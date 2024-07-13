Ди Мария о Месси и Роналду: «Лучший тот, у кого больше «Золотых мячей». У Лео их 8»

Анхель Ди Мария ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду все время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший футболист – тот, у кого больше «Золотых мячей», а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и (у португальца 5 «Золотых мячей» – Спортс) существует определенная дистанция.

После многих лет пребывания в элите о них по-прежнему говорят по всему миру, даже если они играют в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила Ла Лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол.

С появлением американцы начинают заново открывать для себя футбол», – сказал хавбек сборной и «Бенфики» в интервью L’Equipe.

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