Сафонов написал 2-е заявление на экс-жену – из-за кражи контракта с «Краснодаром» и разглашения данных. Вратарь «ПСЖ» обвиняет и сестру Анастасии (Baza)
Матвей Сафонов написал второе заявление на бывшую жену.
Вратарь сборной России и парижского «ПСЖ» обвиняет бывшую супругу Анастасию и ее сестру в краже его контракта и публикации конфиденциальных данных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Сафонов утверждает, что сестра Анастасии вместе со своей подругой проникла в его квартиру, ключи от которой были у его бывшей супруги, и выкрали контракт с «Краснодаром», передав его медиа, в которых появились скриншоты трудового соглашения (согласно нему Сафонов получал 12 млн рублей в месяц).
Baza уточняет, что Сафонов написал заявление, которое стало уже вторым по счету, в апреле. По нему идет проверка.
Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с «ПСЖ», выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой в настоящее время составляет 59,23 млн рублей.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
И жена ...и теща
Первая жена по привлекательнее второй будет.
Вторая его тоже на бабки разведёт приятного просмотра.
Поизучал бы практику и узнал, что часто мужикам самим нафиг этот ребенок не нужен
И во втором случае судья может обязать пройти тест в течении 90 суток. Не проходишь - автоматически получаешь поджопников и алименты.
Думаю юристы ПСЖ быстро найдут в контракте причину для его аннулирования.
бгг
Всё идёт проверка :)
Хорошо у нас работают органы даже для таких известных людей :)