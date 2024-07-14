Сперцян о плохом отношении к Волкову после перехода в «Зенит»: «Видели его интервью? Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Сергей Волков Футбол

Эдуард Сперцян дал понять, что в «Краснодаре» Сергея Волкова не любят.

– Удалось пообщаться с Волковым?

– Нет. Я с ним не общаюсь.

– Есть что ему сказать?

– Нет. Зачем я должен ему что‑то говорить?

– Поздравить бывшего одноклубника.

– Зачем?

– К нему не очень хорошо относятся в команде?

– Сейчас нет.

– Руку пожмете при встрече?

– Вы видели его интервью? Он некрасиво поступил к нам, к клубу, который его воспитал, – сказал полузащитник «Краснодара» после поражения от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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49 комментариев
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Ну так бывает. Бывает ещё выращиваешь игрока для любимого города и страны, а он за Армению играет.
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А ты красиво поступил по отношению к России где ты родился, вырос и в чьем клубе ты был воспитан? Лицемерный боз.
+47
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+28
Это говорит человек, который убежал в чужую сборную при первой же обидке. Тоже мне моралист нашелся.
+45
-20
+25
Ответ Pucheslav
Комментарий скрыт
Куда ты лезешь, если ничего не знаешь? Посмотри когда Сперцян ушел в другую сборную и когда нас по беспределу отстранили. И какое событие произошло первым.

Я уж не говорю о том, что и отстранение не повод сбегать. Скорее наоборот. Тем более с такими то высокими моральными стандартами, которыми тут кичится Сперцян.
+28
-14
+14
Ответ Vitality99
С таким капитаном,Краснодар будет как Спартак последние 20 лет
А что не так? Все правильно сказал.
+24
-11
+13
Ответ Slavnov
Волков позорище конечно,глупо спорить, видимо интеллект,на уровне животных
Как там Зобнин, который высказывался о Динамо? Это же другое?
+13
-2
+11
Ответ ZarvuR2020
Ну так бывает. Бывает ещё выращиваешь игрока для любимого города и страны, а он за Армению играет.
Выращивали для клуба - играет в клубе.
+24
-14
+10
А мне нравиться этот честный ответ
+9
-1
+8
Ответ antip2000@pisem.net
Выращивали для клуба - играет в клубе.
А на Волкове денег заработали, в чём проблема то?
+10
-4
+6
Так а в чём претензии к Сперцяну по поводу сборной? На момент, когда он решил играть за Армению, это был игрок, который только на полноги вылез из пердива, с неясными перспективами, никогда не привлекавшийся даже в нашу молодёжку и даже близко не рассматривавшийся в сборную. Не случись у него прогресса, вообще б молчали все.
А тут его выставляют будто это был явный незамутнённый и видный всем талант уровня Захаряна, который отказался играть за нашу сборную и выбрал Армению. Да не было такого. Ну не звали его тупо, потому что даже близко на тот момент не было понятно, что это за игрок.
+6
-2
+4
Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
А вы из руководства Зенита ?
+4
-2
+2
Ты со своей игрой сегодня поступил к клубу, который тебя воспитал, более некрасиво. Когда купленный игрок Кривцов пахал и бился за результат, ты и Черников ходили пешком. И когда Зенит вышел на второй тайм ходить пешком, то да, ты уже смог заиграть.
+11
-9
+2
Люди как-будто в моменте отупели. Он разве как-то критиковал его за переход?! Ему не понравилось как он высказался и дело только в этом.

Просто звери набросились, даже не прочитав сути.
+3
-1
+2
Ответ hitdinamit
А мне нравиться этот честный ответ
А мне не нравится твоя грамматика.
+2
0
+2
Ответ Nils Michael
Комментарий скрыт
в 2021 году какие были реалии?
+4
-2
+2
Ответ Александр Васильевич
сперцян выступает за Россию или Армению?
Армению. Но к данному интервью это отношения не имеет.
+2
0
+2
Волков не ругал свой бывший клуб. А то что ушел... из Краснодара все уходят, если не ошибаюсь.
+6
-5
+1
Ответ ZarvuR2020
А на Волкове денег заработали, в чём проблема то?
В словах и поведении... Не думал, что после Игнатьева и Шапи в Краснодаре еще есть такие гниловатые... Оказалось, что есть.
+8
-7
+1
Ответ Zver
не по беспределу, а абсолютно заслуженно. Да и игрок не должен расплачиваться за безумие политиков, у него своя жизнь и карьера. И сборной России он ничем не обязан.
Ты хронологию так и не посмотрел.
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Те, у кого есть хоть чуточку принципов и самоуважения никогда не пойдут в Зенит... Спасибо, что помогаете выделять гнилых людишек...
+4
-4
0
сперцян выступает за Россию или Армению?
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0
0
Ответ Zver
не по беспределу, а абсолютно заслуженно. Да и игрок не должен расплачиваться за безумие политиков, у него своя жизнь и карьера. И сборной России он ничем не обязан.
Это для лицемеров отстранение видится заслуженным. Вменяемые люди видят очевидные двойные стандарты в таком решении.

Во-вторых, я для людей с поздним зажиганием повторяю во второй раз - Сперцян убежал до отстранения. Давай я, видя с кем общаюсь, сразу и в третий раз повторю - Сперцян убежал до отстранения. Если нужно и 4 повторение, дай знать.
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0
Ответ armen_ner
Люди как-будто в моменте отупели. Он разве как-то критиковал его за переход?! Ему не понравилось как он высказался и дело только в этом. Просто звери набросились, даже не прочитав сути.
Да, на Кавказе не пожать кому-то руку - это же такой пустяк. Никто сути не понимает, но чувак прямо говорит, что не пожмет руку "предателю", хотя сам такой же. Так что, давай о зверях не будем.

Хотя, понимаю, у вашей нации "защитников Карабаха" (который ваша власть даже не признала, но вы кинули обидку на россиян и белорусов), сейчас это на уровне национальной стратегии - метаться к другим, Франция и США подтвердят.
0
0
0
Ответ ZarvuR2020
Ну так бывает. Бывает ещё выращиваешь игрока для любимого города и страны, а он за Армению играет.
Думаю, сам Сперцян был "за" играть за Россию, только тогда никто в сборную не приглашал.
0
0
0
Все правильно
+6
-6
0
Думаю, речь о том, что он был рад чемпионству Зенита, хотя был игроком Краснодара
+1
-1
0
Уж кто бы кто, а сперцян молчал бы
+5
-5
0
А что такого некрасивого сказал Волков?
+4
-4
0
Это рынок. Зенит предложил, Краснодар согласился, далее уже обсуждение контракта с игроком. Краснодар мог просто заблокировать предложение, но не стал.
+5
-5
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