Шотландская газета вышла с обложкой, где Родри пинает фаната с шарообразным животом, и призвала Испанию «отомстить» англичанам за поведение на отдыхе: «Избавьте нас от их победы»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Политика Родри контент Футбол

Шотландская газета призвала Испанию «отомстить» Англии в финале Евро.

Газета The National, выступающая за независимость Шотландии от Великобритании, призвала Испанию «отомстить» Англии в финале Евро-2024, который состоится 14 июля.

На первой полосе газеты был изображен испанский полузащитник Родри, который вместо мяча пинает фаната с шарообразным животом и флагом Англии на нем.

Жирными красными буквами был напечатан заголовок «Время для мести!», а в предисловии говорится следующее:

«Каждое лето они заполняют ваши пляжи. Они выпивают все ваше пиво. Они мусорят на ваших площадях. Они едят жареные завтраки весь день вместо вашей чудесной еды. Они проводят пенсию в ваших городах и пользуются вашими общественными услугами.

Теперь The National говорит: время для мести! Наше послание Испании: Избавьте нас от победы Англии (иначе они никогда не замолчат!)», – опубликовано в газете.

Эта передовица появилась после того, как Шотландия вылетела с Евро на групповом этапе.

 

 Фото: dailymail.co.uk

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44 комментария
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Победу Испании, Свободу Шотландии!
+90
-7
+83
Ответ Westmoreland
Победу Испании, Свободу Шотландии!
За ШНР😹
+43
-2
+41
Скуфа пнули )
+41
-12
+29
Ответ Alex.K71
Отлично, так и запишем, шотландские болельщики за Испанию, в нашем полку прибыло, ну по крайней мере в моём:-))
Так это Шотландия. Не за Англию же им болеть.
+17
0
+17
Отлично, так и запишем, шотландские болельщики за Испанию, в нашем полку прибыло, ну по крайней мере в моём:-))
+21
-6
+15
Ответ atomio
Скуфа пнули )
Хованского?)
+13
-1
+12
Ответ Westmoreland
Победу Испании, Свободу Шотландии!
Англичанам Пиво!
+13
-2
+11
В России на главного редактора газеты дело бы завели.
+12
-3
+9
Ответ Лужин
Обвинять англичан, что они тур-поток создают для страны это конечно мощно. Ох, уж эти прекрасные пляжи Шотландии, весь мира бы туда ездил отморозить задницу на холодном песке, если бы не эти ужасные англичане с их ужасными деньгами.
Англичане Испанию заполонили, это имелось ввиду
+8
0
+8
как будто шотландцы на отдыхе в испании себя по-другому ведут
+7
0
+7
То что испанцы на этих "жирдяях" зарабатывают в учёт не берется?)
+4
0
+4
"Шотландцы болели на этом Евро за 4 команды, но ни одна не выиграла"
+4
0
+4
Ответ Momos
Шотландцы этим только демонстрируют свое бессилие в отношении "старших братьев", которые всю историю регулярно унижали и угнетали их.
Регион демонстрирует свой сепаратизм по отношению к центру. Угнетение шотландцев я вас умоляю, расскажите их родственничкам ирландцам про угнетение, те хоть поржут.
+3
0
+3
Абсолютно согласен: в Испании и не только - англичане ведут себя как полное отребье и свиньи! Пусть победит Испания и его величество Футбол!
+2
0
+2
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий удален модератором
У питерцев перед москвичами?))) ничего не перепутал?))) всё же с точностью, да наоборот
+2
0
+2
Ахахаха, хорошо!
+2
0
+2
Лица испанцам можно как Мелу Гибсону разукрасить...
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0
+2
Ответ Glukinho
Таги-и-ил!!!
Гла-а-а-азго!
+1
0
+1
Они и в 2021 изображали Манчини в роли Мела Гибсона))
+1
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+1
Ответ Птюч
Так это Шотландия. Не за Англию же им болеть.
Там 50-50,кто за Англию и объединенное королевство и тех,кто за независимость,первые протестанты и болеют например за Глазго Рейнджерс,вторые католики и болеют за Селтик!
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Ответ coolclou
Под «чудесной едой» что подразумевается? Рис со всем подряд и бутерброды с намазками?
Испанская кухня побогаче будет, чем английская.)
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Ответ coolclou
Под «чудесной едой» что подразумевается? Рис со всем подряд и бутерброды с намазками?
Ну не борщи с гречкой и пареными репами же))))
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Ответ Чемоданоносец Беглова
В России на главного редактора газеты дело бы завели.
уже представил, как газета Анапы выпустила номер перед четверть финалом с Испанией в 2018, где Родри пинает московского скуфа с триколором.
"Каждое лето они заполняют ваши пляжи. Они выпивают все ваше пиво. Они мусорят на ваших площадях и едят жаренную барабульку"
0
0
0
Комментарий удален модератором
Обвинять англичан, что они тур-поток создают для страны это конечно мощно. Ох, уж эти прекрасные пляжи Шотландии, весь мира бы туда ездил отморозить задницу на холодном песке, если бы не эти ужасные англичане с их ужасными деньгами.
+4
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не помню какая из шотландских газет, перед прошлым финалом , тоже печатала веселую обложку)))) там Манчини под храброе сердце был стилизован)))
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Азар прослезился увидев эту обложку
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Ответ Knife707
Напоминаю, что Шотландия ни разу (!) не вышла из группы на ЧМ и ЧЕ (10 участий).
Как это связано сутью новости?
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-2
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Под «чудесной едой» что подразумевается? Рис со всем подряд и бутерброды с намазками?
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Избавьте меня от игры англосаксов, пожалуйста))
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