Кузнецов уже решил вопрос с квартирой в Петербурге («Матч ТВ»)

Нападающий Евгений Кузнецов решил вопрос с жильем в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация о том, что хоккеист прибудет в Санкт-Петербург 26 июля. Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение со СКА.

стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».

«Кузнецов только сейчас прилетает в Санкт‑Петербург, но у него уже решен вопрос с квартирой, где будет проживать его семья – он, супруга, сын и дочь.

Потому что [решение] о переходе Евгения в СКА было принято давно. Подпись под контрактом будет поставлена, когда клуб решит вопрос потолка зарплат», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед