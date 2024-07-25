Кузнецов уже решил вопрос с квартирой в Петербурге («Матч ТВ»)
Нападающий Евгений Кузнецов решил вопрос с жильем в Санкт-Петербурге.
Ранее появилась информация о том, что хоккеист прибудет в Санкт-Петербург 26 июля. Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение со СКА.
Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом после расторжения договора с «Каролиной».
«Кузнецов только сейчас прилетает в Санкт‑Петербург, но у него уже решен вопрос с квартирой, где будет проживать его семья – он, супруга, сын и дочь.
Потому что [решение] о переходе Евгения в СКА было принято давно. Подпись под контрактом будет поставлена, когда клуб решит вопрос потолка зарплат», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.
Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед
Там говорят бананы хорошие привозят
А в рекламе G-Drive будет сниматься за 50 млн?
Какая лига, такой и потолок зарплат.
Поэтому лучше смотреть НХЛ, лигу здорового человека, без всяких мажориков которым правила ни по чём.