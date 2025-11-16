Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»

Валерий Карпин остался доволен сборной России после поражения от Чили.

Российская команда уступила 0:2 в товарищеском матче. Карпин не считает этот результат важным.

«Ребят, всем спасибо. Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам – два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже.

Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное – ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем», – заявил главный тренер сборной России после матча со сборной Чили.

