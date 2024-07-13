OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Волгограде в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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