Семак выиграл 13-й трофей во главе «Зенита»
Сергей Семак выиграл 13-й трофей с «Зенитом».
Сегодня петербургский клуб стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» – 4:2.
Во главе «Зенита» Семак 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 5 раз завоевал Суперкубок России. Сезон-2024/25 станет для него седьмым на посту главного тренера сине-бело-голубых.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Очередной трофей 🏆
Глушенков и Вендел лучшие !!
Как всегда с Краснодаром прекрасная игра !
Не забывайте про витамины!
И пятый раз подряд!
13.07.24. Зенит-Краснодар 4-2 (Родригао, Вендел, Глушенков-2).
Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 30 титулов: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!!
Примерно так играть клуб и будет в следующем сезоне.
Главное с заменам и экспериментами поосторожнее надо Сергею Богдановичу.
И клубу надо уже подобрать специалистов на позиции Буровой и Незелика. После того как они покинули клуб, значительно возросло количество травм и мышечных проблем у футболистов.
Ну, камон! Зенит! Потратить 60 мультов на игроков и не выписать нормального тренера по физухе и физиотерапевта за два сезона. Как так?
Скорее всего придёт серб, отыграет год и в зависимости от его успехов, можно будет прикинуть, кого отпустить из этой пары.
Если они так хотят уйти. Хотя это и не факт.
да, наши родные москвичи?)))
Так и запишем.