Сафонов написал 2-е заявление на экс-жену – из-за кражи контракта с «Краснодаром» и разглашения данных. Вратарь «ПСЖ» обвиняет и сестру Анастасии (Baza)

Матвей Сафонов написал второе заявление на бывшую жену.

Вратарь сборной России и парижского «ПСЖ» обвиняет бывшую супругу Анастасию и ее сестру в краже его контракта и публикации конфиденциальных данных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Сафонов утверждает, что сестра Анастасии вместе со своей подругой проникла в его квартиру, ключи от которой были у его бывшей супруги, и выкрали контракт с «Краснодаром», передав его медиа, в которых появились скриншоты трудового соглашения (согласно нему Сафонов получал 12 млн рублей в месяц).

Baza уточняет, что Сафонов написал заявление, которое стало уже вторым по счету, в апреле. По нему идет проверка.

Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с « », выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой в настоящее время составляет 59,23 млн рублей.

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