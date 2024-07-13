Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде из-за рецидива травмы

Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета ( ), но затем отклонили его.

Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России ( ) отправлять спортсменов.

Однако 23-летний Мамедов вошел в заявку на олимпийский турнир в Париже, став единственным россиянином в списке. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

«Ситуация с участием борца в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы.

О решении борец уведомил МОК», – сообщили в ФСБР.

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 15 человек – борец Мамедов отказался от участия, список обновляется