Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть в пространстве 10 на 10 в касание, в Англии у меня было 40 метров»

Луис Суарес сравнил себя времен «Ливерпуля» и «Барселоны».

Луис Суарес ответил на вопрос, где, по его мнению, он был лучше как игрок – в «Ливерпуле» или в «Барселоне».

– Какой Суарес был лучше – в «Ливерпуле» или в «Барселоне»?

– Посмотрим. Суарес в «Ливерпуле» 2013 или 2014 года, у которого получалось все – а у меня тогда действительно получалось все, – был особенным. Это периоды, моменты, когда у тебя получается абсолютно все, и ты наслаждаешься этим.

Суарес «Барселоны» был совершенно другим по сравнению с тем, каким был Суарес в «Ливерпуле», из-за пространства или из-за роли, которую мне нужно было выполнять.

Я всегда объяснял: в «Барселоне» я научился играть в пространстве 10 на 10 в одно касание – того, чего в «Ливерпуле» я не делал. В «Ливерпуле» у меня было 40 метров, чтобы бежать одному, обыгрывать и бороться. В сборной Уругвая – то же самое.

В «Барселоне», куда бы я ни посмотрел, мне приходилось учиться отдавать точный пас. Это сделало меня лучше как игрока. Это заставило меня очень сильно эволюционировать, и Суарес 2014-2017 годов, мои лучшие годы в «Барселоне», тоже был хорош, – заявил форвард «Интер Майами».