«Зенит» взял Суперкубок России в 9-й раз – это рекорд. Клуб берет трофей 5 лет подряд
«Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2).
Петербуржцы в 9-й раз в своей истории стали обладателями этого трофея – это рекордный показатель. У ЦСКА, ближайшего преследователя, 7 побед.
Кроме того, «Зенит» выигрывает Суперкубок России в 5-й раз подряд (с 2020-го).
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Игра была сделана ещё в первом тайме…
Футбол был живой, не то что убожество на ЧЕ!
Очередной трофей 🏆
Глушенков и Вендел лучшие !!!!
Пока ненавистники лают о том, какой он плохой тренер, Семак штампует чемпионства и трофеи.
Сейчас обязательно подойдут эксперты с "аргументами" про бюджет.
Но подобный бюджет был и ранее, но результатов таких мощных не было никогда.
Потом начнутся жалкие тяфкания "вся лига стала слабее". Вся лига стала слабее, а Зенит сильнее, видимо. И видимо, за счёт работы Семака.
Это просто данность с которой нужно жить. В Европе не американская модель спорта, у кого больше денег тот и выигрывает на дистанции...
Но - хорошо!
Ну, и Краснодару спасибо за отличную игру, матч интереснее почти всех игр ЧЕ получился. Всех с началом сезона!
И пятый раз подряд!
13.07.24. Зенит-Краснодар 4-2 (Родригао, Вендел, Глушенков-2).
Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 30 титулов: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!!!
А вот Спортсу и прочим изданиям обязательно писать "OLIMPBET Суперкубок России"? Просто "Суперкубок России" запрещено писать? Или им тоже эти конторы платят за рекламу?
И да, Вы матч смотрели, чтобы такими заявлениями разбрасываться?
Ты можешь посмотреть на все топ лиги и увидеть одну общую закономерность, побеждают самые богатые команды с редкими исключениями ( Лестер в АПЛ например или Байер в Германии)
К чему разводить нытьё из раза в раз про бюджет Зенита, если везде так?
У нас в России весь спорт дотационный.
Но единственное что понятно, что Краснодару надо брать много игроков. Все эти Батчи, Са это просто не уровень. Да и Смолов в атаке как всегда ни о чем, несмотря на гол. Бестолковая игра в одно касание