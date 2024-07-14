Сперцян о плохом отношении к Волкову после перехода в «Зенит»: «Видели его интервью? Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал»
Эдуард Сперцян дал понять, что в «Краснодаре» Сергея Волкова не любят.
– Удалось пообщаться с Волковым?
– Нет. Я с ним не общаюсь.
– Есть что ему сказать?
– Нет. Зачем я должен ему что‑то говорить?
– Поздравить бывшего одноклубника.
– Зачем?
– К нему не очень хорошо относятся в команде?
– Сейчас нет.
– Руку пожмете при встрече?
– Вы видели его интервью? Он некрасиво поступил к нам, к клубу, который его воспитал, – сказал полузащитник «Краснодара» после поражения от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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Я уж не говорю о том, что и отстранение не повод сбегать. Скорее наоборот. Тем более с такими то высокими моральными стандартами, которыми тут кичится Сперцян.
А тут его выставляют будто это был явный незамутнённый и видный всем талант уровня Захаряна, который отказался играть за нашу сборную и выбрал Армению. Да не было такого. Ну не звали его тупо, потому что даже близко на тот момент не было понятно, что это за игрок.
Просто звери набросились, даже не прочитав сути.
Во-вторых, я для людей с поздним зажиганием повторяю во второй раз - Сперцян убежал до отстранения. Давай я, видя с кем общаюсь, сразу и в третий раз повторю - Сперцян убежал до отстранения. Если нужно и 4 повторение, дай знать.
Хотя, понимаю, у вашей нации "защитников Карабаха" (который ваша власть даже не признала, но вы кинули обидку на россиян и белорусов), сейчас это на уровне национальной стратегии - метаться к другим, Франция и США подтвердят.