Глушенков забил за «Зенит» в дебютном матче – «Краснодару» в Суперкубке России

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Вендел Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков отметился дебютным голом за «Зенит» в первом матче за клуб.

Полузащитник, приобретенный этим летом у «Локомотива», вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром» за OLIMPBET Суперкубок России.

На 42-й минуте россиянин, получив передачу от хавбека Вендела, сделал счет 3:0.

В прошлом сезоне Глушенков в Мир РПЛ забил 6 мячей в 29 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» громит «Краснодар» – 3:0! У Глушенкова гол в дебютном матче за петербуржцев. Онлайн-трансляция

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41 комментарий
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Глушенков шикарен!
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Все хотели меньше бразильцев и больше русских? Ну, пожалуйста!) не теряется парень, хорошо играет с Венделом.
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Уважаемые клоуны, в Зените всё хорошо!
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Максим очень хорош, молодец
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Пока Краснодар просто изничтожают. Глушенков конечно для бразильцев прямо то что нужно,пас,дриблинг,быстрота.
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Привет уважаемым клоунам 😎
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Клоуны, что с лицом?
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Гол это хорошо, тем более после такой отличной комбинации. Но как же хорош Глушенков в подыгрыше. Очень радует по первым минутам в Зените.
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Макс в полном порядке 👍🏻
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Менеджмент Спартачей 🐷🤡 За 160 млн продать Крыльям талантливого российского игрока...
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Глушенков неожиданно играет на очень высоком уровне. Не думал, что так быстро вольётся в состав и в игру
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Макс в полном порядке, красавчик!
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Галицкого жизнь ничему не учит, опять вписался в блуд с Мусаевым, еще тату-мажор вернулся и феерит в атаке))).
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забил или нет вопрос вторичный, играет прекрасно сегодня на уровне Венделла и Клаудиньо и они видят и дают ему потому что не портит
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С почином очень понравился и впечатлил прям очень
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🔝
Очередной трофей зенита !!
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Ответ Dark.Babysitter
Глушенков шикарен!
Да, безусловно усиление.
Складывается ощущение, что недостающая частичка пазла по игре. По крайней мере в этом матче.
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У Макса дела пойдут в Зените.
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Ответ Anton Vasilev
Клоуны, что с лицом?
Вот что 🐷
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Ответ fil_spb
Гол это хорошо, тем более после такой отличной комбинации. Но как же хорош Глушенков в подыгрыше. Очень радует по первым минутам в Зените.
Все хорошо, но комментаторы прям тянут его, в каждой бочке затычку им делают
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Ответ luu
Уважаемые клоуны, в Зените всё хорошо!
Mostovoi явно лишний.
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Ответ luu
Уважаемые клоуны, в Зените всё хорошо!
Так этот паспортист и зенитовцев клоунами назвал. Не вьехали?
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Ответ Nick Crosier
Пока Краснодар просто изничтожают. Глушенков конечно для бразильцев прямо то что нужно,пас,дриблинг,быстрота.
Русский бразилец👌🏻
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Ответ Nogoi89
Все хотели меньше бразильцев и больше русских? Ну, пожалуйста!) не теряется парень, хорошо играет с Венделом.
Вспоминаешь нытье других Российских футболистов вернее их нытье про Бразильский заговор
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Ответ Dark.Babysitter
Глушенков шикарен!
Комментарий удален модератором
Заработал. Бронзовый бюст на родине героя.
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Как же он хорош!
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Краснодар ♿
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Какой интересный и непредсказуемый чемпионат нас ждет! (нет)
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Комментарий удален модератором
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