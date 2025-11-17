У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
Холанд сделал дубль за 2 минуты в ворота Италии.
Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с Италией.
Нападающий сборной Норвегии забил дважды за две минуты в матче отбора на ЧМ-2026 (3:1, второй тайм) – на 78-й и 79-й минутах.
Холанд проводит 20-й матч в текущем сезоне. На счету норвежца 20 голов за «Манчестер Сити» и 12 в составе сборной.
Подробная статистика форварда доступна здесь.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?3150 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости