«Зенит» взял Суперкубок России в 9-й раз – это рекорд. Клуб берет трофей 5 лет подряд

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России рекорды Краснодар Футбол

«Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2).

Петербуржцы в 9-й раз в своей истории стали обладателями этого трофея – это рекордный показатель. У ЦСКА, ближайшего преследователя, 7 побед.

Кроме того, «Зенит» выигрывает Суперкубок России в 5-й раз подряд (с 2020-го). 

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54 комментария
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Зенит с очередным 🏆!
Игра была сделана ещё в первом тайме…
Футбол был живой, не то что убожество на ЧЕ!
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-8
+41
Ответ Lumberjack
А Спартак? Спартак просто берет
"Спартак" заявил, что снимается с Суперкубка.
+36
-2
+34
Зенит доминатор России !!
Очередной трофей 🏆
Глушенков и Вендел лучшие !!!!
+27
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А Спартак? Спартак просто берет
+24
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Чемпионы чемпионы!
+18
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Матч 🔥🔥🔥
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ну чё пацаны с победой! нашего великого клуба!
+10
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Глушенков передает привет 🤡
+8
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Какой там уже трофей у Семака?
Пока ненавистники лают о том, какой он плохой тренер, Семак штампует чемпионства и трофеи.

Сейчас обязательно подойдут эксперты с "аргументами" про бюджет.
Но подобный бюджет был и ранее, но результатов таких мощных не было никогда.

Потом начнутся жалкие тяфкания "вся лига стала слабее". Вся лига стала слабее, а Зенит сильнее, видимо. И видимо, за счёт работы Семака.
+7
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+7
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Честная конкуренция это как? Создать закрытую лигу с потолком зарплат? Во всех лигах есть богатые, бедные и средние по финансам команды.
Это просто данность с которой нужно жить. В Европе не американская модель спорта, у кого больше денег тот и выигрывает на дистанции...
+7
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Без напряга, Макс молодец.
+6
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Хороший матч, голы, борьба, азарт.
+6
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Ожидаемая и предсказуемая победа.
Но - хорошо!
+6
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Ну, Глушенков пока восхитительно выглядит, его связка с Венделом роскошная, причём с первого матча. Как бы не сглазить

Ну, и Краснодару спасибо за отличную игру, матч интереснее почти всех игр ЧЕ получился. Всех с началом сезона!
+5
-1
+4
Шикарная игра, российский футбол жив, кто бы что ни говорил
+7
-3
+4
На классе
+5
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+4
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
в твоих фантазиях
+4
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Зенит 9й раз выиграл Суперкубок России!
И пятый раз подряд!
13.07.24. Зенит-Краснодар 4-2 (Родригао, Вендел, Глушенков-2).
Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 30 титулов: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!!!
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Поздравляю победителя! Ну и, наконец-то, отличный футбол от клубов сильнейшей лиги мира - РПЛ. А не убожество от днищ, которых называют "звёздами" (за завышенный в 8-10 раз ценник, наверное).
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Болельщиков Зенита с очередной победой.
А вот Спортсу и прочим изданиям обязательно писать "OLIMPBET Суперкубок России"? Просто "Суперкубок России" запрещено писать? Или им тоже эти конторы платят за рекламу?
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Вендел + Глушенков конечн топ
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Успехов и побед ЗЕНИТУ и КРАСНОДАРУ!!! Лучшие клубы РОССИИ!!! ЗЕНИТ с очередным трофеем!!!
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Супер матч, подаривший любителям футбола кому-то радость, кому-то разочарование. Зенит с ПОБЕДОЙ!!!👏👏👏
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Подарочек к 100-летию Зенита!!!
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Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Доказательства покупки трофея предоставьте, пожалуйста.
И да, Вы матч смотрели, чтобы такими заявлениями разбрасываться?
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Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Так сложилось, кому то это может не нравится, это нормально.
Ты можешь посмотреть на все топ лиги и увидеть одну общую закономерность, побеждают самые богатые команды с редкими исключениями ( Лестер в АПЛ например или Байер в Германии)

К чему разводить нытьё из раза в раз про бюджет Зенита, если везде так?
У нас в России весь спорт дотационный.
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Ответ Владимир Арепьев
дать бы ему клуб рубин или Краснодар, или Ахмат, вряд ли бы они стали чемпионом России 😁 без бразильцев
но дайте тому же Мусаеву Зенит, выиграет ли он с ними что-нибудь? )
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Ответ Лев Бабенко
Ну, Глушенков пока восхитительно выглядит, его связка с Венделом роскошная, причём с первого матча. Как бы не сглазить Ну, и Краснодару спасибо за отличную игру, матч интереснее почти всех игр ЧЕ получился. Всех с началом сезона!
Какая игра Краснодара? Первый тайм все в обороне, второй тайм очень жесткая игра в фолы пропущенные судьей. Краснодар начал играть после замены Семака основных игроков
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Ответ freeman123
Какая игра Краснодара? Первый тайм все в обороне, второй тайм очень жесткая игра в фолы пропущенные судьей. Краснодар начал играть после замены Семака основных игроков
Да и решения по составу у Краснодара не очень понятны. Ленини в защите это очень мрачно. Регулярные ошибки и недоработки. Почему не вышел с самого начала Эктов (который по крайней мере защитник не очень понятно)

Но единственное что понятно, что Краснодару надо брать много игроков. Все эти Батчи, Са это просто не уровень. Да и Смолов в атаке как всегда ни о чем, несмотря на гол. Бестолковая игра в одно касание
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Ответ Lumberjack
А Спартак? Спартак просто берет
причем здесь спартак?
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