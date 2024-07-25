⚡️ CAS отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022

Теги сборная России ISU Олимпийская сборная России ОКР танцы на льду ФФКР CAS сборная Канады Олимпиада-2022 пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Анастасия Мишина Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира ОИ-2022 в Пекине, присудив сборной России бронзу вместо золота – из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), а также сами участники турнира (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Никита Кацалапов) обжаловали это решение, но апелляция была отклонена.

Арбитры пришли к выводу, что результаты Валиевой «были аннулированы корректно».

На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в команднике четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года, но об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022. В январе 2024-го CAS объявлял о дисквалификации фигуристки на четыре года.

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камилочка и ее тренер "осчастливили" столько талантливых российских спортсменов, фигуристов, что подобное даже англосаксам не снилось...
+39
-13
+26
Ожидаемо. Интересно, что будет в итоге с бронзой
+20
-4
+16
Ответ Leser
Камилочка и ее тренер "осчастливили" столько талантливых российских спортсменов, фигуристов, что подобное даже англосаксам не снилось...
Только тренерша делает вид, что ее пальто еще белое
+23
-12
+11
"CAS dismisses the appeals filed by the Russian Olympic Committee, the Figure Skating Federation of Russia, and skaters Aleksandr Galliamov, Nikita Katsalapov, Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Victoria Sinitsina & Kamila Valieva"
Если я правильно понимаю, то: CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Камилы Валиевой.
+11
-3
+8
Что они хотели привлекая к подаче апелляциив том числе Валиеву. Они совсем не умные? Результат был понятен всем, лишние траты на юристов только жалко что не их карманов федерации и Валиевой
+9
-2
+7
Ответ Katerina Sunny
"CAS dismisses the appeals filed by the Russian Olympic Committee, the Figure Skating Federation of Russia, and skaters Aleksandr Galliamov, Nikita Katsalapov, Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Victoria Sinitsina & Kamila Valieva" Если я правильно понимаю, то: CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Камилы Валиевой.
Да, вы правы, речь о золоте. Ох, значит бронза до сих пор под вопросом;(
+9
-4
+5
Ответ aslvowk@mail.ru
Бронзу отдадут Канаде, потому что их аргументы железобетонные. Если результат Валиевой аннулирован, то у Канады должно быть больше баллов в женском турнире, соответственно они становятся выше России в общекомандном зачете
Если вы найдёте в регламенте этот железобетонный вргумент. То вы лучше юристов ISU.. Это правило для личного турн ра, но его нет для командника
+6
-1
+5
Ответ Sonyas
Комментарий удален модератором
Бронзу отдадут Канаде, потому что их аргументы железобетонные. Если результат Валиевой аннулирован, то у Канады должно быть больше баллов в женском турнире, соответственно они становятся выше России в общекомандном зачете
+13
-8
+5
Ответ GullitRuud
Комментарий удален модератором
Похоже на то, а ещё больше похоже на пилеж денег на юристов
+3
0
+3
Ответ Екатерина Субботина
А что слышно об апелляции Камилы в Верховном Суде Швейцарии?
Пока ничего. Если судить по срокам рассмотрения подобных апелляций, то решение стоит ждать поздней осенью.
+3
0
+3
Ответ Товарищ Бразаускас
А чего не обнулили результаты Фелпса, Семы Байлза и тенниссных братьев Уильямс?
А надо было Камилочке делать законно ТИ, а не есть допинг под полы с дедовских рук
+10
-7
+3
Ответ aslvowk@mail.ru
Регламент есть. И правила арифметики никто не отменял. Просто суд не пересчитал баллы Канады, когда объявлял медалистов после слушания дела Валиевой. Если результат Валиевой аннулирован, то канадская фигуристка становится на одну ступеньку выше. Значит, Канада зарабатывает больше баллов и опережает Россию. Аргумент 100-процентный, основанный на правилах.
Разберитесь в вопросе. В регламенте имнно командного турнира нет ничего о таком пересчёте баллов. И суд не должен ничего пересчитывать, вы даже здесь не владеете информацией. Перераспределял медали ISU - это их полномочия. И они это делали на основе мнений юристов. Учите мат часть. В этом и парадокс.
+4
-1
+3
Ясно. Так и запишем, тримезатдин можно применять, но только если ты не из России.
+18
-15
+3
А в чём новость?
+11
-8
+3
Тут всё правильно. Было бы странно засчитывать очки допингистки. Гораздо интереснее, что будет решено по канадской апелляции.
+9
-6
+3
кто бы сомневался
+2
0
+2
Ответ aslvowk@mail.ru
Можете хоть 1000 раз повторить, как и кто пересчитывал, но от этого суть дела не изменится. CAS обязывает ISU пересчитывать или сам пересчитывает - не в этом проблема. Если результат Валиевой аннулирован, то почему канадская фигуристка отсалась на том же месте в женском зачете? Она ведь автоматически поднимается на строчку выше, набирает на 2 очка больше, у Канады становится 55 очков, их сборная выходит на 3 место. Всё элементарно. Если кого-то дисквалифицируют, то следующий спортсмен поднимается на строчку выше. Никогда я ещё не видел, чтобы место осталось вакантным. Или вы видели, чтобы из-за допинга лишили кого-то первого места, но нового победителя зачета не определили, сичтая места со второго?
В том то и дело , что нет в регламенте автоматического изменения мест , как в личке. Поэтому ISU просто аннулировал результаты дисквалифицированного спортсмена. Ещё раз учите мат часть
+3
-1
+2
Это понятно. Интересно посмотреть мотивировочную часть.
+5
-3
+2
Ответ Екатерина Субботина
Никак не обоснованная, нет четкого регламента командного турнира. ИСУ не с потолка принял это решение, а на основе мнений юристов, о чем они и говорили
Регламент есть. И правила арифметики никто не отменял. Просто суд не пересчитал баллы Канады, когда объявлял медалистов после слушания дела Валиевой. Если результат Валиевой аннулирован, то канадская фигуристка становится на одну ступеньку выше. Значит, Канада зарабатывает больше баллов и опережает Россию. Аргумент 100-процентный, основанный на правилах.
+5
-3
+2
Ответ aslvowk@mail.ru
Сейчас рассмотрят жалобу Канады (обоснованную, кстати) и передадут бронзу им
Никак не обоснованная, нет четкого регламента командного турнира. ИСУ не с потолка принял это решение, а на основе мнений юристов, о чем они и говорили
+5
-3
+2
А что слышно об апелляции Камилы в Верховном Суде Швейцарии?
+3
-1
+2
А кто-то надеялся,что будет по-другому?
+1
0
+1
Кто-то удивлен?
+1
0
+1
Ответ aleshon
Через два года кубка Китая не будет, без России ISU теряет деньги, а Китай проводит фигурный гран-при с большими убытками.
а через 3 года доллар рухнет)
+3
-2
+1
Ответ aslvowk@mail.ru
А есть ли в регламенте сохранение мест после аннулирования чьих-то результатов? Если нет ни того, ни другого, то какое решение в соответствии со здравым смыслом должен принять Спортивный суд?
Там просто черт ногу сломит в регламенте. Это первый случай в команднике такой на Олимпиаде. Был случай на юниорском командном турнире, тогда кстати удалось сохранить золото
+1
0
+1
Ответ Sonyas
Да, вы правы, речь о золоте. Ох, значит бронза до сих пор под вопросом;(
Судя по отсутствию интереса со стороны самих спортсменов, им эта бронза не очень нужна. Теоретически, самым заинтересованным лицом является Марк, но он открытым текстом высказал, что судьба бронзоых медалей его не волнует.
+3
-2
+1
Ответ Sonyas
Золота команду уже лишили. Очевидно, что речь о бронзе. Нет, ошиблась, речь именно о нашей аппеляции о золоте.
Это о золотой медали, а по бронзе будет понятно после решения по канадской апелляции
+1
0
+1
Ответ Железная Леди
Как раз наоборот. мы горой за ТМЗ. он же не допинг. его пьют для красоты.
по тебе и видно...ххаа
+2
-1
+1
Этот медиа-релиз даже без имён судей. Интересно глянуть на состав и аргументы "нейтрального" суда. Ждём мотивировочную часть.
+6
-5
+1
Ожидаемо к сожалению(
+6
-5
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий