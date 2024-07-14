Кубок Америки. Матч за 3-е место. Уругвай против Канады. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
Сборные Уругвая и Канады сыграют в матче за 3-е место на Кубке Америки.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 03:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Okko.
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 14 июля, 03.00, «Банк оф Америка»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Раз не получилось взять копу, пусть хотя бы третье место займут
Хотя, наверное у местной Федерации, нет денег на два комплекта бронзовых медалей.🙃😄
прям можно изучать историю по составам.
Аргентина и Уругвай более белые, а у Бразилии все цвета.