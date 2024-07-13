Сафонов платил по 500 тысяч рублей алиментов по договоренности, но экс-жена не объясняла траты, и он снизил сумму до 250 тысяч. Матвей больше года не виделся с дочерью (Baza)

Стали известны некоторые детали дела по алиментам Матвея Сафонова.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, Сафонов заявляет, что никогда не отказывался от выплаты алиментов и первое время по устной договоренности платил бывшей жене по 500 тысяч на ребенка.

Анастасия отказывалась объяснять траты, тогда Сафонов снизил сумму до 250 тысяч, еще 50 тысяч он переводил экс-супруге на личные нужды.

Отмечается, что купил ребенку жилье и предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы деньги работали, но, по словам Сафонова, Анастасия отказалась.

Спортсмен пытался уладить вопрос мирно, но бывшая жена решила перевести разбирательства в публичное поле.

Кроме того, экс-вратарь « » больше года не виделся с дочерью – источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать даже с бабушкой и дедушкой.

Сообщалось, что сумма долга голкипера « » перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.

Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)

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