Сперцян о плохом отношении к Волкову после перехода в «Зенит»: «Видели его интервью? Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал»

Эдуард Сперцян дал понять, что в «Краснодаре» Сергея Волкова не любят.

– Удалось пообщаться с ?

– Нет. Я с ним не общаюсь.

– Есть что ему сказать?

– Нет. Зачем я должен ему что‑то говорить?

– Поздравить бывшего одноклубника.

– Зачем?

– К нему не очень хорошо относятся в команде?

– Сейчас нет.

– Руку пожмете при встрече?

– Вы видели его интервью? Он некрасиво поступил к нам, к клубу, который его воспитал, – сказал полузащитник « » после поражения от « » в матче за .

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