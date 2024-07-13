Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде из-за рецидива травмы

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе ФСБР ТАСС Здоровье Шамиль Мамедов Борьба

Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. 

Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов. 

Однако 23-летний Мамедов вошел в заявку на олимпийский турнир в Париже, став единственным россиянином в списке. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе. 

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы.

О решении борец уведомил МОК», – сообщили в ФСБР. 

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34 комментария
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Дожали парня (
Очень жаль.
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кто-то верит в рецидив?
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В федерации решили вместо леща сломать колени? Подозрительная травма
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Прожали.
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Советский союз примерно также разваливался. Сплошная ложь. Ничему не учимся. Мерзость.
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Ничто не бьет сильнее чем жизнь…
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Кто поверит в эту версию?! Свобода во всей красе?!
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Все-таки додавили.
На его месте сменил бы флаг
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Собственного гражданина
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Просто сильно надавили...Жаль парня.
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Быстро он " травмировался ". Хотя бы можно было подождать 5 дней
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Ответ Станислав Токарев_1116151848
Все-таки додавили. На его месте сменил бы флаг
флаг-то сменит, а семья?
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Ответ Dmitriy Racheev
Собственного гражданина
У алеши терминала сегодня опять словарный понос
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реквием по мечте.
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пипец...эх хорошо в стране советской жить
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Ну да,рецидив,конечно.
Верим
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Жизнь одна и такой шанс упускать нельзя. Особенно если травмы нет
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Верим ,доверяем, не просто так же 87 % . Один лидер, одна страна, один народ.
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дожали, ####.
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Сугубый патриотизм, заметьте, при абсолютном отсутствии внешнего давления.
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Как зовут то рецидива? Минспорт?
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Что не смеетесь?Не смешно?
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Мамиашвили: - Ну, Шамиль, уже можешь опустить руки и отойти от стенки...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дожали парня ( Очень жаль.
Хорошо, хотя бы, не выложили видео с извинениями и искренним раскаянием.
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Ответ Равиль Байрамов
Верим ,доверяем, не просто так же 87 % . Один лидер, одна страна, один народ.
Чет я где-то слышал этот лозунг, на другом языке правда :).
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Ответ Ajvengo
флаг-то сменит, а семья?
С собой на новую родину.
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Ответ sava k
Хорошо, хотя бы, не выложили видео с извинениями и искренним раскаянием.
Всё впереди
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Да уж!!!
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Как удачно рецидив случился.
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Зря
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