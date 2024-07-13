«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 21 матча. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Чанчунь Ятай высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Футбол

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 21 матча.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Чанчунь Ятай» (3:2) в игре 19-го тура чемпионата Китая.


При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 21 матче команда одержала 17 побед и 4 раза сыграл вничью. Общий счет – 46:8.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Также «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт» – 51 балл в 19 играх.

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26 комментариев
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Ответ инок
В Китае Слуцкий всем доказал, что он хороший тренер. Удачи ему и его команде!
Он это еще раньше доказал, в России.
+49
-4
+45
51 очко в 10 играх у порта?Это по китайской системе подсчета очков?
+44
-1
+43
Кароч, у двух Шанхаев заруба как у Ман Сити с Ливерпулем. Типа, мы наберём 99 очков, а они 100.
+41
0
+41
В Китае Слуцкий всем доказал, что он хороший тренер. Удачи ему и его команде!
+37
-5
+32
Обидно, наверное, не проигрывать 21 игру и все равно быть не первыми
+18
-1
+17
a tutti avanti Leonido Slucchera
+10
-2
+8
Ответ Best game on Earth
Кароч, у двух Шанхаев заруба как у Ман Сити с Ливерпулем. Типа, мы наберём 99 очков, а они 100.
Вот только тут Порт на первом месте, тогда как в АПЛ он почти всегда был позади Сити)
+9
-2
+7
Порт не отдаст , глянул их состав , он помощнее
+8
-1
+7
Ответ Maxim Koskin
Это вот история Леонида, он с удачей прям не очень дружит ))
Как не очень дружит, если он два чемпионства в РПЛ в последнем туре забирал.
+4
0
+4
Ответ Roman
Обидно, наверное, не проигрывать 21 игру и все равно быть не первыми
Это вот история Леонида, он с удачей прям не очень дружит ))
+4
-1
+3
Ответ Александр Охотко
51 очко в 10 играх у порта?Это по китайской системе подсчета очков?
Там 19 иго написано, или спорц как обычно втихушку исправляет?
+3
0
+3
Играли не идеально, в составе не было одного из легов — бразильца (видимо травма), и не было китайского капитана (из-за перебора горчичников). Матч начался с глупого результативного привоза одного из ЦЗ. Потом сравняли, вышли вперёд, опять пропустили (впервые в сезоне пропустили больше одного), опять вышли вперёд, и дальше на контратаках имели  3-4 суперголевых момента, не считая просто опасных, но так и не забили. а на последних секундах соперники заработали случайный угловой  и пощекотали нервы, создав полумомент. 
Видеообзор. 
https://youtu.be/pR7Mlski9ak
Видео всего матча. С китайскими комментаторами. 
https://www.youtube.com/watch?v=BULmIQOWZN8 
С  шумом стадиона. 
https://www.youtube.com/watch?v=8ffVVI3MhtA
+3
0
+3
Они их когда нибудь догонят?
+3
0
+3
Вот это серия! Но и Порт крут. Леонид в любом случае молодец.
+4
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+3
Походу там только две команды в футбол играют, остальные просто мяч пинают
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0
+1
Ответ Astin
Комментарий удален модератором
Это не детсадовские, это болельщики зенита. Хотя в принципе, да, детсадовские.
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0
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Ответ KOT_B_yHTAX
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ murmus
Походу там только две команды в футбол играют, остальные просто мяч пинают
То, во что играют в Китае - точно не футбол
Медиалига посильнее будет
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Ответ Юрий Кечко
Порт не отдаст , глянул их состав , он помощнее
ТОлько если пару человек сломаются из атакующей группы.Тогда есть шанс
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0
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Ответ VladimirMezin1
Там 19 иго написано, или спорц как обычно втихушку исправляет?
Исправили
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Ответ Александр Охотко
51 очко в 10 играх у порта?Это по китайской системе подсчета очков?
По китайской клавиатуре печатания цифр.
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Ответ инок
В Китае Слуцкий всем доказал, что он хороший тренер. Удачи ему и его команде!
А это ой как непросто, ведь всех их: полтора миллиарда!
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0
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