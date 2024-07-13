Глушенков забил за «Зенит» в дебютном матче – «Краснодару» в Суперкубке России
Максим Глушенков отметился дебютным голом за «Зенит» в первом матче за клуб.
Полузащитник, приобретенный этим летом у «Локомотива», вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром» за OLIMPBET Суперкубок России.
На 42-й минуте россиянин, получив передачу от хавбека Вендела, сделал счет 3:0.
В прошлом сезоне Глушенков в Мир РПЛ забил 6 мячей в 29 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» громит «Краснодар» – 3:0! У Глушенкова гол в дебютном матче за петербуржцев. Онлайн-трансляция
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Очередной трофей зенита !!
Складывается ощущение, что недостающая частичка пазла по игре. По крайней мере в этом матче.