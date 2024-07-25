Кузнецов уже решил вопрос с квартирой в Петербурге («Матч ТВ»)

Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ потолок зарплат Хоккей

Нападающий Евгений Кузнецов решил вопрос с жильем в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация о том, что хоккеист прибудет в Санкт-Петербург 26 июля. Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение со СКА

Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».

«Кузнецов только сейчас прилетает в Санкт‑Петербург, но у него уже решен вопрос с квартирой, где будет проживать его семья – он, супруга, сын и дочь.

Потому что [решение] о переходе Евгения в СКА было принято давно. Подпись под контрактом будет поставлена, когда клуб решит вопрос потолка зарплат», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией. 

Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед

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26 комментариев
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А квартиру ему ска в качестве подписного бонуса подарят.....
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Значит с дилером тоже решил)
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Поближе к Большому порту?
Там говорят бананы хорошие привозят
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Дадут даром квартиру в элитном ЖК на Крестовском как Глотову с Никишиным?
А в рекламе G-Drive будет сниматься за 50 млн?

Какая лига, такой и потолок зарплат.
Поэтому лучше смотреть НХЛ, лигу здорового человека, без всяких мажориков которым правила ни по чём.
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+9
Ответ Strannix
А квартиру ему ска в качестве подписного бонуса подарят.....
И Рома номер личного пушера подкинет
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Всё-таки хороший был хоккеист!
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А с домработницей, а с транспортом, а с любимым рестораном? Держите в курсе...
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Роман Борисович позаботился, добрый он всё таки человек, столько инстанций обегал, стольких чиновников пришлось умолять, в ножки кланяться, чтобы помогли и выделили хотя бы однушку на окраине города для Кузнецова, но добился своего, прямой наш герой тренер СКА!!!🇫🇮👏👏👏😃
+4
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+4
🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
+6
-3
+3
Ответ Desperadoes
Поближе к Большому порту? Там говорят бананы хорошие привозят
Только дальше порта почему то они не едут) видимо слишком вкусные)
+3
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Зря, надо было в Трактор возвращаться
+3
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+3
Апартаменты 13 м квадратных в старом фонде 100%
+3
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+3
Можно представить какие сейчас бодрые настроения нынешних игроков ска - обещания: сезон отличный, все молодцы, точечные усиления; реальность: пол команды на мороз, остальным порежут контракты. Ждём вылета в 1 раунде по, если они, конечно, туда выйдут.
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+2
Ответ Кубаноид питерский
Дадут даром квартиру в элитном ЖК на Крестовском как Глотову с Никишиным? А в рекламе G-Drive будет сниматься за 50 млн? Какая лига, такой и потолок зарплат. Поэтому лучше смотреть НХЛ, лигу здорового человека, без всяких мажориков которым правила ни по чём.
В Кудрово, поближе к выезду, чтоб на трнировки не опаздывал.
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Самую сложную задачу уже решил
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а с жильем в Сочи через год?))
+1
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у Панарина арендовал квартиру 😀
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В Петерпиттсбурге?
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В коммуналке ютиться будет на первых порах. Зато в случае чего всегда можно закинуть пакетик с порошком к соседям и быть не при делах
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какой молодец - а я такой дурачок за 15 лет проживания в спб так и не решил
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Какие вопросы с квартирой могут быть у тела, которое зарабатывает 300 лямов в год.
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В ипотеку наверное взял...
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Ответ Strannix
А квартиру ему ска в качестве подписного бонуса подарят.....
Ну как Никишину, Глотову. Это из известных случаев. Скорее всего еще кто-то в этом списке.
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Будет жить на ска-арене, она как раз пустует
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Ответ Торт Спартак
В Кудрово, поближе к выезду, чтоб на трнировки не опаздывал.
Он на них не планирует появляться, поэтому Кудрово отпадает)))
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