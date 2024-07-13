«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году

«Краснодар» не смог выиграть первый трофей в истории клуба.

«Быки» уступили « » в матче за со счетом 2:4.

Основанный в 2008 году « » не выиграл ни одного трофея в своей истории.

Клуб стал серебряным призером чемпионата России прошлого сезона и трижды брал бронзовые медали (2014/15, 2018/19, 2019/20).

Также «Краснодар» дважды выходил в финал Кубка России, (в сезонах-2013/14 и 2022/23) но не побеждал.

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