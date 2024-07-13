Сафонов платил по 500 тысяч рублей алиментов по договоренности, но экс-жена не объясняла траты, и он снизил сумму до 250 тысяч. Матвей больше года не виделся с дочерью (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника происшествия Краснодар девушки и спорт Матвей Сафонов деньги Футбол

Стали известны некоторые детали дела по алиментам Матвея Сафонова.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, Сафонов заявляет, что никогда не отказывался от выплаты алиментов и первое время по устной договоренности платил бывшей жене по 500 тысяч на ребенка.

Анастасия отказывалась объяснять траты, тогда Сафонов снизил сумму до 250 тысяч, еще 50 тысяч он переводил экс-супруге на личные нужды.

Отмечается, что Матвей купил ребенку жилье и предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы деньги работали, но, по словам Сафонова, Анастасия отказалась.

Спортсмен пытался уладить вопрос мирно, но бывшая жена решила перевести разбирательства в публичное поле.

Кроме того, экс-вратарь «Краснодара» больше года не виделся с дочерью – источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать даже с бабушкой и дедушкой.

Сообщалось, что сумма долга голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.

Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)

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139 комментариев
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Платил по 500 т.р. в месяц
Попросил объяснить траты, жена отказалась, тогда снизил до 250 т.р. ребёнку + 50 т.р. жене в месяц
Предложил оформить коммерческую недвигу на дочь, жена отказалась
Предложил решить мирно, жена отказалась и пошла в суд
Жена не даёт ребенку видеться ни с кем с его стороны

Всё ещё Матвей жадный подлец, да, местные каблучки, которые его поливали и защищали эту ##### под прошлой новостью?
+231
-31
+200
Вот бред в законодательстве собачий. Почему если отец зарабатывает много, он должен платить бывшей сотни тысяч? Понятно, что их будет тратить не ребенок и не на ребенка. Вполне разумно было бы определить какой -то максимум выплат. Допустим средняя зп по региону, например.
+115
-19
+96
Надо просто контролировать траты жены .И платить исключительно за уход ребенка .Если она будет покупать себе Луи Витон , то это не поможет ребенку
+54
-8
+46
Ответ Красная стрела
Вот бред в законодательстве собачий. Почему если отец зарабатывает много, он должен платить бывшей сотни тысяч? Понятно, что их будет тратить не ребенок и не на ребенка. Вполне разумно было бы определить какой -то максимум выплат. Допустим средняя зп по региону, например.
Это все спокойно регулируется и расписывается при разводе. И в рамках Семейного кодекса тоже прописаны обязанности сторон. И любая из сторон после развода может затребовать как уточнение текущего материального статуса, так и уточнение расходов по алментам.
И встречи с ребенком тоже можно регламентировать и ответственность за нарушение графика этих встреч.
В этой части законодательство очень хорошо давно и подробно проработано. Вот только почему-то при заключении брака никто не думает, что вместе с бланком в ЗАГСе выдается и определенная степень обязанностей и ответственности.
+45
-4
+41
Мне кажется, что когда сумма алиментов настолько велика, то тут даже двух мнений быть не может за кем правда и кому выгодно публичное выяснение отношений.
+44
-6
+38
Странно, что запрет на общение с бабушкой и дедушкой сходит матери с рук. У дедов и бабушек (я уж не говорю про отца) есть законное право общаться с ребенком, и если мать препятствует, то может доиграться до лишения родительских прав.
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+26
Ответ Арчибалрог
Платил по 500 т.р. в месяц Попросил объяснить траты, жена отказалась, тогда снизил до 250 т.р. ребёнку + 50 т.р. жене в месяц Предложил оформить коммерческую недвигу на дочь, жена отказалась Предложил решить мирно, жена отказалась и пошла в суд Жена не даёт ребенку видеться ни с кем с его стороны Всё ещё Матвей жадный подлец, да, местные каблучки, которые его поливали и защищали эту ##### под прошлой новостью?
Да ну не, тут вроде всё уже очевидно и понятно. Бывшую конкретно душит жаба, что новая пассия хапает все ништяки, вот и ставит палки в колёса как может
+31
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+25
Ответ Cearvm
Комментарий скрыт
то есть по твоему нормально что деньги предназначенные ребенку бывшая тратит на себя)с какого перепугу интересно.правильно сделал что снизил
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Ну и кто тут сука бессовестная)
+29
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+22
Вот типичная ошибка. Не нужно никаких «устных договоренностей» заключать, ребята. Платите столько, сколько назначит суд, если оказались в подобной ситуации. А то потом, когда вам суд назначит выплатить алименты за все то время, пока вроде бы действовали ваши «договоренности», вы сверху выплатите полную сумму долга) ну если только чеками, переводами, расписками не удастся доказать, что вы уже что-то платили… закон у нас работает против мужиков целиком и полностью. К сожалению.
+20
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+18
Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
муж сам себе на это заработал, начнем с этого.
+21
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+17
На 300 тыс. в Краснодаре можно жить всей семье бывшей жены, при том, что собственным жильем она обеспечена - бывшая жена, ее сестра, папа, мама дядя, тетя, кошка и собака. Просто запросы у бывшей жены Сафонова космические и бабская злость на то, что большая часть денег Сафонова теперь ей недоступна. Ей очень плохо, когда другим хорошо.
+14
-6
+8
Слишком много внимания уделяет Спортс этой истории с алиментами Сафонова. Обычная бытовуха, разведëнная жена пытается урвать раз в ***дцать больше чем необходимо на достойное содержание ребëнка, бывший муж вполне законно желает знать на что идут большие деньги.
+11
-4
+7
Ответ Влад Безруков
Погружаюсь в эту историю и всё больше понимаю, что Сафонов какой-то невообразимый дурак
дурак был бы если бы продолжал платить алименты бывшей)а так все правильно сделал.алименты по закону предназначаются ребенку а не бывшей )
+13
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+7
Ответ Predator87
то есть по твоему нормально что деньги предназначенные ребенку бывшая тратит на себя)с какого перепугу интересно.правильно сделал что снизил
Здесь роль играет только закон, а не чьи-то личные мнения.
Со всех сторон Сафонов получается сказочным дурачком.
+8
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+5
Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
Щас речь об алиментам на ребенка которые он плотить а жена фиг знает на что тратить
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+5
ясно что тратила деньги ребенка на себя.потому и на стороне сафонова,думаю ему денег на дочь не жалко,только вот алименты бывшая тратит на себя.такое любому адекватному человеку не понравится
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+4
Ответ Predator87
то есть по твоему нормально что деньги предназначенные ребенку бывшая тратит на себя)с какого перепугу интересно.правильно сделал что снизил
а типо если снизил
он тратить на себя станет меньше?

наивный
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+4
Вот почему бабы всегда используют ребенка как оружие мести? То, что произошло у вас с бывшим мужем, только ваши проблемы, ребёнок тут совершенно не при чём!
+4
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+4
Жинку бывшую можно норм так послать . Одуревшие в край.
500к это дофига
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+3
Нужно было сразу оформлять алименты официально с фиксириванной суммой алиментов и не было бы никаких проблем до совершеннолетия дочери, будет умнее с новой пассией....
Без официальных документов все выплаты были не алиментами, а просто ни к чему не обязывающей финансовой помощью
+4
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+3
Ответ Арчибалрог
Платил по 500 т.р. в месяц Попросил объяснить траты, жена отказалась, тогда снизил до 250 т.р. ребёнку + 50 т.р. жене в месяц Предложил оформить коммерческую недвигу на дочь, жена отказалась Предложил решить мирно, жена отказалась и пошла в суд Жена не даёт ребенку видеться ни с кем с его стороны Всё ещё Матвей жадный подлец, да, местные каблучки, которые его поливали и защищали эту ##### под прошлой новостью?
А вы пробовали прожить в месяц на 300 000 рублей???
:):):)
+3
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+2
" источники в его окружении" - сразу балабольство видно, так как в судебном порядке можно было урегулировать подобный вопрос.
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-2
+2
Ответ Cearvm
Комментарий скрыт
Сумма была выставлена не судом, а устной договоренностью, и если одна сторона посчитала, что условия этой договоренности не выполняются, то она в праве поменять условия или вообще выйти. Да и в принципе, устные договоренности не в юридическом, а в морально-этическом поле находятся. Репутация и всё такое.
+3
-1
+2
Просто жесть какая-то: это что за ребёнок с расходами на целый квартирный дом? 500к рублей некоторые в год не зарабатывают (да какой там "некоторые", уйма людей). Хотя, если жена жрёт черную икру, запивая французским вином, сидя на шёлковом диване в особняке, то её реакция понятна.
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Бабы это днище, с какой стороны ни посмотри. Только секс с ОЖП и никаких отношений.
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Ответ Юрий Холодов
Комментарий удален модератором
Бегло почитал, она была знакома с ним со школы, когда у него не было этих денег, потом родила, и фактически тут же святой Матвей ее кидает и бежит к новой:)) Как минимум история неоднозначная, да и алименты она не с потолка берет, а исходя из зарплаты Сафонова:)) Хз что на нее все накинулись, Сафонова не кидала, была верной женой и девушкой с которой он поднимался с низов, конечно у человека и обида будет когда ее так опрокинули:))
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Платежки в студию.
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Ответ Арчибалрог
Платил по 500 т.р. в месяц Попросил объяснить траты, жена отказалась, тогда снизил до 250 т.р. ребёнку + 50 т.р. жене в месяц Предложил оформить коммерческую недвигу на дочь, жена отказалась Предложил решить мирно, жена отказалась и пошла в суд Жена не даёт ребенку видеться ни с кем с его стороны Всё ещё Матвей жадный подлец, да, местные каблучки, которые его поливали и защищали эту ##### под прошлой новостью?
Лучше не лезть в чужие семейные разборки. Не делать выводов,по каким-то новостям в интернете. Будь умным человеком.
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Вот так вот и пытаются доить хорошо зарабатывающих спортсменов, рожают детей и выкачивают до совершеннолетия ребёнка как можно больше денег. Явно не первый случай.
Дыры в законодательстве позволяют - надо пользоваться.
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