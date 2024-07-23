КДК рассмотрит кричалку против «Зенита», «Спартак» – предпоследний в таблице, «РИА Новости» отказали в аккредитации на Игры, трансляции на сайте МОК под вопросом и другие новости

1. КДК сообщил, что рассмотрит скандирования «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Локомотива».

2. Хотя питерцев вряд ли заботят хейтерские кричалки, ведь они лидируют в РПЛ, а вот «Спартак» идет в таблице предпоследним.

В заключительной игре 1-го тура «Рубин» в гостях обыграл «Пари НН», впервые почти за три года забив четыре гола в матче чемпионата.

3. Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт». Возмутившаяся Мария Захарова заявила, что свобода слова – «пустой звук» для Эммануэля Макрона, Дмитрий Песков подчеркнул, что такие решения «ущемляют свободу СМИ», а Ирина Роднина и вовсе убеждена, что «на Западе эпидемия агрессии в отношении России».

4. Информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК.

5. Владимир Путин поручил создать фонд поддержки спорта, существующий за счет отчислений от азартных игр. Еще одно его поручение направлено на усиление защиты прав спортсменов при смене организаций.

6. «Краснодар» отказался продать Эдуарда Сперцяна в «Ланс». Зато в Европу уехал экс-вратарь «Локомотива» Даниил Худяков, подписавший контракт с австрийским «Штурмом».

7. Российский пловец Евгений Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета и сфотографировался с Томасом Бахом с лозунгом «Дайте миру шанс».

8. «Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае до 23 матчей, разгромив «Цанчжоу Майти Лайонс» – 5:0.

9. Леброн Джеймс выбран знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

10. Джо Павелски завершил карьеру после 18 сезонов в НХЛ: 13 за «Сан-Хосе», 5 – за «Даллас».

11. Максим Глушенков будет получать 10 тысяч евро за каждое результативное действие в «Зените».

12. Оскар Пиастри признан лучшим гонщиком Гран-при Венгрии по версии The Race, Autosport поставил Максу Ферстаппену всего 5 баллов из 10. Ланс Стролл в ходе гонки не вернул позицию Фернандо Алонсо, несмотря на приказ.

Цитаты дня

Томас Бах: «В олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных комитетов с равными правами»

Генич о рекламе букмекеров: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним»

Елена Веснина: «Никто не вправе давать советы спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпиаду. Это их работа и судьба»

Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»

Дмитрий Губерниев: «Станковича скоро выгонят. Порядок в «Спартаке» может наступить при Шалимове. Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но болельщики уже охреневать устали»

Бензема о «Золотом мяче»: «Винисиус заслужил его – был на высоте не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он совершенен и всегда проявляет себя, когда нужен «Реалу»

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду