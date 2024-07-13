Глушенков забил за «Зенит» в дебютном матче – «Краснодару» в Суперкубке России

Максим Глушенков отметился дебютным голом за «Зенит» в первом матче за клуб.

Полузащитник, приобретенный этим летом у «Локомотива», вышел в стартовом составе на матч с « » за .

На 42-й минуте россиянин, получив передачу от хавбека , сделал счет 3:0.

В прошлом сезоне Глушенков в Мир забил 6 мячей в 29 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» громит «Краснодар» – 3:0! У Глушенкова гол в дебютном матче за петербуржцев. Онлайн-трансляция

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