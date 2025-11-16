  • Спортс
  • Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
18

Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»

Валерий Карпин остался доволен сборной России после поражения от Чили.

Российская команда уступила 0:2 в товарищеском матче. Карпин не считает этот результат важным.

«Ребят, всем спасибо. Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам – два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже.

Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное – ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем», – заявил главный тренер сборной России после матча со сборной Чили.

Смотрите полный выпуск «Микрофон на Карпине: за кадром матча Россия – Сочи» на ВидеоСпортсе’‘.

Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
23 минуты назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
31 минуту назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
32 минуты назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
53 минуты назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
сегодня, 17:04
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
