⚡️ CAS отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022

CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира ОИ-2022 в Пекине, присудив сборной России бронзу вместо золота – из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), а также сами участники турнира (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Никита Кацалапов) обжаловали это решение, но апелляция была отклонена.

Арбитры пришли к выводу, что результаты Валиевой «были аннулированы корректно».

На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в команднике четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года, но об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022. В январе 2024-го CAS объявлял о дисквалификации фигуристки на четыре года.