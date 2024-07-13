Жирков хотел бы встретиться со Сталиным: «Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета»

Юрий Жирков заявил, что хотел бы встретится с Иосифом Сталиным.

– Если бы у вас была возможность встретиться с любым историческим деятелем России, кого бы вы выбрали и о чем бы хотели поговорить?

– Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина. Интересная личность. Прочитал о нем много книг.

Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком! – сказал экс-игрок сборной России, , «Челси» и « ».

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