Сафонов платил по 500 тысяч рублей алиментов по договоренности, но экс-жена не объясняла траты, и он снизил сумму до 250 тысяч. Матвей больше года не виделся с дочерью (Baza)
Стали известны некоторые детали дела по алиментам Матвея Сафонова.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, Сафонов заявляет, что никогда не отказывался от выплаты алиментов и первое время по устной договоренности платил бывшей жене по 500 тысяч на ребенка.
Анастасия отказывалась объяснять траты, тогда Сафонов снизил сумму до 250 тысяч, еще 50 тысяч он переводил экс-супруге на личные нужды.
Отмечается, что Матвей купил ребенку жилье и предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы деньги работали, но, по словам Сафонова, Анастасия отказалась.
Спортсмен пытался уладить вопрос мирно, но бывшая жена решила перевести разбирательства в публичное поле.
Кроме того, экс-вратарь «Краснодара» больше года не виделся с дочерью – источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать даже с бабушкой и дедушкой.
Сообщалось, что сумма долга голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.
Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)
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Попросил объяснить траты, жена отказалась, тогда снизил до 250 т.р. ребёнку + 50 т.р. жене в месяц
Предложил оформить коммерческую недвигу на дочь, жена отказалась
Предложил решить мирно, жена отказалась и пошла в суд
Жена не даёт ребенку видеться ни с кем с его стороны
Всё ещё Матвей жадный подлец, да, местные каблучки, которые его поливали и защищали эту ##### под прошлой новостью?
И встречи с ребенком тоже можно регламентировать и ответственность за нарушение графика этих встреч.
В этой части законодательство очень хорошо давно и подробно проработано. Вот только почему-то при заключении брака никто не думает, что вместе с бланком в ЗАГСе выдается и определенная степень обязанностей и ответственности.
Со всех сторон Сафонов получается сказочным дурачком.
он тратить на себя станет меньше?
наивный
500к это дофига
Без официальных документов все выплаты были не алиментами, а просто ни к чему не обязывающей финансовой помощью
:):):)
Дыры в законодательстве позволяют - надо пользоваться.