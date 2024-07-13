Сафонов написал 2-е заявление на экс-жену – из-за кражи контракта с «Краснодаром» и разглашения данных. Вратарь «ПСЖ» обвиняет и сестру Анастасии (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу происшествия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов написал второе заявление на бывшую жену.

Вратарь сборной России и парижского «ПСЖ» обвиняет бывшую супругу Анастасию и ее сестру в краже его контракта и публикации конфиденциальных данных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сафонов утверждает, что сестра Анастасии вместе со своей подругой проникла в его квартиру, ключи от которой были у его бывшей супруги, и выкрали контракт с «Краснодаром», передав его медиа, в которых появились скриншоты трудового соглашения (согласно нему Сафонов получал 12 млн рублей в месяц).

Baza уточняет, что Сафонов написал заявление, которое стало уже вторым по счету, в апреле. По нему идет проверка.

Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с «ПСЖ», выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой в настоящее время составляет 59,23 млн рублей.

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80 комментариев
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Сага с Мбаппе закончилась, теперь началась Сафонова с бывшей женой
+73
-1
+72
Ответ Den-is
Ну экс-жена конечно охреневшая. Понимаю Сафонова. Красть контракт и обнародовать его - это уже слишком. Иногда бабенки забывают, что личные вещи на то и личные. Судя по ее поведению, думаю даже, что она сама виновата, что он ушел к другой
То есть бывшую жену, от которой ушёл муж и не платит алименты, Вы не понимаете, а Матвея понимаете. Интересно.
+67
-16
+51
Феерический 🤡 конечно у ПСЖ второй вратарь будет
+41
-20
+21
Ну экс-жена конечно охреневшая. Понимаю Сафонова. Красть контракт и обнародовать его - это уже слишком. Иногда бабенки забывают, что личные вещи на то и личные. Судя по ее поведению, думаю даже, что она сама виновата, что он ушел к другой
+68
-50
+18
Ответ Anya Belova
Сага с Мбаппе закончилась, теперь началась Сафонова с бывшей женой
Сага четы Икарди блекнет рядом)
+18
0
+18
Сафонов, оплатить!
+24
-9
+15
Ответ Den-is
Ну экс-жена конечно охреневшая. Понимаю Сафонова. Красть контракт и обнародовать его - это уже слишком. Иногда бабенки забывают, что личные вещи на то и личные. Судя по ее поведению, думаю даже, что она сама виновата, что он ушел к другой
Фига се, всю базу раскатал про незнакомых людей заочно кто есть кто по жизни, прям бабка у подъезда 80 уровня.
+23
-9
+14
Ответ ARPHugo
Такими темпами он может скоро перестать им быть в принципе. Во Франции уклонение от уплаты алиментов это уголовное преступление. И если российский суд не примет решение об уменьшении суммы алиментов (как раз идёт рассмотрение), то согласно французскому законодательству местный уголовный суд имеет право рассматривать дело об взыскании алиментов, принятое на территории другого государства без возможности изменения (это самое главное) суммы долга. И набор наказаний там от условного до 5 лет вполне себе тюрьмы, плюс автоматический запрет покидать территорию Франции до окончания рассмотрения дела. Думаю юристы ПСЖ быстро найдут в контракте причину для его аннулирования.
Спортс как всегда радует. Даже специалисты по международному праву в комментах дают бесплатные лекции👍
+11
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+11
Сафонов фееричный клоун, не способный уладить отношение с бывшей женой. Да и выглядит он как провинциальный приказчик, усики, бородка жиденькая и хвост сальный.
+17
-7
+10
Ответ Anya Belova
Сага с Мбаппе закончилась, теперь началась Сафонова с бывшей женой
В разводе обычно виноваты оба.
И жена ...и теща
+8
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+7
Ответ ARPHugo
Такими темпами он может скоро перестать им быть в принципе. Во Франции уклонение от уплаты алиментов это уголовное преступление. И если российский суд не примет решение об уменьшении суммы алиментов (как раз идёт рассмотрение), то согласно французскому законодательству местный уголовный суд имеет право рассматривать дело об взыскании алиментов, принятое на территории другого государства без возможности изменения (это самое главное) суммы долга. И набор наказаний там от условного до 5 лет вполне себе тюрьмы, плюс автоматический запрет покидать территорию Франции до окончания рассмотрения дела. Думаю юристы ПСЖ быстро найдут в контракте причину для его аннулирования.
Каким образом это всё описанное распространяется на граждан иностранного государства которые гражданами Франции не являются? Тем более что жить во Франции по трудовому контракту будет только Сафонов, а его бывшая и ребёнок нет.
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Ответ Dinamik1
Правильно делает Сафонов полностью поддерживаю. Эти телки обнаглели в конец. Без зазрения совести прикрываясь ребёнком вымогают у мужиков сколько хотя ещё и законом прикрываются.
А чего не предохраняются?
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+6
Грязные трусы Сафонова.
+6
-1
+5
Все это путь в никуда - все равно им придётся договариваться !
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+5
Ответ Den-is
Ну экс-жена конечно охреневшая. Понимаю Сафонова. Красть контракт и обнародовать его - это уже слишком. Иногда бабенки забывают, что личные вещи на то и личные. Судя по ее поведению, думаю даже, что она сама виновата, что он ушел к другой
Женщины, как правило, не знают человеческих границ, когда отстаивают свои интересы, поэтому вы никогда не встретите настоящей женской дружбы (они друг другу соперницы)
+11
-6
+5
Галицкому пора бы позвонить кровинушке и как то воздействовать на него, ибо всё это не очень положительно влияет на репутацию Краснодара.
Первая жена по привлекательнее второй будет.
Вторая его тоже на бабки разведёт приятного просмотра.
+7
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Своим заявлением Мотя инициирует проверку, каким образом был снят запрет на его выезд.
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Он идиот?))) Зачем он себя закапывыет? Трудно заплатить алименты?)
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Ответ Александр Романов_1116213210
Алименты вообще нужно убрать из практики, не можешь обеспечить ребенка, отдай ребенка его мужу.
Ахахахаххахаха
Поизучал бы практику и узнал, что часто мужикам самим нафиг этот ребенок не нужен
+7
-3
+4
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Мама и ребенок не граждане Франции
Французское законодательство в этом вопрос смотрит только на тот факт, есть ли у ответчика по делу активы во Франции и признан ли ребенок официально.
И во втором случае судья может обязать пройти тест в течении 90 суток. Не проходишь - автоматически получаешь поджопников и алименты.
+4
0
+4
Ответ Richman95
Феерический 🤡 конечно у ПСЖ второй вратарь будет
Такими темпами он может скоро перестать им быть в принципе. Во Франции уклонение от уплаты алиментов это уголовное преступление. И если российский суд не примет решение об уменьшении суммы алиментов (как раз идёт рассмотрение), то согласно французскому законодательству местный уголовный суд имеет право рассматривать дело об взыскании алиментов, принятое на территории другого государства без возможности изменения (это самое главное) суммы долга. И набор наказаний там от условного до 5 лет вполне себе тюрьмы, плюс автоматический запрет покидать территорию Франции до окончания рассмотрения дела.
Думаю юристы ПСЖ быстро найдут в контракте причину для его аннулирования.
+15
-12
+3
Ему не в ПСЖ надо было ехать, а к Малахову на передачу
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0
+3
Ответ Максим Прокофьев
Комментарий удален модератором
Какой ты душный
+6
-3
+3
мелодрама медленно перетекла в детектив, развязка будет как в триллере

бгг
+4
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Ответ OldRedWhite
Все это путь в никуда - все равно им придётся договариваться !
Это и есть его переговорная стратегия - создание рычагов давления
+4
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+3
С подачи второго заявления прошло три месяца.
Всё идёт проверка :)
Хорошо у нас работают органы даже для таких известных людей :)
+4
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+3
Ответ Xm.md
Спортс как всегда радует. Даже специалисты по международному праву в комментах дают бесплатные лекции👍
У меня коллега попал в разборки с французской ювеналкой после развода. Мы всем офисом изучали что можно и что нельзя. У них похоже очень многое в эти правила добавлял тот же спец, который испанцам налоговый кодекс составлял. Абсолютно совпадающие обороты в которых без поллитры не разобраться.
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Не тому адвокату доверился, сейчас себе репутацию совсем испортит, в Европе к этому очень трепетно относятся.
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Ответ Вячеслав Пустохин
Эм. Игрок может так и не попасть ни в какое ПСЖ?
На лавке и в парке посидеть можно
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Ответ shickana
А он платил алименты согласно контракта или с выдуманной суммы?
Чтобы Сафонов ни сделал, это ей не даёт право поступать таким образом. Вопросом алиментов занимаются специальные люди, которые оперируют законами, а не своими убеждениями, как эта бабенка
+5
-3
+2
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