Дмитрий Губерниев: «Когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства. Идите в жопу с такой любовью!»

Теги телевидение Sports.ru Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Политика брань контент Биатлон

Дмитрий Губерниев резко ответил тем, кто учит его «родину любить».

– Стоило ли показывать Олимпиаду на нашем ТВ?

– Как болельщик я бы приветствовал показ. Это праздник и событие мирового уровня.

– Понимаешь людей, которые принципиально не будут ее смотреть?

– Думаю, они лукавят. Сейчас такое время: люди учат других родину любить, в том числе учат и меня.

Я гимны России включал, пел. Мы реально приносили и приносим стране пользу, помогали спортсменам, когда была несправедливость – эти истории известны. Сейчас в Вологде очень позитивно пообщались с новым руководством региона и фактически спасли здесь лыжные гонки.

И когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Потому что я знаю: для них родина – пустой звук. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства: посмотрите на меня, как я сильно люблю родину и как ее не любит, например, Губерниев.

Идите в жопу с такой любовью! – сказал комментатор.

«Смешно, когда меня черт-те кто учит родину любить». А что делает Губерниев впервые без Олимпиады

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36 комментариев
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Губер хочет и на елку сесть, и на паровозике покататься: митинги провластные вести и облизывать вождя, и таким свободолюбивым правдорубом казаться! Тут, как говорится, либо крест сними, либо трусы надень
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Идти в жопу - это прямой путь Губерниева.
Сразу и в точку !
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Идите в ж#пу с такой любовью! – сказал комментатор.
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Вот такой он уровень Газпром-Медиа холдинга, как они говорят, оплачивате подписку и наслаждайтесь 😄
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Спортс, почему не удаляете комментарии Губерниева, там есть стоп-слова. Подобное Вы бы потëрли напиши это рядовой пользователь.
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Вот насчёт граждан, которые учат Родину любить, полностью согласен с Губерниевым. Лжепатриоты, имеющие двойное гражданство, недвижку и счета в Европе, просто достали.
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Ответ Ебздрогыч
Губер хочет и на елку сесть, и на паровозике покататься: митинги провластные вести и облизывать вождя, и таким свободолюбивым правдорубом казаться! Тут, как говорится, либо крест сними, либо трусы надень
Вот, кстати, да, причем на ключевых поворотах истории - и зимой 12 года, и весной 22. Хотя сложно обвинять человека, что в остальном он на удивление не выглядит людоедом и сейчас гораздо свободнее и адекватнее многих коллег. Хочется получить цельный образ и повесить бирку, но этот кадр не так прост:)
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О как. Удобно на двух стульях,Дмитрий?
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Омерзителен!
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У Губерниева любовь к Родине ограничивается загран.поездками за счет Родины, окладом за счет нее же и ...все пожалуй. Остальное он все сам.И Родине ничего не должен!
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Весна позади, осень - не скоро, а у Д. Губерниева период обострения и не проходил…
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Ответ Ебздрогыч
Губер хочет и на елку сесть, и на паровозике покататься: митинги провластные вести и облизывать вождя, и таким свободолюбивым правдорубом казаться! Тут, как говорится, либо крест сними, либо трусы надень
Совершенно верное замечание.
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Насчёт мотивации этих "учителей" Губерниев прав на все 100.
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Ответ Melnikov1968
Вот насчёт граждан, которые учат Родину любить, полностью согласен с Губерниевым. Лжепатриоты, имеющие двойное гражданство, недвижку и счета в Европе, просто достали.
Так он сам такой же
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Погожим летним деньком Губера вели на расстрел
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«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должны поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать» (В. Пихлер) Как показало время, именно Пихлер оказался настоящим мужиком, защищавшим наш биатлон от клеветы Макларена. А Губерник как был продажным "флюгером", так им и остаётся.
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Губерниева-то , хоть, аккредитовали?
А тот тут давеча плач Вселенского масштаба стоял, что кого-то таки не пустили/не аккредитовали, а они так жаждали похрустеть французской булкой, поностальгировать по Джо Дасену, прикупить старика Витона и порадоваться морально-нравственному разложению любителей лягушачьих лапок 🙄
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Молодец Губерниев.
Все абсолютно верно.
Идите в опу зетники и депутаты.
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Ответ TOSHIBA
Ну Вася, царствие ему небесное, тоже был частным лицом, однако долго там не задержался, а этого трясут как ту самую субстанцию на лопате. Я тоже не собираюсь смотреть эту Олимпиаду, мне она не интересна. Глянул вчера на форму регистрации сайта олимпийских игр для просмотра трансляции, там в поле выбора страны проживания нет России, ну значит не нужны МОКу ни российские спортсмены ни зрители.
Сравнил Васю-легенду и этого подмосковного лыжника)
Смотреть там нечего, раз наши там изгои. Ты прав.
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Возможно, впервые соглашусь с Губерниевым. Очень легко чесать про любовь к Родине, сидя с пивасом на диване, а не в окопах. И гнобить то, чего сами не достигли.
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Спортс открыл слово "жопа", для великого и ужасного Гу.
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Надо было брать пример с штатов которые четко заявили что если кто то из американских спортсменов поедет на олимпиаду-80 в Москву в нейтральном статусе то его лишат американского гражданства. И никаких дискуссий и метаний

Дима ты согласен с такой постановкой вопроса?
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...Шнякин на максималках-АнтиПупс.
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🤣🤣🤣
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Кто хочет посмотреть Олимпиаду - посмотрит её в интернете. Не можем же мы променять патриотичного Соловьёва на эти содомитские игрища!
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Выпей капли датского вратаря лучше...
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Губерниев: «Когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства.
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Люди, которые принципиально не хотят смотреть олимпиаду, оказывается учат какого-то Губерниева чего-то там любить? Уже совсем кукуха поехала.) Дима, иди ты сам в опу. А я буду смотреть олимпиаду, пусть и урезанную, зато без тебя.)
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Ответ Мистер Уайт
Кто хочет посмотреть Олимпиаду - посмотрит её в интернете. Не можем же мы променять патриотичного Соловьёва на эти содомитские игрища!
Соловьёв в отпуске сейчас, поэтому - да, можем
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Ответ I. S.
Омерзителен!
Удачное определение для этого типа
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Ответ Verhovn
Да при чем тут холдинг. Это мнение частного лица. А то, что он гопник, с подвешенным языком и со спортивным прошлым, ни для кого не секрет. Кому-то такой стиль подачи может показаться прикольным. Каждому своё. Вот, только в данном случае, я не соглашусь. Я не буду смотреть этот фарс под названием олимпиада. Не вижу вообще никаких предпосылок это делать.
Ну Вася, царствие ему небесное, тоже был частным лицом, однако долго там не задержался, а этого трясут как ту самую субстанцию на лопате.

Я тоже не собираюсь смотреть эту Олимпиаду, мне она не интересна. Глянул вчера на форму регистрации сайта олимпийских игр для просмотра трансляции, там в поле выбора страны проживания нет России, ну значит не нужны МОКу ни российские спортсмены ни зрители.
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