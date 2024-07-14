Кубок Америки. Матч за 3-е место. Уругвай против Канады. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Теги результаты Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Сборная Канады по футболу Футбол

Сборные Уругвая и Канады сыграют в матче за 3-е место на Кубке Америки.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Okko.

Кубок Америки

Матч за 3-е место

Канада – Уругвай
Дата проведения
14 июля, 03.00, «Банк оф Америка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Америки

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18 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
зачем на Копе матч за 3 место?
Потому что это турнир здорового человека.
+12
-6
+6
Победы уругвайцам 🇺🇾
Раз не получилось взять копу, пусть хотя бы третье место займут
+6
-1
+5
Ответ Отец Абду
Уругвай займёт 3-место, ставьте хату
Зависит от того, сколько раз бахнет по воробьям и штангам блестящий Дарвин) Уже даже обидно за него и хочется, чтоб его наконец отпустило
+8
-3
+5
С детства болею за Уру. Что мне какнадцы.
+4
-1
+3
За Уругвай 🤘🤘🤘
+6
-3
+3
Уругвай займёт 3-место, ставьте хату
+4
-3
+1
Уругвай думаю будет третьей ✊
+1
0
+1
Счёт 3:0 в Пользу Вальверде и ко, скриньте
+1
0
+1
Могли бы как в Европе, автоматом выдать бронзовые медали двум сборным.😁
Хотя, наверное у местной Федерации, нет денег на два комплекта бронзовых медалей.🙃😄
+1
0
+1
Уругваю конечно симпатизирую, но почему бы Канаде не удивить футбольный мир и с первого захода сразу не стать третьими? Поэтому просто хочу посмотреть интересный матч, настоящую борьбу и сохраню нейтралитет, сегодня топлю за обе команды!!!🇺🇾🇨🇦
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Уругвай выиграет бронзу, Аргентина золото. всем хорошего просмотра
+1
0
+1
2-2 в основное время. По пенальти выиграет Уругвайцы
+1
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+1
Ответ ЫЫыыы
А какая сборная из этих двух "белая" ?
уругвай там только 1
прям можно изучать историю по составам.
Аргентина и Уругвай более белые, а у Бразилии все цвета.
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