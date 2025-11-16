Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»

Харри Кейн: Англия будет одним из фаворитов ЧМ.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о победе над Албанией в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), в котором он сделал дубль. Команда Томаса Тухеля обеспечила прямой выход на чемпионат мира, заняв первое место в своей отборочной группе.

«Это была действительно тяжелая игра, одна из самых сложных в группе. Нам нужно было сохранять терпение и постепенно оказывать на них давление, что мы и сделали, и в итоге выиграли 2:0 и снова сохранили ворота сухими».

О результативности на стандартах

«В первом тайме мы выполняли навесы, закручивая от ворот, а когда вышел Сака, мы знаем, насколько он хорош в подачах на ближнюю штангу – поэтому пошли на ближнюю. Нам немного повезло с тем, как срезался мяч, но, к счастью, я оказался там, где нужно».

Об игроках, выходящих со скамейки

«Если хочешь пройти далеко в любом турнире, тебе нужна вся команда. Нужны игроки, которые не начинают матч, но выходят со скамейки и приносят пользу – в этом и есть смысл футбола. Важны не только те 11, кто на поле с первых минут, но и ребята, которые выходят, меняют игру».

О качестве состава

«Один из лучших, что у нас когда-либо был. Мы будем одними из фаворитов ЧМ, и мы должны это принять – так было на последних нескольких турнирах, и это часть процесса. Мы строим команду, провели отличный год вместе с новым тренером – и теперь дело за 2026-м», – сказал Кейн в интервью ITV.