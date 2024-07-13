«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 21 матча. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 21 матча.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Чанчунь Ятай» (3:2) в игре 19-го тура чемпионата Китая.



При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 21 матче команда одержала 17 побед и 4 раза сыграл вничью. Общий счет – 46:8.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Также « » выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате « » – 51 балл в 19 играх.

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