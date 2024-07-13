Ди Мария о Месси и Роналду: «Лучший тот, у кого больше «Золотых мячей». У Лео их 8»
Анхель Ди Мария ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду.
«Месси и Роналду все время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший футболист – тот, у кого больше «Золотых мячей», а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и Криштиану (у португальца 5 «Золотых мячей» – Спортс) существует определенная дистанция.
После многих лет пребывания в элите о них по-прежнему говорят по всему миру, даже если они играют в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила Ла Лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол.
С появлением Месси американцы начинают заново открывать для себя футбол», – сказал хавбек сборной Аргентины и «Бенфики» в интервью L’Equipe.
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Лучший тот у кого самая успешная карьера, лучшая результативность, больше трофеев.
Тут роналду проиграл а ЧМ 2022 вообще закрывает все вопросы между ними.
А ЗМ к примеру есть у Оуэна, но нет у Анри.
Так что такое себе сравнение.
Сейчас за золотой мяч борются Беллингем и Винисиус.
У Месси в праймовые сезоны статистика была лучше, чем у этой парочки вместе взятой в их лучший сезон.
Так что такое себе сравнение.(C)
Тут, все таки, нужно сказать, что это несколько разные вещи. У Оуэна всего 1 золотой мяч и в том сезоне он был обьективно лучше Анри. Поэтому за тот сезон можно было сказать "у кого золотой мяч - тот и лучше"
Но тут у них на двоих 13 золотых мячей. Это вся карьера практически. И то о чем говорит Ди Мария, как мне кажется, так это о том, что Месси провел за карьеру больше сезонов сильнее Роналду, чем Роналду сильнее Месси. И вот доказательство этого, что из 13 сезонов где они получали ЗМ в 8-ми его получал Месси
Не Винисиус со своими 4 голами за 30 матчей, но тоже ничего.
На банке сидя под Ракитичем влиял?)
Это не самые интеллектуальные ребята.
ЧМ: Месси 3-1 Роналду (Месси - 21 очко, Роналду - 10 очков)
Плей-офф ЧМ: Месси 3-0 Роналду (Месси - 11 очков, Роналду - 0 очков)
ЧЕ/КА: Месси 3-1 Роналду (Месси - 32 очка, Роналду - 21 очко)
Плей-офф ЧЕ/КА: Месси 3-1 Роналду (Месси - 18 очков, Роналду - 5 очков)
ЛЧ: Роналду 3-2 Месси (Роналду - 181 очко, Месси - 169 очков)
Плей-офф ЛЧ: Роналду 3-1 Месси (Роналду - 82 очка, Месси - 61 очко)
Нац. чемпионаты: Месси 3-1 Роналду (Месси - 718 очков, Роналду - 635 очков)
Нац. кубки: Месси 3-1 Роналду (Месси - 91 очко, Роналду - 56 очков)
КЧМ, суперкубки: Месси 3-1 Роналду (Месси - 34 очка, Роналду - 18 очков)
Коэффициент важности:
Плей-офф ЧМ - 6 (К примеру, тут у нас Месси 3-0 Роналду. Умножаем на коэффициент. Месси 18-0 Роналду)
ЧМ - 5
Плей-офф ЧЕ - 5, Плей-офф КА - 4
ЧЕ - 4, КА - 3
Плей-офф ЛЧ - 4
ЛЧ - 3
Нац. чемпионат - 2
Нац. кубок - 1
КЧМ, Суперкубки - 1
Итог:
Месси - 76 очков (15 за ЧМ, 18 за плей-офф ЧМ, 9 за КА, 12 за плей-офф КА, 6 за ЛЧ, 4 за плей-офф ЛЧ, 6 за нац. чемпионаты, 3 за нац. кубки, 3 за КЧМ,
суперкубки)
Роналду - 39 очков (5 за ЧМ, 0 за плей-офф ЧМ, 4 за ЧЕ, 5 за плей-офф ЧЕ, 9 за ЛЧ, 12 за плей-офф ЛЧ, 2 за нац. чемпионаты, 1 за нац. кубки, 1 за КЧМ, суперкубки)
2) Теперь непосредственно к игре в футбол
Удар: Месси 3-2 Роналду
Пас: Месси 3-1 Роналду
Дриблинг: Месси 3-1 Роналду
Участие в построении атак: Месси 3-1 Роналду
Принятие решений, футбольный интеллект: Месси 3-1 Роналду
Игра на втором этаже: Роналду 3-0 Месси
Устойчивость на ногах: Месси 3-0 Роналду
Приём мяча, ловкость, лёгкость, плавность движений при его ведении: Месси 3-1 Роналду
Штрафные: Месси 3-2 Роналду
Пенальти: Роналду 3-1 Месси
Коэффициент важности:
Удар - 6
Пас - 6
Дриблинг - 5
Участие в построении атак - 4
Принятие решений - 4
Игра на втором этаже - 3
Устойчивость на ногах - 2
Приём мяча - 2
Штрафные - 2
Пенальти - 1
Итог:
Месси - 88 очков (18 очков за удар, 18 за пас, 15 за дриблинг, 12 за участие в построении атак, 12 за принятие решений, 0 за игру на втором этаже, 6 за устойчивость на ногах, 6 за приём мяча, 6 за штрафные, 1 за пенальти)
Роналду - 49 очков (12 очков за удар, 6 за пас, 5 за дриблинг, 4 за участие в построении атак, 4 за принятие решений, 9 за игру на втором этаже, 0 за устойчивость на ногах, 2 за приём мяча, 4 за штрафные, 3 за пенальти)
Общий итог за циферки и игру в футбол:
Месси - 170 очков
Роналду - 88 очков
И это везде по максимуму накидывал бруску
Это и есть ЛУЧШАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
4 раза лучший игрок финала
Олимпиада, МЧМ, КА, Финалиссима, ЧМ
27+27 на Копа/ЧМ
35+15 в финальных матчах
Месси просто в другой галактике, а золотые мячи Криштика это смех, там максимум в 2008 честный, 2013 Рибери берет 6 титулов, а криштика дают ЗМ за стыки, второй за вылет из группы на ЧМ:)) По честным ЗМ 8-1:))
Теперь свободен.
Ответ kovalsky, а то он в чс прячется.
Мячик Модрича можно в помойку выбросить!
Как могут, так и выживают после 18.12.2022.
Теории заговоров такие, что Мария Медичи рядом не стояла)