Дмитрий Губерниев: «Когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства. Идите в жопу с такой любовью!»

Дмитрий Губерниев резко ответил тем, кто учит его «родину любить».

– Стоило ли показывать на нашем ТВ?

– Как болельщик я бы приветствовал показ. Это праздник и событие мирового уровня.

– Понимаешь людей, которые принципиально не будут ее смотреть?

– Думаю, они лукавят. Сейчас такое время: люди учат других родину любить, в том числе учат и меня.

Я гимны России включал, пел. Мы реально приносили и приносим стране пользу, помогали спортсменам, когда была несправедливость – эти истории известны. Сейчас в Вологде очень позитивно пообщались с новым руководством региона и фактически спасли здесь лыжные гонки.

И когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Потому что я знаю: для них родина – пустой звук. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства: посмотрите на меня, как я сильно люблю родину и как ее не любит, например, Губерниев.

Идите в жопу с такой любовью! – сказал комментатор.

«Смешно, когда меня черт-те кто учит родину любить». А что делает Губерниев впервые без Олимпиады