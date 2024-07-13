Глушенков о жесте клоуна при праздновании первого гола за «Зенит»: «Хейтеров у меня достаточно. Я им показал»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Константин Генич Краснодар Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков рассказал, что адресовал свое празднование гола хейтерам.

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:2 в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Полузащитник петербуржцев Глушенков отметился дублем. Первый гол он отпраздновал, показав жест клоуна. 

– Я пока не осознал, что произошло, но сейчас испытываю положительные эмоции. Это был всего лишь один матч на старте сезона, но мы в этом матче выложились на полную, поэтому и победили.

– Какие чувства у вас были перед матчем? Чувствовали, что будете феерить?

– У меня никогда нет предчувствий, что я буду феерить. Просто почему‑то было предчувствие, что счет в первом тайме будет 3:0.

– Давайте раскроем маленькую тайну. Вы перед матчем подошли ко мне и сказали: «Где Генич? Хочу снова устроить с ним спор». У вас было ощущение, что снова забьете «Краснодару».

– Если бы мы поспорили, он бы меня еще сильнее стал бы хейтить. А хейтеров у меня достаточно. Вот кстати, я им [после гола] показал.

– Кому было адресовано празднование? Геничу?

– Нет, не Геничу. Другим людям.

– Хейтерам?

– Да.

– Давай продолжим тему. Комментарии в интернете. Это вас заводит?

– Вообще нет. Это смешно, – сказал Глушенков. 

Глушенков показал жест клоуна после первого гола за «Зенит», приложив большой палец к носу

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83 комментария
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Тупой как пробка.
+134
-60
+74
Твоя недалёкая женщина и отсутствие мозга, твои главные хейтеры.
+83
-23
+60
Ответ Евгений Сидоров
Тупой как пробка.
Вполне может выразить своё мнение, как и ты.
Или тебя тоже к пробкам можно причислять?
+85
-40
+45
реально парень не догоняет. если ему с трибун начнут скандировать "клоун" - он не вывезет. купил себе зенит, ещé одного дурачка. первым был дзюба.
+68
-30
+38
Ответ Born is the King
Хорошо благодарит руку которая кормит его. Только в России наглый футболер позволяет себе называть зрителей клоунами
Он же не всех называет, а тех кто оскорбляет его
+33
-14
+19
Хорошо благодарит руку которая кормит его. Только в России наглый футболер позволяет себе называть зрителей клоунами
+43
-28
+15
Ответ Евгений Сидоров
Тупой как пробка.
А ты злой и завистливый)
+36
-24
+12
Сколько можно сегодня говорить об этом клоуне
+20
-9
+11
Игрок не плохой. Но человек - г...но
+42
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+10
Было у родителей три сына,двое умных,а третий футболист.)
+11
-2
+9
Ответ Owen_the_Simple
Завязывай с этим детским садом и сосредоточься на игре. Тут серьёзный клуб. Соберись.
Спасибо, посмеялся.
+8
-1
+7
Ответ Гаврила Подгоренский
понятное дело такого игрока, тем более своего воспитаника секта профукала. для сектантов он тупой, а для человечества?
секта - это чертаново, ак. им. коноплéва, локомотив или смоленский днепр?
+8
-2
+6
Ответ Сергей Авсеенко
Игрок не плохой. Но человек - г...но
Вот кому он адресовал жест клоуна - Сергею Авсеенко
+23
-18
+5
Ответ Ветер
реально парень не догоняет. если ему с трибун начнут скандировать "клоун" - он не вывезет. купил себе зенит, ещé одного дурачка. первым был дзюба.
ну стоит отметить, что в роли "дурачка Дзюбы" Зенит отхватил (бесплатно) одного из лучших нападающих своего времени, который сделал огромный вклад в успех нынешнего Зенита.
+7
-2
+5
Когда и как он успел себе хейтеров то заиметь? Вроде особо не понтовался и не разговаривал в прошлом сезоне.
+4
0
+4
Ответ Nick Crosier
Комментарий скрыт
Ты походу тоже недалекий. Сейчас он в зените и первый матч сыграл хорошо. А он всю карьеру будет в зените и будет хорошо играть? Ты в этом уверен?
+5
-1
+4
какой же клоун *рукалицо*
+11
-7
+4
вам бы яд свой в аптеку сдавать или какому нибудь не большому городу котельную отапливать своими горящими пуканами , одна желчь и зависть ..
+4
-1
+3
Быстро адаптировался
+2
0
+2
Ай, красавец. Судя по подрывам в комментах, Макс зажжёт в Зените.
Умойтесь, Хейтеры.
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Хорошо благодарит руку которая кормит его. Только в России наглый футболер позволяет себе называть зрителей клоунами
Так в том то и проблема, что в России в большей степени не зрители кормят футбол, а чиновники и менеджеры госкорпораций.
+2
0
+2
Он им ответил достойно, а они все равно здесь собрались и дальше клоуничать продолжают
+3
-1
+2
Ответ Ветер
реально парень не догоняет. если ему с трибун начнут скандировать "клоун" - он не вывезет. купил себе зенит, ещé одного дурачка. первым был дзюба.
Дзюба умнее
+3
-1
+2
Судя по интервью в коммент-шоу и по другим высказываниям, Макс не очень умный парень. Но игрок талантливый, много пользы Локо принёс в прошлом сезоне. В этом, видимо, будет брать с Зенитом все внутренние титулы
+3
-1
+2
Теперь их стало намного больше
+3
-1
+2
Лучше доказывать игрой. Это пока получается.
+4
-2
+2
Ответ Vlkl Vlkl
ну стоит отметить, что в роли "дурачка Дзюбы" Зенит отхватил (бесплатно) одного из лучших нападающих своего времени, который сделал огромный вклад в успех нынешнего Зенита.
Я бы даже сказал - приложил руку к успехам.
Глорство - это ужасно.
+2
-1
+1
Ответ Ветер
реально парень не догоняет. если ему с трибун начнут скандировать "клоун" - он не вывезет. купил себе зенит, ещé одного дурачка. первым был дзюба.
Дзюба лучший бомбардир России, а дурачки сидят в комментариях и критикуют
+5
-4
+1
Ответ Vlkl Vlkl
ну стоит отметить, что в роли "дурачка Дзюбы" Зенит отхватил (бесплатно) одного из лучших нападающих своего времени, который сделал огромный вклад в успех нынешнего Зенита.
я тебя наверное разочарую, но до дзюбы, глушенкову, как до китая. дзюба уже в 18 лет, был игроком основы спартака, а у глушенкова, в 24 года, всего лишь, один яркий сезон за плечами. не удивлюсь, если через 5 - 10 игр, глушенков основательно присядет на лавку, и будет выходить по сценарию вани сергеева.
+3
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Ответ Зубы Дзюбы
Дзюба умнее
Как это не парадоксально звучит, но да
+1
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