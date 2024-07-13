Глушенков о жесте клоуна при праздновании первого гола за «Зенит»: «Хейтеров у меня достаточно. Я им показал»

Максим Глушенков рассказал, что адресовал свое празднование гола хейтерам.

«Зенит» одержал победу над « » со счетом 4:2 в матче за . Полузащитник петербуржцев Глушенков отметился дублем. Первый гол он отпраздновал, показав жест клоуна.

– Я пока не осознал, что произошло, но сейчас испытываю положительные эмоции. Это был всего лишь один матч на старте сезона, но мы в этом матче выложились на полную, поэтому и победили.

– Какие чувства у вас были перед матчем? Чувствовали, что будете феерить?

– У меня никогда нет предчувствий, что я буду феерить. Просто почему‑то было предчувствие, что счет в первом тайме будет 3:0.

– Давайте раскроем маленькую тайну. Вы перед матчем подошли ко мне и сказали: «Где Генич? Хочу снова устроить с ним спор». У вас было ощущение, что снова забьете «Краснодару».

– Если бы мы поспорили, он бы меня еще сильнее стал бы хейтить. А хейтеров у меня достаточно. Вот кстати, я им [после гола] показал.

– Кому было адресовано празднование? Геничу?

– Нет, не Геничу. Другим людям.

– Хейтерам?

– Да.

– Давай продолжим тему. Комментарии в интернете. Это вас заводит?

– Вообще нет. Это смешно, – сказал Глушенков.

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