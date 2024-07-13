Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде из-за рецидива травмы
Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх.
Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его.
Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.
Однако 23-летний Мамедов вошел в заявку на олимпийский турнир в Париже, став единственным россиянином в списке. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.
«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы.
О решении борец уведомил МОК», – сообщили в ФСБР.
Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка
Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 15 человек – борец Мамедов отказался от участия, список обновляется
Очень жаль.
На его месте сменил бы флаг
Верим