Ди Мария о Месси и Роналду: «Лучший тот, у кого больше «Золотых мячей». У Лео их 8»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду все время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший футболист – тот, у кого больше «Золотых мячей», а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и Криштиану (у португальца 5 «Золотых мячей» – Спортс) существует определенная дистанция.

После многих лет пребывания в элите о них по-прежнему говорят по всему миру, даже если они играют в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила Ла Лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол.

С появлением Месси американцы начинают заново открывать для себя футбол», – сказал хавбек сборной Аргентины и «Бенфики» в интервью L’Equipe.

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82 комментария
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Не в ЗМ дело.
Лучший тот у кого самая успешная карьера, лучшая результативность, больше трофеев.
Тут роналду проиграл а ЧМ 2022 вообще закрывает все вопросы между ними.

А ЗМ к примеру есть у Оуэна, но нет у Анри.
Так что такое себе сравнение.
+53
-31
+22
Ответ Сергей Эйзенбраун
Да, у Рона 1 лишний ЗМ, хотя в 2018 ёму не дали заслуженный ЗМ. Что до Месси то там 4-5 ЗМ левых. Начиная со снайпера, заканчивая мячаси для хави/иньеста. Последние вообще смех.
В 2018 ЗМ должен был быть у Гризманна, который выиграл три титула включая ЧМ, и обыграл в очных финалах 2 раза Модрича, которому и подарили мяч:)) Или ты забыл как Кавани над ним в 1/8 надругался?:))
+19
-9
+10
Игру Месси бессмысленно расценивать в контексте золотых мячей. Ему можно было и 12 золотых мячей дать, так как он был индивидуально сильнейшим всегда.

Сейчас за золотой мяч борются Беллингем и Винисиус.
У Месси в праймовые сезоны статистика была лучше, чем у этой парочки вместе взятой в их лучший сезон.
+18
-9
+9
Ответ Великий Алонсо
Лучший футболист тот у кого заслуженные ЗМ. Все ЗМ Роналду по делу и заслуженные. А у Месси заслуженный только 1. То есть у Криштиану 5 ЗМ, а у Месси по чесноку 1. Делайте выводы.
Вылет из группы на ЧМ от США, которая не выходит из группы на Копе:) Заслуженный ЗМ:))🤣🤣🤣
+19
-11
+8
Ответ Domian
Не в ЗМ дело. Лучший тот у кого самая успешная карьера, лучшая результативность, больше трофеев. Тут роналду проиграл а ЧМ 2022 вообще закрывает все вопросы между ними. А ЗМ к примеру есть у Оуэна, но нет у Анри. Так что такое себе сравнение.
А ЗМ к примеру есть у Оуэна, но нет у Анри.
Так что такое себе сравнение.(C)
Тут, все таки, нужно сказать, что это несколько разные вещи. У Оуэна всего 1 золотой мяч и в том сезоне он был обьективно лучше Анри. Поэтому за тот сезон можно было сказать "у кого золотой мяч - тот и лучше"

Но тут у них на двоих 13 золотых мячей. Это вся карьера практически. И то о чем говорит Ди Мария, как мне кажется, так это о том, что Месси провел за карьеру больше сезонов сильнее Роналду, чем Роналду сильнее Месси. И вот доказательство этого, что из 13 сезонов где они получали ЗМ в 8-ми его получал Месси
+14
-7
+7
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
С помощью VAR определяют победителя ЗМ?! С головой все в порядке у тебя?!
+10
-4
+6
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что за бред, в последние сезонов 5 Месси просто растворялся против любого сложного соперника. 0+0 в 10 последних матчах против реала, 0+0 два последние сезона в плей офф Лч. У Винни статистика может и хуже, но он всегда тащит в плей офф Лч. Против той же Баварии он сыграл на две головы лучше чем Месси
Ну ничего страшного, Месси компенсировал это победой на Копе и ЧМ. И это в 35 лет!
Не Винисиус со своими 4 голами за 30 матчей, но тоже ничего.
+10
-4
+6
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси без Хави 0 финалов Лч.
А теперь подробней какое отношение Хави имеет к финалу 2015?)
На банке сидя под Ракитичем влиял?)
+9
-3
+6
Я хоть и все время симпатизировал КриРо и следил за его играми, в плане кто лучше тут даже смысла и нет говорить, Месси и созидатель и голеодор, криш все же наконечник (даже стата ассистов в той же лч как по мне просто потому что сделаны в Реале). А с учетом как и за что дают зм последнее время, вообще не показатель величия кого либо.
+4
0
+4
Ответ stryder
Золотой мяч за последнее время полностью себя дискредитировал, это вообще никакой не показатель.
Золотой мяч особенно дискредитировал себя в период 2013-2018, за исключением 2015 года.
+3
0
+3
Да даже если бы было меньше, кроме первого все остальные зол мячи надо было раздать полузащите Реала а не Забиваке. Мы видим что не только без Рона а вообще без напа они взяли лигу чемпионов- это система
+13
-10
+3
Ответ stryder
Лучшая результативность - у Роналду. Самая успешная карьера тоже. Однодневных суперкубков у Месси больше, т.к. Роналду половину карьеры играл в более конкурентных чемпионатах, чем в Испании.
Самая успешная карьера у футболиста с 0+0 в плей-офф ЧМ? Что уж говорить, грандиозный успех!
+5
-2
+3
Ответ Денис Ширинов
Получается чм ничего не значит, так и запишем, а то мессибои обратно доказывали))
Не стоит слова футболистов серьёзно воспринимать.
Это не самые интеллектуальные ребята.
+7
-4
+3
1) Циферки по гол+пас (3-2 - небольшой перевес, 3-1 - значительный, 3-0 - огромный)

ЧМ: Месси 3-1 Роналду (Месси - 21 очко, Роналду - 10 очков)

Плей-офф ЧМ: Месси 3-0 Роналду (Месси - 11 очков, Роналду - 0 очков)

ЧЕ/КА: Месси 3-1 Роналду (Месси - 32 очка, Роналду - 21 очко)

Плей-офф ЧЕ/КА: Месси 3-1 Роналду (Месси - 18 очков, Роналду - 5 очков)

ЛЧ: Роналду 3-2 Месси (Роналду - 181 очко, Месси - 169 очков)

Плей-офф ЛЧ: Роналду 3-1 Месси (Роналду - 82 очка, Месси - 61 очко)

Нац. чемпионаты: Месси 3-1 Роналду (Месси - 718 очков, Роналду - 635 очков)

Нац. кубки: Месси 3-1 Роналду (Месси - 91 очко, Роналду - 56 очков)

КЧМ, суперкубки: Месси 3-1 Роналду (Месси - 34 очка, Роналду - 18 очков)

Коэффициент важности:
Плей-офф ЧМ - 6 (К примеру, тут у нас Месси 3-0 Роналду. Умножаем на коэффициент. Месси 18-0 Роналду)
ЧМ - 5
Плей-офф ЧЕ - 5, Плей-офф КА - 4
ЧЕ - 4, КА - 3
Плей-офф ЛЧ - 4
ЛЧ - 3
Нац. чемпионат - 2
Нац. кубок - 1
КЧМ, Суперкубки - 1

Итог:

Месси - 76 очков (15 за ЧМ, 18 за плей-офф ЧМ, 9 за КА, 12 за плей-офф КА, 6 за ЛЧ, 4 за плей-офф ЛЧ, 6 за нац. чемпионаты, 3 за нац. кубки, 3 за КЧМ,
суперкубки)

Роналду - 39 очков (5 за ЧМ, 0 за плей-офф ЧМ, 4 за ЧЕ, 5 за плей-офф ЧЕ, 9 за ЛЧ, 12 за плей-офф ЛЧ, 2 за нац. чемпионаты, 1 за нац. кубки, 1 за КЧМ, суперкубки)

2) Теперь непосредственно к игре в футбол

Удар: Месси 3-2 Роналду

Пас: Месси 3-1 Роналду

Дриблинг: Месси 3-1 Роналду

Участие в построении атак: Месси 3-1 Роналду

Принятие решений, футбольный интеллект: Месси 3-1 Роналду

Игра на втором этаже: Роналду 3-0 Месси

Устойчивость на ногах: Месси 3-0 Роналду

Приём мяча, ловкость, лёгкость, плавность движений при его ведении: Месси 3-1 Роналду

Штрафные: Месси 3-2 Роналду

Пенальти: Роналду 3-1 Месси

Коэффициент важности:
Удар - 6
Пас - 6
Дриблинг - 5
Участие в построении атак - 4
Принятие решений - 4
Игра на втором этаже - 3
Устойчивость на ногах - 2
Приём мяча - 2
Штрафные - 2
Пенальти - 1

Итог:

Месси - 88 очков (18 очков за удар, 18 за пас, 15 за дриблинг, 12 за участие в построении атак, 12 за принятие решений, 0 за игру на втором этаже, 6 за устойчивость на ногах, 6 за приём мяча, 6 за штрафные, 1 за пенальти)

Роналду - 49 очков (12 очков за удар, 6 за пас, 5 за дриблинг, 4 за участие в построении атак, 4 за принятие решений, 9 за игру на втором этаже, 0 за устойчивость на ногах, 2 за приём мяча, 4 за штрафные, 3 за пенальти)

Общий итог за циферки и игру в футбол:
Месси - 170 очков
Роналду - 88 очков

И это везде по максимуму накидывал бруску
+6
-3
+3
У Оуэна 1, у Хави, Иньесты, Рибери, Снейдера, Левандовского 0, но это не значит что они хуже...
+7
-5
+2
Ответ Domian
Не в ЗМ дело. Лучший тот у кого самая успешная карьера, лучшая результативность, больше трофеев. Тут роналду проиграл а ЧМ 2022 вообще закрывает все вопросы между ними. А ЗМ к примеру есть у Оуэна, но нет у Анри. Так что такое себе сравнение.
Лучшая результативность - у Роналду. Самая успешная карьера тоже. Однодневных суперкубков у Месси больше, т.к. Роналду половину карьеры играл в более конкурентных чемпионатах, чем в Испании.
+17
-15
+2
Ответ stryder
Лучшая результативность - у Роналду. Самая успешная карьера тоже. Однодневных суперкубков у Месси больше, т.к. Роналду половину карьеры играл в более конкурентных чемпионатах, чем в Испании.
Месси 838 голов 377 ассистов.
Это и есть ЛУЧШАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
+2
0
+2
6 раз МВП турнира
4 раза лучший игрок финала
Олимпиада, МЧМ, КА, Финалиссима, ЧМ
27+27 на Копа/ЧМ
35+15 в финальных матчах

Месси просто в другой галактике, а золотые мячи Криштика это смех, там максимум в 2008 честный, 2013 Рибери берет 6 титулов, а криштика дают ЗМ за стыки, второй за вылет из группы на ЧМ:)) По честным ЗМ 8-1:))
+28
-26
+2
Оба великие, шикарные, феноменальные игроки. Не знаю когда мы ещё увидим подобное.. Но Месси в моём понимании всё таки лучше.. Кр7 наконечник-лучший голеадор пожалуй, но Месси творил магию
+6
-4
+2
Ответ Великий Додда
кажется кто то сегодня отпишется от Ди Марии
И ещё окажется в списке не красивых 🤣
+2
0
+2
Ответ Мохнатый55
Самая успешная карьера у футболиста с 0+0 в плей-офф ЧМ? Что уж говорить, грандиозный успех!
Я понимаю что фанаты роналду без 🧠, но результативность, предполагает результативные действия игрока , а это ГОЛ/ПАС.
Теперь свободен.
Ответ kovalsky, а то он в чс прячется.
+1
0
+1
Ответ stryder
Лучшая результативность - у Роналду. Самая успешная карьера тоже. Однодневных суперкубков у Месси больше, т.к. Роналду половину карьеры играл в более конкурентных чемпионатах, чем в Испании.
ахахахах
+1
0
+1
Ответ Сергей Эйзенбраун
Да, у Рона 1 лишний ЗМ, хотя в 2018 ёму не дали заслуженный ЗМ. Что до Месси то там 4-5 ЗМ левых. Начиная со снайпера, заканчивая мячаси для хави/иньеста. Последние вообще смех.
У Роналду 4 левых Золотых мяча, у Месси - всего один.
+1
0
+1
Ответ stryder
Золотой мяч за последнее время полностью себя дискредитировал, это вообще никакой не показатель.
Правильно! Потому что по-честноку у Рона должен быть 1 мячик (самый первый, в МЮ), а у Мессии все последующие… аккурат до ЗМ Бензема.

Мячик Модрича можно в помойку выбросить!
+2
-1
+1
Ответ jet_set
Половина Золотых мячей Месси такие же липовые как и ЧМ2022.
Душераздирающая мантра фанатов бездаря роналду.
Как могут, так и выживают после 18.12.2022.
Теории заговоров такие, что Мария Медичи рядом не стояла)
+1
0
+1
По сути и справедливости у Месси 17 !!! Золотых Мячей ! Все эти 17 сезонов Месси лучший атакующий футболист в мире чисто по игре, и 12 !!! раз он был лучшим в сезоне по системе гол+пас, а по дополнительной общей статистике включая : предголевые пасы, созданные голевые моменты, ключевые пасы, Месси номер 1 в мире 17 !!! Сезонов подряд .
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0
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МЕЖДУ футболом Мессии и футболом Роналду разница в световые годы…. последние 20 лет лучше Лео в футбол ни кто не играет
+1
0
+1
кажется кто то сегодня отпишется от Ди Марии
+5
-4
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Месси на вершине футбола, а кр7 даже до сих пор не может за пять ЧМ побить рекорд своего соотечественника легендарного Эйсебио который забил 9 мяча на ЧМ 1966 в Англии, про бронзу который принёс номер 1 футболист Португалии Эйсебио вообще молчу! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
🤡
+3
-2
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