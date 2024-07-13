«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году
«Краснодар» не смог выиграть первый трофей в истории клуба.
«Быки» уступили «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 2:4.
Основанный в 2008 году «Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории.
Клуб стал серебряным призером чемпионата России прошлого сезона и трижды брал бронзовые медали (2014/15, 2018/19, 2019/20).
Также «Краснодар» дважды выходил в финал Кубка России, (в сезонах-2013/14 и 2022/23) но не побеждал.
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Как всегда прекрасная игра против Зенита ! Много голов и красивый футбол!
Плюс Краснодар потерял свою фишку, за которую сам долго цеплялся - ставку на молодых. Легионеров на поле больше чем в "самом бразильском клубе России". А про "пенсов" я вообще молчу :)
У Краснодара сегодня было 3 воспитанника академии в старте, у Зенита 0 (зато один воспитанник Краснодара)
Уж иногда то можно бред не нести
А победы со неприятными вкусоароматическими свойствами даже спустя время будут попахивать
Кубок СССР - 44
Чемпионство - 84
Суперкубок - 85
Кубок России - 99
Кубок Премьер-лиги - 2003
Ну и неоднократно серебряный и бронзовый призёр
Так что с этой чушью тоже пора завязывать уже
Да и расстраивает то, что постоянно говорят про академию Краснодара, при этом играют довольно никакие легионеры.