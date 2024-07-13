Глушенков показал жест клоуна после первого гола за «Зенит», приложив большой палец к носу

Максим Глушенков особым образом отпраздновал первый гол за «Зенит».

Полузащитник забил « » в матче за – 3:0.

После взятия ворот 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.

Ранее Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в « » все хорошо».

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