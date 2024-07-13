«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» не смог выиграть первый трофей в истории клуба.

«Быки» уступили «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 2:4.

Основанный в 2008 году «Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории.

Клуб стал серебряным призером чемпионата России прошлого сезона и трижды брал бронзовые медали (2014/15, 2018/19, 2019/20).

Также «Краснодар» дважды выходил в финал Кубка России, (в сезонах-2013/14 и 2022/23) но не побеждал.

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109 комментариев
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Зато команда атакующая
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Ответ An2an
Зато команда атакующая
Девиз команды Краснодар(Краснодар):" Вы забьёте нам сколько сможете, а мы забьём вам сколько сможем".
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Ладно Краснодар, что там у Динамо?))
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Краснодар красавцы !
Как всегда прекрасная игра против Зенита ! Много голов и красивый футбол!
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ФК Бестрофейность.

Плюс Краснодар потерял свою фишку, за которую сам долго цеплялся - ставку на молодых. Легионеров на поле больше чем в "самом бразильском клубе России". А про "пенсов" я вообще молчу :)
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Шестнадцать лет не такой уж большой срок. Возьмут когда-нибудь)
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Ну Краснодар уже столько раз был близок до трофея, что даже обидно
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Ответ cektor
Краснодар красавцы ! Как всегда прекрасная игра против Зенита ! Много голов и красивый футбол!
Особенно первый тайм🤤
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Главное, это атакующий футбол и игра собственными воспитанниками. Кстати, сколько воспитанников сегодня на поле было? Все 11?
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Накогдар навсегдар
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+8
Ответ Злодей Спб
ФК Бестрофейность. Плюс Краснодар потерял свою фишку, за которую сам долго цеплялся - ставку на молодых. Легионеров на поле больше чем в "самом бразильском клубе России". А про "пенсов" я вообще молчу :)
У Краснодара сегодня было 6 легионеров в старте, у Зенита 7
У Краснодара сегодня было 3 воспитанника академии в старте, у Зенита 0 (зато один воспитанник Краснодара)
Уж иногда то можно бред не нести
А победы со неприятными вкусоароматическими свойствами даже спустя время будут попахивать
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ничего удивительного, напокупали неликвида типа Ленинов и Батчей
+6
0
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Красноноль
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Ответ An2an
Зато команда атакующая
Ну они хотя бы стараются. Хотя на фоне Зенита выглядели мертвыми первый тайм точно. Может, у них не все получается, а где-то вообще далеки от идеала, но все же стараются, не стесняются об этом говорить
+6
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+4
Команду должен тренировать тренер а не хозяин
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Так 16 лет это вообще ни о чем, почему звучит так как будто за это время уже обязаны быть какие-то трофеи?
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Ответ Germanwah 999
У Краснодара сегодня было 6 легионеров в старте, у Зенита 7 У Краснодара сегодня было 3 воспитанника академии в старте, у Зенита 0 (зато один воспитанник Краснодара) Уж иногда то можно бред не нести А победы со неприятными вкусоароматическими свойствами даже спустя время будут попахивать
У Зенита в бытность Краснодаром были Аршавин-Кержаков-Малафеев-Быстров-Денисов-Радимов в составе. И титулы были, несмотря на… Зенит свой этап «ребята с нашего двора» прошёл с Кубком УЕФА и чемпионством. Где это у коров хотя бы близко? А языком плести в тёплых странах всегда мастаки были.
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Ответ Germanwah 999
Было уже Вот чего не было, так это того чтобы Зенит выигрывал хоть что либо до появления госбабок Вот как раз таки это неплохо было бы исправить. И доложить.
И это тоже было
Кубок СССР - 44
Чемпионство - 84
Суперкубок - 85
Кубок России - 99
Кубок Премьер-лиги - 2003
Ну и неоднократно серебряный и бронзовый призёр
Так что с этой чушью тоже пора завязывать уже
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Ответ MikhaL
Главное, это атакующий футбол и игра собственными воспитанниками. Кстати, сколько воспитанников сегодня на поле было? Все 11?
Больше чем у Зенита. Даже у Зенита играл воспитанник Краснодара.
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Это ещё ладно. Клубу всего 16 лет. Больше должно удивлять, что Динамо не выиграло ни одного трофея с 1995 года. Некогда самый титулованный клуб Союза...
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Ответ Groznyi2024
Ладно Краснодар, что там у Динамо?))
жемчужина футбола
+3
0
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Ответ Фан Рубина
Ну, серебро и три бронзы в сильнейшей лиге мира - РПЛ для клуба, которому всего 16 лет (и ему ещё до РПЛ надо было добраться) - не так уж и мало. Не будь зацикленности только на атакующей тактике (выходя против равных соперников, нельзя обозначать заранее, как будешь играть) и раздачи лучших игроков - могли бы замахнуться на большее.
До РПЛ они быстро добрались за счет бабла Галицкого
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Ответ Germanwah 999
Вот когда Зенит выиграет еще что то без влияния государства на футбол, тогда и поговорим. А то получается что не помазанных трофеев нет уже больше 20 лет
А не "помазанные" трофеи - это что? Насколько нужно опустить бюджет, чтобы ты был доволен и не возмущался?
+2
0
+2
Ответ Germanwah 999
У Краснодара сегодня было 6 легионеров в старте, у Зенита 7 У Краснодара сегодня было 3 воспитанника академии в старте, у Зенита 0 (зато один воспитанник Краснодара) Уж иногда то можно бред не нести А победы со неприятными вкусоароматическими свойствами даже спустя время будут попахивать
Да тут в качестве проблема. У зенита легионеры оказали важное влияние в этой игре (Вендел, Клаудиньо, Сантос, да и Родригао с голом). У Краснодара какие-то посредственности: Ленини был ни о чем в защите (странно, что он играл на этой позиции, а не тот же Эктов). Са, Кайо и Батчи в принципе ни о чем. Оласегун на неродной позиции.

Да и расстраивает то, что постоянно говорят про академию Краснодара, при этом играют довольно никакие легионеры.
+3
-1
+2
Кейн или Краснодар? Кто первый?
+2
0
+2
Ответ MikhaL
Главное, это атакующий футбол и игра собственными воспитанниками. Кстати, сколько воспитанников сегодня на поле было? Все 11?
У Зенита? 0 (нуль)
+9
-7
+2
Лучшее, конечно впереди!
+4
-2
+2
Краснодар - олицетворение лузерской ментальности.
+10
-8
+2
Ответ Reanimation
Ну Зенит и не пытается это делать
Есть чем гордиться, конечно
+3
-1
+2
Тренера надо было оставлять, а не физрука ставить!!!
+6
-4
+2
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