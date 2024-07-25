Дмитрий Губерниев: «Когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства. Идите в жопу с такой любовью!»
Дмитрий Губерниев резко ответил тем, кто учит его «родину любить».
– Стоило ли показывать Олимпиаду на нашем ТВ?
– Как болельщик я бы приветствовал показ. Это праздник и событие мирового уровня.
– Понимаешь людей, которые принципиально не будут ее смотреть?
– Думаю, они лукавят. Сейчас такое время: люди учат других родину любить, в том числе учат и меня.
Я гимны России включал, пел. Мы реально приносили и приносим стране пользу, помогали спортсменам, когда была несправедливость – эти истории известны. Сейчас в Вологде очень позитивно пообщались с новым руководством региона и фактически спасли здесь лыжные гонки.
И когда меня черт-те кто учит родину любить, мне хочется посмеяться. Потому что я знаю: для них родина – пустой звук. Они просто пытаются обратить на себя внимание начальства: посмотрите на меня, как я сильно люблю родину и как ее не любит, например, Губерниев.
Идите в жопу с такой любовью! – сказал комментатор.
«Смешно, когда меня черт-те кто учит родину любить». А что делает Губерниев впервые без Олимпиады
Сразу и в точку !
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Вот такой он уровень Газпром-Медиа холдинга, как они говорят, оплачивате подписку и наслаждайтесь 😄
А тот тут давеча плач Вселенского масштаба стоял, что кого-то таки не пустили/не аккредитовали, а они так жаждали похрустеть французской булкой, поностальгировать по Джо Дасену, прикупить старика Витона и порадоваться морально-нравственному разложению любителей лягушачьих лапок 🙄
Все абсолютно верно.
Идите в опу зетники и депутаты.
Смотреть там нечего, раз наши там изгои. Ты прав.
Дима ты согласен с такой постановкой вопроса?
Я тоже не собираюсь смотреть эту Олимпиаду, мне она не интересна. Глянул вчера на форму регистрации сайта олимпийских игр для просмотра трансляции, там в поле выбора страны проживания нет России, ну значит не нужны МОКу ни российские спортсмены ни зрители.