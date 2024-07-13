На «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей. За три года форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость (Mash)
На автомобиле Александра Соболева числится 557 штрафов.
Телеграм-канал Mash сообщает, что общая сумма денежных взысканий составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что «футболиста стабильно штрафуют раз в два дня».
За три года было зафиксировано 450 эпизодов превышения скорости принадлежащим игроку Mercedes-Benz G-класса. В шести случаях лимит был превышен на 80 км/ч.
Также игрок трижды не заплатил за парковку, 11 раз парковался с нарушением правил, 24 раза нарушил разметку, 30 раз ездил непристегнутым.
Сообщалось, что 2 июля Соболев был оштрафован за тонировку.
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Максимальная скорость дельфина 40 км/ч.
Самокатчиков запретят скорее чем пьяное быдло
Когда будет труп, тогда придём.
Есть такое понятие - бесконечность. Я никогда не понимал это до конца, а теперь вдруг мне открылась истина! Бесконечность - это именно то количество нарушений, за которое этого придурка лишат прав. Но не ведитесь, для Вас достаточно трёх нарушений, а если ещё и штраф не заплатите, то три года расстрела, и каждый день до смерти.