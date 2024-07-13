Шотландская газета вышла с обложкой, где Родри пинает фаната с шарообразным животом, и призвала Испанию «отомстить» англичанам за поведение на отдыхе: «Избавьте нас от их победы»
Шотландская газета призвала Испанию «отомстить» Англии в финале Евро.
Газета The National, выступающая за независимость Шотландии от Великобритании, призвала Испанию «отомстить» Англии в финале Евро-2024, который состоится 14 июля.
На первой полосе газеты был изображен испанский полузащитник Родри, который вместо мяча пинает фаната с шарообразным животом и флагом Англии на нем.
Жирными красными буквами был напечатан заголовок «Время для мести!», а в предисловии говорится следующее:
«Каждое лето они заполняют ваши пляжи. Они выпивают все ваше пиво. Они мусорят на ваших площадях. Они едят жареные завтраки весь день вместо вашей чудесной еды. Они проводят пенсию в ваших городах и пользуются вашими общественными услугами.
Теперь The National говорит: время для мести! Наше послание Испании: Избавьте нас от победы Англии (иначе они никогда не замолчат!)», – опубликовано в газете.
Эта передовица появилась после того, как Шотландия вылетела с Евро на групповом этапе.
Фото: dailymail.co.uk
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"Каждое лето они заполняют ваши пляжи. Они выпивают все ваше пиво. Они мусорят на ваших площадях и едят жаренную барабульку"