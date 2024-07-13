«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 21 матча. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 21 матча.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Чанчунь Ятай» (3:2) в игре 19-го тура чемпионата Китая.
При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 21 матче команда одержала 17 побед и 4 раза сыграл вничью. Общий счет – 46:8.
Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Также «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.
В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт» – 51 балл в 19 играх.
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Видеообзор.
https://youtu.be/pR7Mlski9ak
Видео всего матча. С китайскими комментаторами.
https://www.youtube.com/watch?v=BULmIQOWZN8
С шумом стадиона.
https://www.youtube.com/watch?v=8ffVVI3MhtA
Медиалига посильнее будет