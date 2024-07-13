Семак выиграл 13-й трофей во главе «Зенита»

Сергей Семак выиграл 13-й трофей с «Зенитом».

Сегодня петербургский клуб стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв « » – 4:2.

Во главе « » 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 5 раз завоевал Суперкубок России. Сезон-2024/25 станет для него седьмым на посту главного тренера сине-бело-голубых.

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