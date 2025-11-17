  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть в пространстве 10 на 10 в касание, в Англии у меня было 40 метров»
42

Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть в пространстве 10 на 10 в касание, в Англии у меня было 40 метров»

Луис Суарес сравнил себя времен «Ливерпуля» и «Барселоны».

Луис Суарес ответил на вопрос, где, по его мнению, он был лучше как игрок – в «Ливерпуле» или в «Барселоне». 

Какой Суарес был лучше – в «Ливерпуле» или в «Барселоне»?

– Посмотрим. Суарес в «Ливерпуле» 2013 или 2014 года, у которого получалось все – а у меня тогда действительно получалось все, – был особенным. Это периоды, моменты, когда у тебя получается абсолютно все, и ты наслаждаешься этим.

Суарес «Барселоны» был совершенно другим по сравнению с тем, каким был Суарес в «Ливерпуле», из-за пространства или из-за роли, которую мне нужно было выполнять.

Я всегда объяснял: в «Барселоне» я научился играть в пространстве 10 на 10 в одно касание – того, чего в «Ливерпуле» я не делал. В «Ливерпуле» у меня было 40 метров, чтобы бежать одному, обыгрывать и бороться. В сборной Уругвая – то же самое.

В «Барселоне», куда бы я ни посмотрел, мне приходилось учиться отдавать точный пас. Это сделало меня лучше как игрока. Это заставило меня очень сильно эволюционировать, и Суарес 2014-2017 годов, мои лучшие годы в «Барселоне», тоже был хорош, – заявил форвард «Интер Майами». 

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5139 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoЛуис Суарес
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoБарселона
logoСборная Уругвая по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
6 минут назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
24 минуты назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
32 минуты назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
33 минуты назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
54 минуты назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
сегодня, 17:04
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Маттеус о Марадоне: «Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»
48 секунд назад
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
6 минут назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
11 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
22 минуты назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
44 минуты назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
54 минуты назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22