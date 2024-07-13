Жирков хотел бы встретиться со Сталиным: «Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика история Спорт-Экспресс Иосиф Сталин Футбол

Юрий Жирков заявил, что хотел бы встретится с Иосифом Сталиным.

– Если бы у вас была возможность встретиться с любым историческим деятелем России, кого бы вы выбрали и о чем бы хотели поговорить?

– Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина. Интересная личность. Прочитал о нем много книг.

Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком! – сказал экс-игрок сборной России, ЦСКА, «Челси» и «Зенита».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

147 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За поездку в Лондон расстреляли бы как шпиона
+131
-10
+121
Встретиться, чтоб помолчать.
Нормальный уровень интеллекта для футболиста.
Мостового, Канчельскиса и Быстрова тоже с собой возьми.
+129
-16
+113
Сталин как гугл.
Ты ему вопрос , он тебе ссылку.
+63
-3
+60
Ответ ЫЫыыы
В начале века в России грамотных (по настоящему) 3%., Война , революция, гражданская, интеллигенцию лишают, выгоняют, уничтожают, на философских пароходах уплывают из неграмотной страны последние мозги ........... и через 40 (с хвостиком) лет неграмотный народ отправляет первого в мире космонавта
Отправляют люди, которым незадолго до этого при мудром товарище Сталине ломали кости и выбивали зубы в застенках и лагерях.
+67
-16
+51
Ответ Raar
Встретиться, чтоб помолчать. Нормальный уровень интеллекта для футболиста. Мостового, Канчельскиса и Быстрова тоже с собой возьми.
Юра никогда не отличался умом
Как и его жена, даже жена в особенности
Вспомнилось сразу, как он на Камеди сказал, что Робертом Карлос разговаривает на бразильском
+60
-14
+46
Жирков - пример человека, читающего, но не становящегося умнее.
+50
-10
+40
Встреча была бы недолгой.
+34
-6
+28
диктатор и убийца, уничтоживший миллионы советских граждан, сделал из русского народа совковое стадо, последствие всего этого мы пожинаем сейчас и будем еще поколениями преодолевать это совковое параноидальное мировосприятие
+40
-12
+28
Ответ Alex981001
За поездку в Лондон расстреляли бы как шпиона
Так Юра ездил в Лондон к резиденту.
+23
-2
+21
Ответ Арсений1990
Юра никогда не отличался умом Как и его жена, даже жена в особенности Вспомнилось сразу, как он на Камеди сказал, что Робертом Карлос разговаривает на бразильском
Часть правды в его словах о языке все же была. Бразильский и португальский варианты языка различаются, пусть и не на уровне разных языков
+15
-1
+14
Ответ astz
Этапять 👍😁
Лет
+12
0
+12
Ответ ЫЫыыы
Комментарий скрыт
Царская власть не убивала своих сограждан миллионами, в отличие от преступника Сралина
+22
-10
+12
Я в шоке. Столько интересных людей, гениальных поэтов, пистателей, музыкантов, балетмейстеров, которыми восхищается и изучает весь мир. То есть внесли реальный вклад в Мировую культуру... Но выбрать нужно именно крайне жестокую фигуру, перед которой боишься даже слово молвить. Странный выбор. Что можно вынести из этой встречи? Так жаль, что мало стало культурной экспансии русского языка. А ученые, изобретатели, Нобелевские лауреаты?
+33
-22
+11
Ответ I. S.
Жирков - пример человека, читающего, но не становящегося умнее.
«Чтением» он называет просмотр иллюстраций просто.
+11
-2
+9
Многие восхищаются Сталиным,вспоминают Черчиля,что Сталин взял страну с сохой,а оставил с атомной бомбой,даже хотят встретится,как Жирков. А предложи таким товарищам переместится с помощью машины времени в 1936 год например? Согласятся?
+16
-7
+9
Ответ Матрос Кот
Многие восхищаются Сталиным,вспоминают Черчиля,что Сталин взял страну с сохой,а оставил с атомной бомбой,даже хотят встретится,как Жирков. А предложи таким товарищам переместится с помощью машины времени в 1936 год например? Согласятся?
Я думаю мало кто захочет переместиться в 1936 год и остаться там, независимо от страны)
+10
-2
+8
Ответ гилберт
Встреча была бы недолгой.
В начале века в России грамотных (по настоящему) 3%.,
Война , революция, гражданская, интеллигенцию лишают, выгоняют, уничтожают, на философских пароходах уплывают из неграмотной страны последние мозги ........... и через 40 (с хвостиком) лет неграмотный народ отправляет первого в мире космонавта
+30
-22
+8
А на кой встречаться тогда? Поглазеть в немом восхищении аки 15-летняя девочка на модного певца?
+7
0
+7
Ответ Алексѣй Пестовъ
А они разве не ровесники?
Юра старше
+7
-1
+6
Ответ I. S.
Жирков - пример человека, читающего, но не становящегося умнее.
От того, что он говорит, что что-то читает - так это не факт, что он что-то читает ). Если б он о Сталине хоть что-то читал, то на пару вопросов была бы мысль. Или этому всё понятно? )
+5
0
+5
Ответ voffka
Сейчас школьники, которые больше всего пострадали от Сталина, расскажут Юрию кто он такой.
«Сейчас скуфы, что мощней всего пострадали от Гитлера набегут, чтобы рассказать, кто он такой»(с)(осуждаем, разумеется, где-то видел на просторах интернета, не я сравнивал и тем паче не сравниваю)
+8
-3
+5
А они разве не ровесники?
+7
-2
+5
Ответ Raar
Встретиться, чтоб помолчать. Нормальный уровень интеллекта для футболиста. Мостового, Канчельскиса и Быстрова тоже с собой возьми.
да про него часто отмечают что он скромный и немногословный))) когда даёт редкие интервью становится понятно почему))
+5
0
+5
Встреча была бы, как у Штирлица с женой
+4
0
+4
Ответ exshepardjack
это тот, кто давал патенты на строительство заводов западным странам, а потом кинул их?)))
Ведь западные страны никогда никого не кидали)))
+6
-2
+4
Ответ Badmurza
ЫХыххыхыххыхы Крепостные грустно посмеялись, конечно
Крепостное право было отменено в 1861. Ну и колхозы, в которые включяли против воли - ни разу не крепостное право, верно?
+7
-3
+4
Ответ Матрос Кот
Многие восхищаются Сталиным,вспоминают Черчиля,что Сталин взял страну с сохой,а оставил с атомной бомбой,даже хотят встретится,как Жирков. А предложи таким товарищам переместится с помощью машины времени в 1936 год например? Согласятся?
Не, это другое. Там после че со слуцким бы их в биробиджан отправили
+4
-1
+3
Встретился бы со Сталиным и очнулся бы в подвале у Берии.
+4
-1
+3
Ответ ЫЫыыы
В начале века в России грамотных (по настоящему) 3%., Война , революция, гражданская, интеллигенцию лишают, выгоняют, уничтожают, на философских пароходах уплывают из неграмотной страны последние мозги ........... и через 40 (с хвостиком) лет неграмотный народ отправляет первого в мире космонавта
Это не только в России, но во всем мире в то время был рост образования. Рост социализма на планете
+5
-2
+3
Ответ Buharoid
Отправляют люди, которым незадолго до этого при мудром товарище Сталине ломали кости и выбивали зубы в застенках и лагерях.
Ну ломали такие же как они? Или опять какой то другой народ доносил, клеветал, завидовал, уничтожал?
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий