У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией

У Рэшфорда 15 очков по «гол+пас» в сезоне за клуб и сборную.

Маркус Рэшфорд сделал 15 результативных действий за клуб и сборную с начала сезона.

В матче отбора на ЧМ-2026 с Албанией (2:0) нападающий сборной Англии сделал голевую передачу на Харри Кейна.

В 21 матче сезона за «Барселону» и Англию Рэшфорд забил 7 голов и отдал 8 ассистов. Подробную статистику форварда, арендованного «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь .