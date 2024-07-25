«Хаас» объявил о многолетнем контракте с Оконом с 2025 года

Пилот «Альпин» перейдет в «Хаас» в следующем сезоне.

Эстебан подписал многолетний контракт с американским коллективом.

Ранее было объявлено об уходе из « » (продолжит карьеру в «Заубере» / «Ауди») и . Напарником Окона будет пилот «Формулы-2» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн.

27-летний Окон – победитель Гран-при Венгрии-2021. Эстебан покинет «Альпин» (ранее – « ») после пяти сезонов в команде. До этого француз выступал за «Манор», «Форс-Индию» / «Рейсинг Пойнт» и был резервным пилотом «Мерседеса».

Все известные на данный момент составы команд на сезон-2025 – здесь.

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