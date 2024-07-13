Семак выиграл 13-й трофей во главе «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Футбол

Сергей Семак выиграл 13-й трофей с «Зенитом».

Сегодня петербургский клуб стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» – 4:2. 

Во главе «Зенита» Семак 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 5 раз завоевал Суперкубок России. Сезон-2024/25 станет для него седьмым на посту главного тренера сине-бело-голубых. 

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40 комментариев
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Зенит доминатор России !!
Очередной трофей 🏆
Глушенков и Вендел лучшие !!
Как всегда с Краснодаром прекрасная игра !
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+24
Сельдерей - еда чемпионов💪🏆🥇
Не забывайте про витамины!
+24
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Ужасный тренер. Срочно выгнать!
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+13
Зенит 9й раз выиграл Суперкубок России!
И пятый раз подряд!
13.07.24. Зенит-Краснодар 4-2 (Родригао, Вендел, Глушенков-2).
Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
6 раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20, 24!
9 раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-24!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 30 титулов: 25 российских, 3 советских и 2 европейских!!
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Москва негодует, физрук опять трофей взял😅
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А ведь против фактов и не попрешь!
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Богданыч, лучший тренер! А вы говорите говядину не ест!
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Лучший тренер России!
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Стартовый состав очень хороший был у Зенита.
Примерно так играть клуб и будет в следующем сезоне.

Главное с заменам и экспериментами поосторожнее надо Сергею Богдановичу.

И клубу надо уже подобрать специалистов на позиции Буровой и Незелика. После того как они покинули клуб, значительно возросло количество травм и мышечных проблем у футболистов.

Ну, камон! Зенит! Потратить 60 мультов на игроков и не выписать нормального тренера по физухе и физиотерапевта за два сезона. Как так?
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Ответ Всё знаю
С таким составом и ты станешь чемпионом. И черчесов. Прикинь, я вас ставлю на один уровень.
И Манчини, и Боаш и Луческу и Хиддинк
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Физрук Сельдереевич же да?
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Сделали дело в первом тайме и потом успокоились,хотя пропустили,опять сразу забили. И вошел Зенит без раскачки,что не всегда бывает. Кончено Зенит очень мощно и по составу и по запасу игры явно.
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Клоунам(семакаутам) привет 👋
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Не каждый тренер бы смог! Семак харизма! Супер тренер! Сто процентов не лёгкий труд! Каждый год так вытягивать команду! С пеной у рта)
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Был отличным игроком - стал отличным тренером.
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Легчайшая для Зенита. Отличное начало сезона.
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Ответ dk.timetech
С другой стороны сейчас вдруг уйдет либо Клаудиньо, либо Вендел (хоть и отрицают, но все возможно) и сразу будет другой рисунок игры
На них всё держится. Я сомневаюсь, что Зенит в юбилейный сезон пойдёт на такой риск, как полное переформатирование линии полузащиты.

Скорее всего придёт серб, отыграет год и в зависимости от его успехов, можно будет прикинуть, кого отпустить из этой пары.

Если они так хотят уйти. Хотя это и не факт.
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вся страна ликует!
да, наши родные москвичи?)))
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Ответ Всё знаю
А причем тут анжи, если разговор про зенит? Это в 5 классе учат стрелки метать?)
Это ответ, на высказывание, что с "таким" составом даже Вова из деревни будет выигрыватью
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Ответ Всё знаю
Комментарий удален модератором
Ту же забыл, что писал 5 минут назад или просто решил знанием пацанских прихватов блеснуть? На вопрос, к слову, так и не овтетил.
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Ответ Всё знаю
С таким составом и ты станешь чемпионом. И черчесов. Прикинь, я вас ставлю на один уровень.
Прикинул. А ты кто?
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Суперкубок завоёван в 9-й раз Зенитом. Хорошее начало перед новым сезоном.
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Респект Семаку🏆⚽️
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Штампует мужик.
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Ответ Owen_the_Simple
Прикинул. А ты кто?
Комментарий удален модератором
Такими темпами Семак скоро и Гвардиолу догонит!
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Ответ Всё знаю
Хиддинк?))) Он был в зените?))) Или просто так ляпнул?)
Он тренировал Анжи с Это, Роберто Карлосом, Виллианом, Кокориным и другими звёздами. Но ты наверное не помнишь. Как каникулы проходят? Скучаешь по школе?
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Ответ Всё знаю
Кто я ? Человек. Ответил на твой вопрос.
Уровень экспертной оценки: человек.
Так и запишем.
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Не знаю как Зенит, но розовая комбинация на послематчевом интервью ТОП)))
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Ответ Всё знаю
Так я тебе по факту ответил, кто я. А ты кто? Не человек?
Я никаким образом не выражал сомнений в том, что ты являешься человеком, или желания поспорить на эту тему. Даже наоборот.
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