На «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей. За три года форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость (Mash)

На автомобиле Александра Соболева числится 557 штрафов.

Телеграм-канал Mash сообщает, что общая сумма денежных взысканий составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что «футболиста стабильно штрафуют раз в два дня».

За три года было зафиксировано 450 эпизодов превышения скорости принадлежащим игроку Mercedes-Benz G-класса. В шести случаях лимит был превышен на 80 км/ч.

Также игрок трижды не заплатил за парковку, 11 раз парковался с нарушением правил, 24 раза нарушил разметку, 30 раз ездил непристегнутым.

Сообщалось, что 2 июля был оштрафован за тонировку.

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