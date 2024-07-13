Глушенков показал жест клоуна после первого гола за «Зенит», приложив большой палец к носу

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков особым образом отпраздновал первый гол за «Зенит».

Полузащитник забил «Краснодару» в матче за OLIMPBET Суперкубок России – 3:0.

После взятия ворот 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.

Ранее Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

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39 комментариев
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Ну молодец, что признаёт себя таким, какой он есть. Респект ему за это
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Еще со времен садика всегда считал, что это "Буратино". Но спортсу виднее
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дело Артемки живёт, все таки в команде должен быть такой парень собирающий всю грязь)
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Самое позорное, что клуб это поддерживает, судя по посту. Хотя… это же Зенит
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Не знаю сколько человек хейтили Глушенкова после перехода в Зенит, но после этой глупой фразы про клоунов, хейтеров у него точно поприбавится
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Парень искренне, похоже, считает, что поймал бога за бороду и теперь может на всех смотреть свысока и поплевывать на них. Плохая новость для чувака, что боженька всегда даст понять, что не надо так, приспустит с небес человека и покажет, что гордыня не очень хорошее и умное дело. А хорошо смеется тот, кто смеется последним, как известно. Терзают смутные сомнения, что последним будет не этот не самый умный мальчик.
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Только первый матч, а уже выпендривается. Ну хоть бы подождал укрепившись.
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Мда..
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Ответ Aleksey Yashin
Не знаю сколько человек хейтили Глушенкова после перехода в Зенит, но после этой глупой фразы про клоунов, хейтеров у него точно поприбавится
как я понял, он говорил про значки клоунов в телеге. там под постами можно ставить различные. его подруга еще про блюющий смайлик говорила. такой тоже есть. видимо, те, кто не доволен его переходом, ставили такие под постами. вот про них он и говорил.
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Ответ Джиза
Зачем вот это все? Почему просто не играть в футбол, не забивать голы?
Эм. Человека как бы оскорбляют, поливают грязью в соц.сетях. Он ответил хейтерам и в телеге, и своей игрой на поле. Все последовательно и правильно. В чем конкретно проблема? Почему он должен быть терпилой?
+13
-5
+8
Зачем вот это все? Почему просто не играть в футбол, не забивать голы?
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Ответ Никита Мелентьев
Еще со времен садика всегда считал, что это "Буратино". Но спортсу виднее
На голове его колпак,тутуру тутуру...
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Показал себя)
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Не меньше Глушенкова в Зените мне сегодня понравился Кривцов в Краснодаре. К тому же он, если я правильно помню, забил один из важнейших победных голов "быков" в прошлом сезоне. В общем, добротный такой пацан, имхо.
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Ответ banchik1
Парень искренне, похоже, считает, что поймал бога за бороду и теперь может на всех смотреть свысока и поплевывать на них. Плохая новость для чувака, что боженька всегда даст понять, что не надо так, приспустит с небес человека и покажет, что гордыня не очень хорошее и умное дело. А хорошо смеется тот, кто смеется последним, как известно. Терзают смутные сомнения, что последним будет не этот не самый умный мальчик.
Ещё когда он в Спартаке играл, я не понимал, почему ему не дают проявить себя. Был явно не хуже других, выходил на замену и смотрелся недурно. Но уже тогда писали, что с характером у него проблемы, из-за чего и отправился в аренду.
Что ж, Зениту ещё Соболева взять, и эта связка наведёт шороху в раздевалке.
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Ответ Сергей Сергеевич
Ещё когда он в Спартаке играл, я не понимал, почему ему не дают проявить себя. Был явно не хуже других, выходил на замену и смотрелся недурно. Но уже тогда писали, что с характером у него проблемы, из-за чего и отправился в аренду. Что ж, Зениту ещё Соболева взять, и эта связка наведёт шороху в раздевалке.
Тоже в Спартаке его помню, разочарование и досада была, когда он ушел, или его ушли. Характер, конечно, у него тот еще. Дерзкий.

Дзюба, Соболев, Глушенков, и еще есть кого вспомнить. Но без игроков с такими характерами чемпионами не становятся. Даже если в команде все по мастерству как Титовы будут.
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Ответ Сергей Сергеевич
Ещё когда он в Спартаке играл, я не понимал, почему ему не дают проявить себя. Был явно не хуже других, выходил на замену и смотрелся недурно. Но уже тогда писали, что с характером у него проблемы, из-за чего и отправился в аренду. Что ж, Зениту ещё Соболева взять, и эта связка наведёт шороху в раздевалке.
Глушакова хотел написать, не Глушенкова ) Похожесть в написании сыграла. Да они одинаковые и в жизни - и в написании, и в игре, и характере.

Нужны такие игроки. Зенит заметил, что латиносам из Рубина, Оренбурга и др.команд РПЛ по херу бразильцы из Зенита, они себя лучше считают, у них всегда свои счеты, потому и устраивали зенитовским бразильцам самое настоящее латиноамериканское дерби ) Не только Рубин.

А Локо вообще чистыми "паспортистами" два раза Зенит сделали.

В общем, круто Зенит напугали к столетию.
А угроза страшнее исполнения .. )
Потому и с двухкратной подстраховкой состав набрали, чтоб столетие праздновать.
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Причем тут федун? Снова галлюцинации и борьба с соломенным чучелом?
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Клоун он в питере клоун.......шут гороховый
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Хейт с большими яйцами …. Переехал в Питер , вышел в основе , сделал игру и положил два …. Такое каждому не дано …
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Изображал спортак. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Ответ tony
Эм. Человека как бы оскорбляют, поливают грязью в соц.сетях. Он ответил хейтерам и в телеге, и своей игрой на поле. Все последовательно и правильно. В чем конкретно проблема? Почему он должен быть терпилой?
Приложить пальцы к носу - не значит не быть терпилой))
Забить - да, это ответ. А все эти жесты это просто медийная игра.
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Клоуны все таки напряглись и забеспокоились за свои рабочие места... Такой конкурент вырос. А вдруг травма? И вот он на арене,разыгрывает всех...
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