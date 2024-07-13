OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Волгограде в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 13 июля, 20.30, «Волгоград-Арена»
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Командам без травм и за Зенит!
Если смотреть по количеству товарищеских матчей, то команды подойдут к игре примерно в одинаковом состоянии.
Учитывая, что Глушенков отыграл весь матч с ЦЗ, а Волков 82 минуты логично ли ожидать их в старте?
Так же, как и Латышонка.
Вперед, Зенит!
Юбилейный сезон начинается!