено») после пяти сезонов в команде. До этого француз выступал за «Манор», «Форс-Индию» / «Рейсинг Пойнт» и был резервным пилотом «Мерседеса».
Все известные на данный момент составы команд на сезон-2025 – здесь.
И сам повзрослеет, наконец. Окон - это пример пилота с высоким потенциалом, которому очень мешает незрелость.
Тот же Пиастри уже выглядит более сложившимся. И, в том числе, от этого более успешен.
Много проблем с тактикой. И часто одно успешное решение затем нивелируется следующим. Да, машина не ест столько резины, сколько в прошлые года. Но по части обновлений ещё нужно смотреть. В прошлые года Хаас на пафосе привозил их огромным пакетом под гран-при США, что вообще не помогало команде и по ощущением только замедляло
Основные конкуренты в этом сезоне проваливаются. Альпин и Заубер. Не думаю, что если бы эти команды ехали хотя бы как год-два назад, то Хаас был бы настолько успешен.
Но посмотрим, может все проблемы были от Штайнера и скепсис скоро исчезнет. Хотя это сложно представить, учитывая, что Хаасу поставляют моторы Феррари, а Феррари непредсказуемо
или что?