OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Теги Зенит премьер-лига Россия результаты OLIMPBET Суперкубок России Краснодар онлайны Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Волгограде в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. 

OLIMPBET Суперкубок России

Зенит – Краснодар
Дата проведения
13 июля, 20.30, «Волгоград-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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47 комментариев
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Жду этот матч больше, чем финал Евро 😎
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Поздравляю всех с началом нового футбольного сезона!
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Неважно, кто победит – Зенит или Краснодар. Главное, что не Спартак.
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Слава Богу, что закончился этот, унылый ЧЕ-2024, завтра последнее мучение. Я такое унылого чемпионата ещё не видел. Какое-то позорище.
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Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
99% человечества не знает, что такое город Краснодар.
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Победы гегемону ☝
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С началом сезона всех!Хороший матч нас ждёт,возможно последний матч Клаудиньо за Зенит...
Командам без травм и за Зенит!
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Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
Чего ты трëшься тут? Спартак вчера играл...
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Первое кубковое противостояние в истории.
Если смотреть по количеству товарищеских матчей, то команды подойдут к игре примерно в одинаковом состоянии.
Учитывая, что Глушенков отыграл весь матч с ЦЗ, а Волков 82 минуты логично ли ожидать их в старте?
Так же, как и Латышонка.

Вперед, Зенит!
Юбилейный сезон начинается!
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наконец-то нормальный футбол подъехал, не то что это убожище саутгейтовское на евро))
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Наконец-то нормальный футбол, а не блевотный Евро
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Сегодня вся страна будет наблюдать за игрой ГЕГЕМОНА ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 — ЗЕНИТА СПб 💙. Всем удачи и здоровья !
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С праздником, товарищи! За его величество Футбол, но с победой того кого надо победой. Словом, за Зенит!!! ✌️
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Ответ Anton Vasilev
Победы гегемону ☝
🏆 💙 🏆 💙 🏆 💙
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Всех с началом сезона! Ну а сегодня будет жарко, во всех смыслах. Желаю моему клубу победы и очередной Кубок! Не подведите, парни!
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Ну что, с первым официальным матчем в этом сезоне! Надеюсь, команды не подведут и покажут отличный футбол. "Зениту" победы сегодня! Впрочем как и всегда.
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Набежала толпа уже хейтеров.. Ну давайте, работайте.. Гыы😄
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Удачи Зениту! Вперёд, за первым трофеем требла в год 100-летия!
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Ответ krasota19740
Никогдадару ничего не светит … От слова совсем … болельщик Никогдадара …
А болельщик ли? Сегодня все за Спартак на этой ветке. Ну потому что Краснодар КБ всегда был.
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Ответ юра георгиевский
Слава Богу, что закончился этот, унылый ЧЕ-2024, завтра последнее мучение. Я такое унылого чемпионата ещё не видел. Какое-то позорище.
Полностью солидарен, тягомотина какой уже лет сорок не было, случайные команды в группах, откровенный автобус среди многих в плей-офф и наконец скучнейший финал, дай бог в начале игры испанцам пару штук забить, ведь два пеналя в пользу родоначальников сложно будет назначить в финале евро.
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Ответ Алексей Кузнецов
Ну что, с первым официальным матчем в этом сезоне! Надеюсь, команды не подведут и покажут отличный футбол. "Зениту" победы сегодня! Впрочем как и всегда.
Жарко будет, Лёша.. Ну так лето. А у нас бразильцы. Преимущество?
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Ответ Verhovn
Не факт. Краснодар команда крепкая. А приехал Кордоба, не в курсе?
у него кубок Америки
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Ответ Din Korso
Привет, Валера! Минусаторы мои к тебе ушли))
Это заметно) Ну и не страшно))
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Ответ Юрий Хегай
Нафиг зенит уже надоел сколько можно уже ему выигрывать, пусть Краснодар возьмёт кубок!!!
В спорте так не бывает, тут победит только сильнейший. По-другому не будет.
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О, нет, мои на месте. Привет, неудачники ))
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Мямямя!! Новый сезон! Юбилейный для "Зенита"! Будем стараться всегда! Вперёд, к победам, "Зенит"!
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Новый сезон, новые надежды...за Краснодар! Но победит конечно же Зенит)))
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Жара жуткая в Волгограде.
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