«Зенит» взял Суперкубок России в 9-й раз – это рекорд. Клуб берет трофей 5 лет подряд

«Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2).

Петербуржцы в 9-й раз в своей истории стали обладателями этого трофея – это рекордный показатель. У ЦСКА, ближайшего преследователя, 7 побед.

Кроме того, « » выигрывает Суперкубок России в 5-й раз подряд (с 2020-го).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола