Кубок Америки. Матч за 3-е место. Уругвай против Канады. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Сборные Уругвая и Канады сыграют в матче за 3-е место на Кубке Америки.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Okko.

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Америки

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