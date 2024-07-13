Глушенков показал жест клоуна после первого гола за «Зенит», приложив большой палец к носу
Максим Глушенков особым образом отпраздновал первый гол за «Зенит».
Полузащитник забил «Краснодару» в матче за OLIMPBET Суперкубок России – 3:0.
После взятия ворот 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.
Ранее Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».
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Что ж, Зениту ещё Соболева взять, и эта связка наведёт шороху в раздевалке.
Дзюба, Соболев, Глушенков, и еще есть кого вспомнить. Но без игроков с такими характерами чемпионами не становятся. Даже если в команде все по мастерству как Титовы будут.
Нужны такие игроки. Зенит заметил, что латиносам из Рубина, Оренбурга и др.команд РПЛ по херу бразильцы из Зенита, они себя лучше считают, у них всегда свои счеты, потому и устраивали зенитовским бразильцам самое настоящее латиноамериканское дерби ) Не только Рубин.
А Локо вообще чистыми "паспортистами" два раза Зенит сделали.
В общем, круто Зенит напугали к столетию.
А угроза страшнее исполнения .. )
Потому и с двухкратной подстраховкой состав набрали, чтоб столетие праздновать.
Забить - да, это ответ. А все эти жесты это просто медийная игра.