На «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей. За три года форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость (Mash)

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Александр Соболев деньги Футбол

На автомобиле Александра Соболева числится 557 штрафов.

Телеграм-канал Mash сообщает, что общая сумма денежных взысканий составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что «футболиста стабильно штрафуют раз в два дня».

За три года было зафиксировано 450 эпизодов превышения скорости принадлежащим игроку Mercedes-Benz G-класса. В шести случаях лимит был превышен на 80 км/ч.

Также игрок трижды не заплатил за парковку, 11 раз парковался с нарушением правил, 24 раза нарушил разметку, 30 раз ездил непристегнутым.

Сообщалось, что 2 июля Соболев был оштрафован за тонировку.

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155 комментариев
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Зато на поле ни разу не превысил скорость! Атлет)
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Почему таких неадекватов прав не лишают?:) Давно пора уже какую-то прогрессивную шкалу штрафных баллов ввести:))
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Типичный зажравшийся и обнаглевший ногомячист считающий себя пупом земли 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Просто для информации
Максимальная скорость дельфина 40 км/ч.
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Зато на поле ни разу не превысил скорость! Атлет)
Он просто включает трек "Нурминский-Валим на GayParty" и наваливает по полной.
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Ответ rigobersong
Почему таких неадекватов прав не лишают?:) Давно пора уже какую-то прогрессивную шкалу штрафных баллов ввести:))
Потому что те кто во власти такие же
Самокатчиков запретят скорее чем пьяное быдло
+39
-8
+31
Типичный сельский быдлан этот Соболев. Даже Кокорин в своё время так не бесил
+32
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Просто для информации Максимальная скорость дельфина 40 км/ч.
Это у обычного дельфина. А это дельфин AMG.
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Никого не убил и ладно...
Когда будет труп, тогда придём.
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Ответ rigobersong
Почему таких неадекватов прав не лишают?:) Давно пора уже какую-то прогрессивную шкалу штрафных баллов ввести:))
Ездил бы без прав, если бы отобрали. Так большинство и делает.
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500 тыщ штрафов - пора отбирать права за такое, он просто не уважает участников ПДД.
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Ну хоть где-то этот чел скорость выдаёт
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Был бы простой человек уже давно бы приставы арестовали машину
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Нужно штрафы предъявлять в зависимости от зарплаты..Ройса за вождение без водительских прав штрафанули на 250 тыщ евреев, когда как обычному гражданину обошлось бы это намного дешевле..
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Какой дельфин не любит быстрой езды! (с)
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Ответ M D
Сколько раз он должен нарушить ПДД чтобы его лишили прав?
"Сколько раз он должен нарушить ПДД"
Есть такое понятие - бесконечность. Я никогда не понимал это до конца, а теперь вдруг мне открылась истина! Бесконечность - это именно то количество нарушений, за которое этого придурка лишат прав. Но не ведитесь, для Вас достаточно трёх нарушений, а если ещё и штраф не заплатите, то три года расстрела, и каждый день до смерти.
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За такое надо лишать прав. Но у нас рейды по тонировкам, вот где главная опасность...
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Ничего у нас не работает.. У кого бабки есть,беспределят по полной..
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Давно пора привязать нарушение скорости к заработной плате (ну или для начала к стоимости авто хотя бы)
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Сколько раз он должен нарушить ПДД чтобы его лишили прав?
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Ответ Cube Litening C:68X
Нужно штрафы предъявлять в зависимости от зарплаты..Ройса за вождение без водительских прав штрафанули на 250 тыщ евреев, когда как обычному гражданину обошлось бы это намного дешевле..
Не в зависимости от зарплаты - она у многих минимум, а в зависимости от стоимости автомобиля. Тогда не скажешь, что безработный и дохода не имею.
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Тонированный, превышающий скорость постоянно, паркующийся где хочет… видно что человек просто зарвался и плевал на всех… если у него проблемы с дисциплиной в жизни, то какие могут быть разговоры про дисциплину в работе и в игре…
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а на футбольном поле круиз контроль поставлен. все они дети лимита
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Ответ Egobrain
Ну будет без прав ездить Дальше что?
отбирать автомобиль
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Ответ Великий Алонсо
Типичный зажравшийся и обнаглевший ногомячист считающий себя пупом земли 🤦‍♂️🤦‍♂️
Соболев на дороге представляет реальную опасность для окружающих.
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Деньги есть, значит всё можно. Так и живем.
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А говорили, што дельфины самые умные из животных.
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Ответ Мирзоанис Якубов
Типичный сельский быдлан этот Соболев. Даже Кокорин в своё время так не бесил
бесил, бесил )
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Молодец. Все стереотипы о русских разбалованных паспортистов поддержал. 0 извилин.
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Просто для информации Максимальная скорость дельфина 40 км/ч.
Соболь(ГАЗ) развивает 120 км/ч + дельфин 40 км/ч получаем 160км/ч , извиняюсь за линейность вычислений, не удивительно, что столько штрафов, но почему на поле и 2/3 дельфиньего максимума не выдаёт - парадокс.
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