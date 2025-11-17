У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ

Холанд сделал дубль за 2 минуты в ворота Италии.

Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с Италией.

Нападающий сборной Норвегии забил дважды за две минуты в матче отбора на ЧМ-2026 (3:1, второй тайм) – на 78-й и 79-й минутах.

Холанд проводит 20-й матч в текущем сезоне. На счету норвежца 20 голов за «Манчестер Сити » и 12 в составе сборной.

